Ainakin 92 suomalaista on saanut koronapandemian aikana tartuntatautipäivärahaa yli tuhat euroa päivässä.

Talouselämä on pyytänyt Kansaneläkelaitokselta yksityiskohtia viime vuonna maksetuista tartuntatauti­päivärahoista. Etuutta maksettiin viime vuonna yli neljä kertaa enemmän kuin ensimmäisenä koronavuonna. Vuonna 2021 sitä maksettiin runsaat 115 miljoonaa euroa ja sai noin 127 000 ihmistä.

Etuutta maksetaan menetetyn ansiotulon mukaan, eikä ylärajaa ole.

Talouselämän mukaan monet ovat saaneet korvausta yli tuhat euroa päivässä viime tai toissa vuonna. Suurin korvaus on ollut 4 267 euroa päivältä. Viiden suurimman korvauksen keskiarvo oli 3 281 euroa. Yli tuhannen euroa päiväkorvausta on maksettu ainakin 92 ihmiselle. Kela ei kertonut lehdelle, kuinka pitkältä ajalta korvauksia on maksettu tai kuinka suuria kokonaissummat olivat.

Lokakuussa Kela tiedotti maksaneensa tartuntatautipäivärahaa 27 miljoonaa euroa vuonna 2020, mikä oli enemmän kuin koskaan aiemmin. Elo-syyskuussa 2021 hakemuksia tuli keskimäärin 579 joka päivä.

Tartuntatauti­päivärahaa maksetaan pyynnöstä, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkäri on määrännyt ihmisen eristykseen tai karanteeniin, eikä ihminen voi sen takia tehdä ansiotyötään.

Jos etätyö on mahdollista tai jos ihminen on vuosilomalla, ei tartuntatauti­päivärahaa makseta. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty eristykseen tai karanteeniin ja huoltajalle aiheutuu ansionmenetystä.

Korvausta voidaan maksaa myös yrittäjälle, jolloin päiväraha määräytyy YEL- tai MYEL-vakuutuksen mukaan.

Marinin hallitus kertoi torstaina esittävänsä, että tartuntatauti­päivärahasta määräävää lakia muutettaisiin väliaikaisesti, eikä tartuntatauti­lääkärin virallista eristämismääräystä vaadittaisi. Pandemian kiihdyttyä kaikkia tartunnan saaneita tai altistuneita ei ole enää pystytty viiveettä määräämään karanteeniin tai eristettäväksi, eikä sitä ole kaikilla alueilla pidetty enää tarkoituksenmukaisena.

Esityksen mukaan tartuntatautipäivärahaa voitaisiin maksaa, jos ihmisellä on muutoin ”luotettavasti todettu covid-19-tartunta”, eikä ”ansiotyöhön osallistuminen ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia”. Etuuden saaminen edellyttäisi lääkärintodistusta, mutta ei enää virkasuhteisen tartuntatautilääkärin määräämää eristystä.

Hallitus ehdottaa, että väliaikaista lakia sovellettaisiin tammikuun alusta saakka, ja se olisi voimassa kesäkuun 2022 loppuun. Samalla etuuden hakuaikaa pidennettäisiin kahdesta kuukaudesta kuuteen.