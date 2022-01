Heikki Herlin ehdolla Alma Median hallitukseen

Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Heikki Herliniä yhtiön hallitukseen.

Mediakonserni Alma Median osakkaiden nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen tulisi kahdeksan jäsentä nykyisen kuuden sijaan. Hallituksen nykyisistä jäsenistä puheenjohtaja Jorma Ollila on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä.

Alma Media kertoo tiedotteessaan, että uusiksi jäseniksi ehdotetaan Heikki Herliniä, Eero Bromania ja Kaisa Salakkaa.

Herlin on ollut sukunsa sijoitusyhtiö Mariatorpin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 lähtien. Mariatorp puolestaan omistaa 19 prosenttia Alma Median osakkeista.

Herlin on myös muun muassa Yellow Film & TV Oy:n ja Kustannusosakeyhtiö Teoksen hallitusten jäsen. Jos yhtiökokous hyväksyy esityksen, vuonna 1990 syntynyt Herlin on Alma Median uuden hallituksen nuorin jäsen.

Broman puolestaan on ollut kymmenen vuotta Otavan hallituksessa. Otava on Alma Median suurin osakas; sillä on 29 prosenttia osakkeista.

Kaisa Salakka on toiminut Unity Softwaren tuote- ja tutkimusjohtajana vuodesta 2015. Hän on Suomen Startup-yhteisön hallituksen jäsen.

Nimitystoimikunta esittää, että Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta ja Catharina Stackelberg-Hammarén jatkavat hallituksessa.

Nimityksistä päättää Alma Media varsinainen yhtiökokous, joka järjestetään 29. maaliskuuta.

