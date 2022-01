Tällainen kohtalo voi olla edessä Kirsti Paakkasen arvotaloilla

Säätiö- ja kiinteistöasiantuntijat arvioivat, mitä poikkeuksellisille arvokiinteistöille voi tapahtua.

Edesmenneen yritysjohtaja Kirsti Paakkasen suuresta omaisuudesta iso osa on kiinni kiinteistöissä, joista merkittävin on Ranskan Rivieralla sijaitseva arvotalo. Perintö on kokonaisuudessaan testamentattu Paakkasen perustamalle säätiölle.

Mitä kiinteistöille voi tapahtua?

Siirtyvät säätiöön

Kokenut säätiöiden ja vero- ja lakiasioiden tuntija Ari Engblom, KPMG:n lakipalveluiden johtaja, sanoo että ensimmäisessä vaiheessa kiinteistöt siirretään joka tapauksessa säätiölle.

Hän kommentoi tilannetta yleisellä tasolla.

– Varallisuus siirtyy ja on järkevääkin siirtää lähes kaikissa tapauksissa säätiölle juuri siinä muodossa kuin se on kuolinpesässä. Tässä tapauksessa ei ole selkeää syytä tai osapuolia, joilla olisi intressiä ja motiivia realisoida omaisuutta välittömästi.

Yleishyödyllinen säätiö, kuten Kirsti Paakkasen nimeä kantava, on vapautettu verosta. Jos Paakkanen olisi myynyt talot elinaikanaan, veroa olisi mennyt noin 20 prosenttia myyntihinnasta Saarijärven ja Westendin talojen osalta.

– Myös jos kuolinpesästä jotain realisoitaisiin jotain, se olisi verotettavaa tuloa.

Ranskassa kiinteistön testamenttisaanto voisi enimmillään tuoda jopa 60 prosentin perintöveron kiinteistön käyvästä arvosta, mutta yhtiön tai säätiön omistus tai yleishyödyllistä käyttöä koskevat verovapautukset, voivat muuttaa veroja olennaisesti. Haarukka voi olla mitä tahansa 0–60 prosentin välillä.

Palvelevatko säätiön tarkoitusta?

Seuraavaksi alkaa varsinainen pohdinta kiinteistöjen kohtalosta, ellei niiden varalle ole joku tehnyt jo suunnitelmia. Paakkasen perintö- ja säätiöasioita hoitava Kari Miettinen ei vastannut Taloussanomien pyyntöön kertoa jatkoaikeista.

Yleensä seuraavaksi mietittäisiin, mikä on säätiön tulevan toiminnan tarkempi muoto, ”kytkeytyvätkö kiinteistökohteet siihen tarinaan”. Voidaanko tarkoitusta toteuttaa likvideillä varoilla, tai voidaanko saada vuokratuottoa, Engblom kuvaa.

Kirsti Paakkasen säätiön tarkoituksena on ”taideteollisuuden ja taloustieteiden sekä suomalaisen muotoilun kehittäminen ja kansainvälistämisen edistäminen ja näiden alueiden opetuksen edistäminen ja tukeminen”.

Ranskan Rivieran -talon tunnusomaisin rakennelma muistuttaa purjeita, sillä talon yli kaareutuu alas kaksi 25-metrin terästankoa. Niiden välissä on kankainen katto, joka varjostaa uima-allasta.

Säännöissä todetaan lisäksi, että säätiö myöntää erilaisia tukia ja tukee tutkimusprojekteja ja että toiminta voi olla ulkomailla.

Säätiöt voidaan jakaa toiminnallisiin ja apurahoja jakaviin säätiöihin. Paakkasen säätiö näyttää lähinnä jälkimmäiseltä.

Liikaa riskiä kiinteistövarallisuudessa?

Säätiön säännöt eivät suoraan mainitse kiinteistöjä, mutta eivät myöskään suoraan sulje pois kiinteistöjen hallinnointia. Voisi ajatella, että La Voilea tai Saarijärven huvilaa hyödynnetään yleishyödyllisillä tavoilla.

Tällöin säätiö määrittäisi tuottovaateensa toisin, eli esimerkiksi niin, että tuotoksi riittää että kiinteistökustannukset saadaan katettua.

Säätiön on silti myös arvioitava, mitä kiinteistöt merkitsevät pitkän aikavälin tuotto-odotuksille ja vakavaraisuudelle ja paljonko säätiö hakee tuottoa.

– Muodostavatko kolme kiinteistöä esimerkiksi liian suuren varallisuuskeskittymän säätiön sijoitussalkussa? Engblom sanoo.

Yleensä säätiö hajauttaa sijoituspääoman riskiä eri kohteisiin, kuten osakkeisiin, korkopapereihin, kiinteistöihin. Se olisi myös säätiöitä koskevan hyvän hallintotavan mukaista.

Residenssi?

Jos Marimekon tai Paakkasen ystävät tai moni muukin suomalainen saisi päättää, La Voile tai Saarijärven talo nähtäisiin varmasti mielellään jonkinlaisessa yleishyödyllisessä käytössä.

Kiinteistönvälittäjien tehtävänä ei ole ottaa kantaa vaan tarjota näkemystä hinnasta, myyntiajasta, arvonnoususta ja vastaavasti omaan käyttöön jäävän kiinteistön kustannuksista ja mahdollisista vuokratasoista, kiinteistönvälittäjä Nina Tammela Snellman Sotheby'sista huomauttaa.

Näin sanottuna hänkin näkisi silti mielellään, että talot löytäisivät ’oikean’ omistajan.

– Tällaisten kohteiden toivoisi löytävän oikeanlaisen ostajan. Olisi aika nuivaa, jos Paakkasen perintö vedettäisiin remonteilla täysin sileäksi.

– Miksei ostajaksi sopisi joku äkkirikastunut it-miljonäärikin, isompi yritys tai toinen säätiö.

Marimekko yhtiönä ei halua osallistua millään tavalla talospekulaatioihin.

– La Voilea voisi ajatella jonkinlaisena taiteilijoiden tai suunnittelijoiden asuin- tai kohtaamispaikkana, vähän kuten Suomen Rooman-instituutti Villa Lante. Joku voisi ajatella, että olisi hienoa perustaa vaikka retriittipaikka, ajatushautomo luovien ihmisten kohtaamiselle Ranskaan. Tai joku että Saarijärven luonnon rauha toimisi tällaisena paikkana, Engblom sanoo.

Tässä vaihtoehdossa säätiön muu sijoitettu varallisuus rahoittaisi kiinteistön kuluja.

Säätiölle kiinteistöistä koituu paljon ylläpitokustannuksia. Mitä nopeammin kaikki kiinteistöt realisoitaisiin, sitä todennäköisemmin säätiö saisi vakaata tuottoa, jolla jakaa merkittävästikin rahaa.

Westend vietäneen käsistä

Westendin kiinteistö myytäneen ainakin, ehkä nopeastikin. Sillä ei ole sellaista arvoa, että se muuntuisi yksityiskodista johonkin yleishyödylliseen käyttöön. Kiinteistössä on kiinni miljoonia euroja, jotka säätiö halunnee osaksi pitkäaikaisiin sijoituksiinsa.

– Westendille löytyy aina ostaja ihan pelkästään siksikin, että se on Westend ja siksi, että talo on Paakkasen. Tuplakirsikka kakussa. Sen talon myyntiä ajatellen kannattaisi tehdä kunnollinen toimintasuunnitelma ja hinnoitella se huolella, että siitä saadaan suurin hinta irti, Tammela sanoo.

Kysyntää on Tammelan mukaan paljon enemmän kuin tarjontaa arvoasunnoissa. Kyselyitä tulee säännöllisesti vastaavista merenrantataloista, koska niitä on harvoin tarjolla.

Kirsti Paakkasen talo Westendissä kuvattuna syyskuussa 2007.

– En lähtisi huutokauppaamaan näitä kiinteistöjä, sillä kokisin, että sellainen olisi hänen arvokkaan perintönsä ruoppaamista. Julkinen myynti helposti houkuttelee paikalle ylimääräisiä katsojia, joita ostajatkaan eivät halua.

Tammela harkitsisi suljettujen tarjousten mahdollisuutta kiinnostuneille.

Saarijärven talo ylhäältä kuvattuna.

– Sama Saarijärven talossa. Ehdottomasti sekin myyntikohde myös kansainvälisille markkinoille. La Voilen mahdollista myyntiä hoitaa varmasti aikanaan paikallinen välittäjä, vaikka suotavaa olisi että sitäkin tarjottaisiin myös suomalaisille ostajille.

Kuka päättää?

Engblom huomauttaa, että muiden mielipiteet eivät ratkaise vaan päätöksen tekevät säätiön vastuuihmiset sääntökehikon sisällä. Näiden tausta, mieltymykset, kyvykkyys ja käsitys siitä, miten säätiön tarkoitus parhaiten toteutuu, ratkaisevat päätökset.

KPMG:n lakipalveluiden johtaja sanoo, että säätiöiden hyvään hallintoon kiinnitetään koko ajan enemmän huomiota ja myös valvonta on tehostunut.

Ellei säätiön hallinto laajene, päätösten takana on käytännössä yksi mies, säätiön hallituksen puheenjohtaja Miettinen. Säätiön hallituksessa oli viime vuonna vain kolme henkilöä, Paakkanen hallituksen puheenjohtajana, Miettinen ja yksi varatuomari. Säännöt sallivat viisi jäsentä hallitukseen.

Miettinen on hakenut myös kuolinpesänselvittäjäksi yhdessä laamannin kanssa. Miettinen ja hänen Arja-vaimonsa ovat myös Paakkasen kokonaan omistaman sijoitusyhtiö Workidean vastuuhenkilöt.

Haastatteluissa Paakkanen kertoi testamentanneensa omaisuutensa säätiölle, jotta se jaettaisiin ”Suomen lahjakkaille lapsille”. Tällaista kirjausta ei testamentista tai säätiön säännöistä löydy.