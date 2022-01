Suomalaismiljonäärin Joroisiin rakennuttama luksushotelli saa aatelisjohtajan

Uusi PihlasResort tavoittelee ensi vuonna 40 000 asiakasta Joroisiin rakennettavalle ylelliselle huvila-alueelle sekä muihin lähistön palveluihin.

Savon luksusluokkaa tavoittelevat hotelli- ja ravintolahankkeet yhdistävät voimiaan, kun monialayrittäjä Pekka Viljakaisen ForestSuites-luksushotellihanke Joroisissa yhdistyy savolaisen ravintolahankkeen, Juvalla sijaitsevan TeaHouse of Wehmaisin kanssa.

Yhtiöt yhdistyvät vuoden 2022 lopussa PihlasResort-yhtiöksi, jonka tavoitteena on rakentaa Joroisiin Pihlasjärven rannalle miljoonia maksava ylellinen lomakohde.

Pekka Viljakaisesta tulee uuden yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Alueen rakentaminen on jo aloitettu, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Vieraiden on tarkoitus majoittua kymmenessä ylellisesti varustellussa huvilassa, joita jokaista ympäröi oma puutarha. Lisäksi alueelle tulee muun muassa kuntosali, liikuntahalli ja muita harrastusmahdollisuuksia, pesula, sauna-alue sekä viisi yhteiskäytössä olevaa Teslaa.

Resortin yhteyteen aiotaan rakentaa myös korkealaatuinen ravintola, joka käyttää paikallisia raaka-aineita ja oman puutarhan tuotteita.

Alueen keskelle tulee Viljakaisen mukaan myös alkuperäisen kokoinen kopio Helsingin Esplanadin puistosta.

Yksityisyys on yksi lomakohteen suunnitelluista valteista. Kymmenen hehtaarin alueelle pääsevät vain maksavat hotellivieraat.

Kymmenen hehtaarin hotellialue on suljettu ulkopuolisilta, ja yksityisyyttä arvostavia maksukykyisiä asiakkaita on tarkoitus saada ulkomailta myöten. Oma autonkuljettaja voi Viljakaisen mukaan hakea vieraat esimerkiksi Mikkelin rautatieasemalta. Myös Varkauden lentokenttä on lähellä.

PihlasResortin on tarkoitus olla paitsi ylellinen, myös hiilineutraali.

Lähistöllä on jo Viljakaisen rakennuttama ortodoksinen rukoushuone, Pyhän Georgios Voittajan tsasouna, sekä sen viereinen kahvila.

Vuodesta 2023 alkaen yhtiön kohteisiin tavoitellaan yhteensä noin 40 000 vierailijaa vuosittain.

Grotenfelt-Paunonen on harvoja International Tea Masters Association -yhdistyksen (ITMA) tea sommelier -tutkinnon suorittaneita suomalaisia.

PihlasResortin toimitusjohtajaksi tulee TeaHouse of Wehmaisin perustaja Anna Grotenfelt-Paunonen, kun taas Viljakainen toimii hallituksen puheenjohtajana. Samassa yhteydessä yhtiöön tulee osakkaiksi, Viljakaisen ja Grotenfelt-Paunosen lisäksi joukko suomalaisia sijoittajia.

Joroisilta kotoisin olevasta Viljakaisesta tuli miljonääri 26-vuotiaana, kun hän vuonna 1998 myi yhtiönsä TietoEnatorille 70 miljoonalla eurolla. Hänen uudempiin hankkeisiinsa kuuluu esimerkiksi Saimaan Tuore -kalatuotteita tuottava Finnforel-kalankasvattamo.

Anna Grotenfelt-Paunonen taas kuuluu Grotenfeltin aatelissukuun, joka omistaa yrteistään ja salaateistaan tunnetun Järvikylän kartanon Joroisissa. 1700-luvun lopulla suku osti myös Vehmaan kartanon Juvalla, jonne ekonomiksi ja teesommelieriksi kouluttautunut Grotenfelt-Paunonen perusti TeaHouse of Wehmais -ravintolan.

Joroista kutsutaan joskus Savon Pariisiksi, sillä 1600-luvulla Venäjän raja-alueita vahvistava Ruotsi sijoitti sinne toistakymmentä sotapäällikköään, joiden kartanoissa ranska oli päivittäisenä puhekielenä.