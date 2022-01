Syökö inflaatio pian asuntolainat kuten 70-luvulla?  ”En jäisi odottamaan”

Käykö nyt niin hyvin kuin 1970-luvulla, että inflaatio eli yleinen hintatason nousu tekee samalla selvää jälkeä asuntolainoista? Ei välttämättä, kertovat asiantuntijat.

Kuluttajahintojen nousu on kiihtynyt viime aikoina sekä Suomessa että Euroopassa.

Inflaation kiihtyminen on kaksiteräinen miekka: velalliselle se voi olla hyviä uutisia, kun taas lainanantajat yleensä kärsivät.

Viimeksi 1970-luvulla nopea inflaatio lyhensi suomalaisten asuntolainoja urakalla. Samaan aikaan reaaliansiot olivat nousussa, mikä piti huolen kansalaisten velanmaksukyvystä.

Asuntovelallisen kannalta ongelmallista asiassa on se, että samaan aikaan kun inflaatio kiihtyy, tulee markkinakorkojen nousu yleensä perässä.

Suuremmissa asuntolainoissa, joissa on pitkä maksuaika, pienikin koronnousu voi merkitä tuhansien eurojen lisälaskua.

Tällä hetkellä tilanne on sikäli poikkeuksellinen, että vaikka inflaatio on virinnyt, on suomalaisten suosima asuntolainojen viitekorko eli kahdentoista kuukauden euribor on edelleen noin puoli prosenttia miinuksella. Taso on pysynyt jo pitkään samana.

Tärkeintä on markkinakorkojen ja inflaation välinen suhde eli reaalikorko. Jos korot ovat alempana kuin inflaatio, on reaalikorko negatiivinen, jolloin inflaatio ”syö” osan asuntolainasta. Nopean inflaation oloissa ei pieni korkonousu vielä tunnu.

Viime vuosina myönnetyissä asuntolainoissa on myös ehtona, ettei pohjana oleva viitekorko voi laskea alle nollan, joten vasta plusmerkkiseksi nousevalla korolla on vaikutusta. Vanhemmissa sopimuksissa ei ole tällaista ehtoa.

Hypon pääekonomistin Juhana Brotheruksen mukaan 1970-luvun tilanne poikkeaa nykypäivästä sikäli, että reaalikorot olivat tuolloin vielä enemmän miinuksella. Nytkin kiihtyvä inflaatio keventää kuitenkin yrityksien ja kotitalouksien velkataakkaa.

1970-luvusta poiketen markkinakorot ovat nollan alapuolella.

– Korot ovat edelleen miinuksella, ja vaikka niiden odotetaan nousevan tämän vuoden loppupuolella tai ensi vuonna hieman nykytasoltaan, niin plusmerkkisiä korkoja ei odoteta nähtävän vielä tänä vuonna, Brotherus sanoo.

Kultaisella 1970-luvulla lainojen korot olivat korkeammalla, mutta inflaatio oli nopeampaa. Korot olivat samalla viranomaisten tiukassa ohjauksessa. Lyhyenkin pankkilainan saanti oli usein työn ja tuskan takana, ja ennakkosäästäminen oli pakollista. Inflaatio rokotti myös näitä säästöjä, mikä usein unohdetaan.

Pääekonomisti Juhana Brotheruksen mukaan plusmerkkisiä markkinakorkoja ei nähdä ainakaan vielä tänä vuonna.

Kansalaisen apuna oli ripeä palkkakehitys. Nyt ero 1970-lukuun on siinä, että ansiotason nousu on ollut hitaampaa, mikä jarruttaa kansalaisten velanmaksukykyä.

Tilanne on kuitenkin muuttumassa, mistä on nähty merkkejä käynnissä olevalla työmarkkinakierroksella.

– Usein inflaation kiihtyminen heijastuu parempina palkkoina. Palkkavaatimukset ovat nyt korkeampia kuin muutama vuosi sitten eli nähdään kakkosella alkavia prosenttilukuja, Brotherus sanoo.

Täytyy muistaa, että asuntovelallisen lainasta maksama korko koostuu valitusta viitekorosta ja pankin sen päälle perimästä marginaalista.

Mikäli pankkien perimät marginaalit lähtisivät selvään nousuun, heikentyisi velallisen alhaisesta markkinakorosta saama hyöty.

Suomen Pankin laskema asuntolainojen keskikorko, joka koostuu viitekorosta ja marginaalista, on ollut jo vuosikausia alle prosentissa. Uusien asuntolainojen keskikorko on ollut yli 2 prosenttia viimeksi vuonna 2013.

” En jäisi odottamaan kiihtyvän inflaation asuntolainoja lyhentävää vaikutusta

Näin ei ole välttämättä jatkossa. Kannattaisiko sitten asuntolainaa maksaa nyt ripeässä tahdissa pois vai odotella, että inflaatio lyhentää sitä itsestään?

Jos näistä kahdesta vaihtoehdosta on valittava, Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen on enemmän ensimmäisen vaihtoehdon kannalla.

– En jäisi odottamaan kiihtyvän inflaation asuntolainoja lyhentävää vaikutusta, koska suomalaisten asuntolainat on valtaosin sidottu vaihtuviin korkoihin. Kun tulee lainan koron tarkistuspäivä, korko myös nousee, Mikkonen sanoo.

Hän korostaa, että jokaisen asuntovelallisen tilanne on yksilöllinen. Erilaisen velan määrän lisäksi jotkut ovat varautuneet korkojen nousuun korkosuojauksella.

– Osa taas on säästänyt etukäteen ja varautunut korkojen nousuun sitä kautta. Tällöin puskuri on valmiina, jos lainanhoitomenot kasvavat, Mikkonen sanoo.

– Jos vain oma talous antaa myöten, on lainan lyhentämisen ohella mielestäni myös järkevää tehdä pitkäaikaissijoituksia ja näin kasvattaa varallisuuttaan myös laina-aikana.

Mikkosella on neuvo sellaisille, jotka eivät ole ajatelleet koko asiaa. Nyt olisi hyvä hetki käydä laskelmat lävitse, kuinka korkojen nousu vaikuttaa omiin lainanhoitomenoihin.

– Tällä hetkellä korkojen nousu näyttää todennäköisemmältä kuin pitkään aikaan.