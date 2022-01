Kiinteistöt, metsä, raaka-aineet... – Kävimme läpi piensijoittajan vaihtoehdot kun osakekurssit laskevat ja inflaatio laukkaa

Pörssikurssit laskevat, inflaatio nousee, koronnostot uhkaavat. Kysyimme asiantuntijoilta, millaisia vaihtoehtoja piensijoittajalla tilanteessa on.

Osakekurssit ovat lasketelleet alamäkeä lähes koko tammikuun. Taustatekijöitä ovat muun muassa koronaelvytyksen vähentäminen, kohonnut inflaatio, jota keskuspankkien arvellaan hillitsevän korkoja nostamalla. Myös Ukrainan kriisi saattaa aiheuttaa epävarmuutta markkinoille.

Yhtiöiltä odotetaan kuitenkin hyviä tuloksia, ja sinänsä tämän vuoden talousnäkymät näyttävät analyytikoiden mukaan hyviltä. Ainakin osittain kyse voi olla itseään toteuttavasta joukkoreaktiosta.

Osakkeiden lisäksi on useita vaihtoehtoisia sijoituskohteita, mutta nopean kasvun aika on Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rothoviuksen mukaan ohi. Hän toimii myös Osakesäästäjien puheenjohtajana.

– On totta, että jos korot lähtevät nousuun, niin kaikki sijoituskohteet tuottavat heikommin kuin mihin on viimeisen kymmenen vuoden aikana totuttu. Samanlaista nousua on tuskin edessä pitkään aikaan, Rothovius sanoo.

Eri talletus- ja sijoitusmuodoilla on omat hyvät ja huonot puolensa.

Pankkitili

Moni ei harrasta sijoittamista, vaan pitää suuriakin summia pankissa. Tämä ei välttämättä kannata.

– Siinä häviää varmasti inflaation verran, kun tilillä pidetylle rahalle ei makseta mitään korkoa, Rothovius sanoo.

– Päinvastoin, jos siellä on iso summa, siitä voidaan periä korkoa. Jos inflaatio on neljässä prosentissa, niin joka vuosi häviää neljä prosenttia. Se on varmaa tappiota.

Osakkeet ja osakerahastot

Rothoviuksen mukaan osakkeet voivat olla hyvä sijoituskohde myös nopean inflaation aikana.

– Inflaatiossa kiinteä omaisuus on yleensä hyvä, ja osakkeet ovat osuus yrityksestä, jolla on kiinteää omaisuutta, hän selittää.

Tosin ainahan on mahdollista, että osakekurssien lasku vielä jatkuu, Rothovius muistuttaa.

Pörssianalyysiyhtiö Inderesin osakestrategi Juha Kinnunen kehottaa noudattamaan alan vanhoja, tylsiäkin viisauksia.

– Noudata sijoitussuunnitelmaa, käytä ajallista hajautusta, älä ota liikaa riskiä, hän luettelee.

Osakemarkkinat ovat nousseet pitkään, ja nyt on hänen mukaansa käynnissä korjausliike, joka on osa pörssimarkkinoiden normaalia toimintaa.

Mutta onko sitten nyt hyvä aika aloittaa sijoittaminen osakkeisiin?

– Mielestäni kyllä, jos ei ota liikaa riskiä, Kinnunen sanoo.

Varsinkin jos sijoittamiseen ei ole vahvaa tuntumaa, Kinnunen suosittelee olemaan pitkäjänteinen ja järjestelmällinen.

– Kannattaa hajauttaa sijoittamista ajallisesti ja pienillä summilla esimerkiksi kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin, sen sijaan että tekisi isoja kertaliikkeitä ja yrittäisi ajoittaa ostoja ja myyntejä suurten kertavoittojen toivossa. Se on vaikeaa ammattilaisillekin.

Korkorahastot, bondit eli joukkovelkakirjalainat.

Bondeihin eli joukkovelkakirjalainoihin voi piensijoittaja sijoittaa esimerkiksi korkorahastojen kautta. Niiden suosio kasvaa, kun osakekurssit ovat laskusuunnassa.

– Edelleen pätee, että pitkällä tähtäyksellä osakemarkkinat tuottavat hyvin, myös jos niitä vertaa bondimarkkinoihin, Rothovius sanoo.

Useimmiten joukkolainoista maksetaan sijoittajalle kiinteää korkoa.

Korkorahastoja on monenlaisia. Yleensä niiden tuotto perustuu rahaston tekemien sijoitusten tuottoihin eli korkoihin sekä sijoituskohteiden arvonnousuihin tai -laskuihin. Kun korot nousevat, rahaston omistamien velkakirjojen arvot laskevat, jolloin myös rahasto-osuuden usein laskee lyhyellä aikavälillä. Vastaavasti, kun korot laskevat, rahasto-osuuden arvo nousee.

– Erityisesti bondimarkkinat ovat tuottaneet viimeiset 30 vuotta hyvin, koska korot ovat koko ajan laskeneet, Rothovius sanoo.

– Jos korot kääntyvät nousuun, niin se on myrkkyä erityisesti bondien kannalta.

Rothoviuksen mukaan siinä tapauksessa bondimarkkinoilta ei ole odotettavissa juuri lainkaan tuottoa, joten osakemarkkinoiden ehkä tärkein vaihtoehto on pois pelistä.

Esimerkiksi eläkeyhtiöiden on kuitenkin käytännössä pakko sijoittaa bondeihin riskien hajauttamiseen liittyvien säädösten vuoksi. Piensijoittajilla korkoja saattaa olla sijoituksissa myös yhdistelmärahastojen kautta.

Kiinteistöt

Sijoitusasuntoja on ostettu viime vuosina kovaan tahtiin, kun lainojen korot ovat olleet nollassa tai ainakin lähellä sitä. Kannattavuutta on pääkaupunkiseudulla parantanut asuntojen vuokratason yleistä hintatasoa nopeampi nousu.

Kiinteistömarkkinoiden tietoa koostava KTI Kiinteistötiedon toimitusjohtajan Hanna Kalevan mukaan alan näkymät ovat parhaillaan ”sumuiset”.

– Nyt ollaan vähän erilaisessa tilanteessa, kun tarjonta kasvaa ja kysyntäpuolella on koronan aiheuttama hikka. Vuokrien nousu on hidastunut tai jopa pysähtynyt ainakin väliaikaisesti, Kaleva arvioi.

– Mutta perinteisesti kiinteistöt ovat olleet inflaatiolta suojattu kohde. Taustalla on ajatus, että vuokrasopimukset ovat tyypillisesti indeksisidonnaisia.

Indeksisidonnaisuuden ansioista yleisen inflaation kohoaminen antaa vuokranantajalle mahdollisuuden korottaa myös vuokraa, jos markkinatilanne sen sallii.

Kiinteistörahastojen kautta piensijoittajastakin voi tulla toimitilojen vuokraaja. Yleensä niidenkin vuokrasopimuksissa on mukana indeksiehto, mutta uutena trendinä ovat aiempaa lyhyemmät ja joustavammat sopimukset.

Korkojen nousu voisi heikentää asuntosijoittamisen tuottavuutta.

– Jos korot alkavat jossain vaiheessa olla lähellä neljää prosenttia, niin se syö käytännössä vuokratuoton, Rothovius sanoo.

– Silloin tuotto jää asunnon arvonnousun varaan, mutta jos korot ovat kovin korkealla, niin ei se arvonnousukaan voi paljoa olla.

Asuntolainojen korkeammat korot kun yleensä hidastavat asuntojen hintojen nousua.

Raaka-aineet, kulta

Raaka-aineiden hinnat nousevat yleensä inflaation mukana, joten kovan inflaation tullessa niistä saattaa Rothoviuksen mukaan tuottoakin saada.

Vaarana on kuitenkin talouden kääntyminen taantumaan.

– Se on raaka-aineiden kannalta huono asia. Niiden tuotot seuraavat vahvasti talouden syklejä, eli kun talous kasvaa, niin raaka-aineet tuottavat hyvin, mutta taantumassa tuotot laskevat reippaasti, Rothovius sanoo.

Sijoittamista raaka-aineisiin Rothoviuksen vertaa pelaamiseen.

– Pitää ostaa ja myydä oikeaan aikaan. Ja sama koskee kultaa. Jos osaa ostaa pohjalla ja myydä huipulla, niin silloin voi saada hyvän tuoton. Luulisin, että aika harva siihen pystyy.

Metsä

Metsätilojen kauppa oli viime vuonna vilkasta.

– Ihan selkeästi etsitään kohteita, jotka toisivat inflaatiosuojaa, kun maailma on mennyt epävakaaksi, kertoo Marika Makkonen, LähiTapiolan metsätalousliiketoiminnan johtava asiantuntija.

Oman metsätilan ostamisen sijasta metsiin voi sijoittaa esimerkiksi ostamalla yhteismetsäosuuden. Historiallisesti metsien vuosituotto on ollut noin neljä prosenttia vuodessa.

Pienestä metsätontista on kuitenkin turha odottaa vuosittaisia tuloja. Puun kasvaminen hakkuukuntoon kestää kestää vuosia ja puun hinta vaihtelee suhdanteiden mukaan. Metsän hoidosta on myös kuluja.

Riskeinä Makkonen luettelee metsätuhot, joita ilmastonmuutos saattaa lisätä, sekä niin sanottu poliittinen riski, eli metsän suojeluun tähtäävä uusi lainsäädäntö.

Jos metsää ostaa lainarahalla, syö lainan korko tuottoja.

Sijoittaja itse

Rothovius ehdottaa vielä yhtä sijoituskohdetta.

– Itseensä sijoittaminen on aina kannattavaa. Opiskelulle, itsensä kehittämiselle ja sivistämiselle saa tutkimustenkin mukaan hyvän tuoton, Rothovius sanoo.

– Jos saa opintojen ansiosta paremman työpaikan ja palkan, niin se on sijoituksenakin kannattava.