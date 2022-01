Norjalainen Oda avasi ruokakauppansa Suomessa – käyttää kymmeniä miljoonia euroja markkinoiden valtaamiseen

Ruokakaupan jättien uusin haastaja aloittaa toimintansa pääkaupunkiseudulla, mutta tavoitteena on laajentua myöhemmin muuallekin.

Norjalaisyhtiö Oda on avannut ruuan verkkokauppansa Suomessa. Yhtiö on testannut verkkokaupan toimintaa parin kuukauden ajan pienillä asiakasmäärillä, mutta nyt kauppa on avoinna kaikille pääkaupunkiseudun asukkaille.

Askel on yhtiölle iso, sillä kyseessä on sen ensimmäinen aluevaltaus Norjan ulkopuolella.

– Tämä on Odalle todella merkittävä investointi, ensimmäinen kansainvälinen markkina, jolle suht nuori yritys – alle kymmenvuotias yritys – suuntaa katseensa. Kymmeniä miljoonia on investoitu tähän, Odan maajohtaja Tobias Niemi sanoo Taloussanomille.

Niemen mukaan taustalla ovat vahvat rahoittajat, jotka antavat taloudellisen puskurin.

– On sanomattakin selvää, että päivittäistavarakauppa on volyymipeliä. Kyllä se edellyttää sitä, että pääsemme kasvattamaan tänne merkittävän asiakaskunnan ja palvelemaan heitä pitkäjänteisesti. Sitä kautta kannattavuus tulee.

Niemen mukaan tämä vie aikaa, mutta siihen yhtiö on varautunut.

– Markkinoille tulon kynnykset ovat tässä todella keskittyneessä markkinassa melko korkeat. Se vaatii kyllä syviä taskuja, että tänne pystyy uusi tulokas tulemaan.

Odan maajohtaja Tobias Niemi.

Niemi ei paljasta, kuinka suurta markkinaosuutta ruuan verkkokaupasta Oda tavoittelee.

– Tarkoista prosenttiluvuista ei ole ehkä mielekästä puhua. Kokonaismarkkina tulee kasvamaan tulevina vuosina.

” Se vaatii kyllä syviä taskuja, että tänne pystyy uusi tulokas tulemaan.

Niemi uskoo, että Odan saapuminen kirittää ruuan verkkokauppaa Suomessa.

– Suomessa myydään päivittäistavaroita 20 miljardilla eurolla. Se on iso markkina. Siitä voidaan ottaa siivu, ja siitä voi tulla merkittävää liiketoimintaa meille.

Oda houkuttelee uusia asiakkaita kolmen kuukauden ilmaisilla kotiinkuljetuksilla, jos kertaostos on vähintään 40 euroa. Pienemmiltä ostoksilta veloitetaan 2,90 euron kuljetusmaksu.

Tuotteiden hintaluokkaa yhtiö kuvailee edulliseksi.

– Markkinoilla on hyvinkin eri hintaluokissa toimivia pelureita, emmekä varmasti ole halvimmista halvin. Uskon, että niissä tuotteissa ja tuoteryhmissä, jotka ovat meidän kohderyhmille tärkeitä, yksittäisissä tuotteissakin voi huomata positiivisia yllätyksiä, Oda Suomen kaupallinen johtaja Anne Terimo sanoo.

Odan pääkohderyhmiä ovat perheet ja ”edelläkävijätaloudet”.

Terimon mukaan halvat kuljetukset ovat mahdollisia yhtiön toimintamallin takia. Norjasta on otettu käyttöön parhaat opit keräilykeskuksen pyörittämiseen ja kuljetusten suunnitteluun.

– Perinteisessä kivijalkakapassa kustannusrakenne on täysin erilainen kuin meillä. Toimimme yhdestä keräilykeskuksesta, ja pystymme palvelemaan periaatteessa koko Etelä-Suomea jossain vaiheessa. Sen sijaan, että tavarantoimittajat toimittavat lukuisiin eri paikkoihin tavaraa, he toimittavat tavarat yhteen paikkaan.

Terimon mukaan samassa autossa kuljetetaan 25–35 talouden tuotteet, ja auton reitti on mahdollisimman optimoitu.

Oda toimii aluksi pääkaupunkiseudulla, mutta tavoitteena on laajentaa toimintaa jossain vaiheessa laajemminkin Uudellemaalle.

Työntekijöitä Odalla on nyt runsaat sata, joista suurin osa on yhtiön palkkalistoilla. Tobias Niemen mukaan alkuvaiheessa käytetään väliaikaisesti myös vuokratyövoimaa ja kumppaneita.

– Haluamme olla ennen kaikkea työllistäjä emmekä ulkoistaja.