”Tästä varoitimme” – Ammattiliitto paheksuu Helsingin kaupungin aikeita, syyttää suhmuroinnista ja salailusta

Ammattiliitto JHL ottaa kovasanaisesti kantaa Helsingin kaupungin aikeisiin myydä Palmia.

Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL sanoo paheksuvansa syvästi Helsingin kaupungin aikeita myydä omistamansa ruoka- ja kiinteistöhuoltoyhtiö Palmia. Tiedotteensa otsikossa JHL puhuu suhmuroinnista.

– Nyt ollaan siinä tilanteessa mistä varoitimme vuonna 2014, kun vaikutimme yhtiöittämistä vastaan. Siitä huolimatta vihreät ja kokoomus äänestivät tuolloin yhtiöittämisen puolesta, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo tiedotteessa.

Asian käsittely kaupungin konsernijaostossa tapahtui salaisena asiana ja se tuli julki ”puskista”.

– Miksi asia tuotiin konsernijaoston käsittelyyn salaisena? Mitä asian valmistelijat haluavat pitää piilossa? Epäilyksiä voidaan hälventää vain sillä, että selvitystyö tehdään avoimesti. Henkilöstö on otettava mukaan välittömästi, Niemi-Laine sanoo.

Helsingin kaupungin kokonaan omistama Palmia tuottaa ruoka-, kiinteistö-, siivous- ja turvallisuuspalveluja. Kaupunginhallitus päätti viime keväänä omistajastrategiasta, jonka mukaan kaupungin intressi yhtiöön on vain taloudellinen.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok) perustelee myyntiaikeita sillä, että Palmian toiminta ei ole ollut kannattavaa ja viime vuoden tuloksen odotetaan olevan tappiollinen. Hänen mukaansa Palmialle pyritään etsimään omistaja, joka kykenee kääntämään yhtiön kannattavaksi.

– Helsingin on syytä muistaa, että yksityisen yrityksen tehtävänä on tuottaa omistajilleen voittoa. Jos Palmia myydään, kaupungin pitää varautua jatkuvasti nouseviin hintoihin. Palmian työntekijöille siirtyminen sen sijaan todennäköisesti merkitsisi pienempiä palkkoja ja huonompia työehtoja, Niemi-Laine sanoo.

Hänen mielestään kaupungin johto on sortumassa ”pahimman luokan putkiajatteluun”, jos se etsii vain ostajaa.

– Vuoteen 2014 saakka nyt myyntiuhan alla olevat palvelut tuotettiin in house-periaatteella. Sitten alkoi tämä yhtiöittämisseikkailu ja viime vuosien laajentuminen yritysostoineen. Helsingin kaupungin on kartoitettava myös mahdollisuudet palata in house -toimintaan.