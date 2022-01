Tämä mies kehitti 10 vuotta täyttävän Eurojackpotin – pelillä oli aluksi koodinimi Potter

Suositun Eurojackpotin taustalla oli vuosien kehitystyö. Siinä oli omat mutkansa, kertoo pelin kehittäjä.

Lähes parikymmentä vuotta sitten Veikkauksen pääkonttorissa alettiin suunnitella uutta peliä.

Aluksi peli tunnettiin koodinimellä Potter lähinnä Harry Potteria mukaillen. Myöhemmin projektista kuoriutui nykyinen Eurojackpot.

Hankkeeseen osallistui aktiivisesti Veikkauksen silloinen kehitysjohtaja Jari Vähänen. Hän ei halua kuitenkaan ottaa pelistä kunniaa itselleen.

– Olin kehittelyssä pitkään mukana, mutta töitä tekivät tiimissä aika paljon muutkin, kuten projektipäällikkö Joni Hovi, joka teki kaikista eniten hommia. Minä olin kai kuitenkin se, joka istui tavallaan hankkeen päällä, Vähänen kertoo.

Hänen mukaansa kunnia kuuluu myös Veikkaukselle, joka jaksoi uskoa seitsemän vuotta kestäneeseen hankkeeseen. Välillä piti syynätä myös Suomen lakipykäliä.

– Yleensä tällaisiin projekteihin menee yksi tai kaksi vuotta. Mutta tämä kuvastaa hyvin sitä, että projekti oli haastava, Vähänen sanoo.

Eurojackpotin ensimmäisellä arvontakierroksella maaliskuussa 2012 oli jaossa kymmenen miljoonaa euroa, mutta täysosumia ei löytynyt.

Eurojackpotin lanseerauksesta on kulunut 10 vuotta.

Suomalaiset ovat innokkaita lottoajia. Tulevaisuudessa Eurojackpot-arvontoja on kahdesti viikossa.

Idea Eurojackpotista syntyi Vähäsen mukaan ryhmätyönä. Mukaan tulleista peliyhtiöistä aktiivisin oli Veikkaus.

Välillä meinasi toteutua sanonta liian monesta kokista.

– Olen tästä oppinut sen, että tällaisissa projekteissa jonkun pitää ottaa johtajuus. Demokraattisella ja keskustelevalla tavalla hankkeiden eteenpäin vieminen kestää tolkuttoman kauan.

Veikkauksen suuri rooli näkyi siinä, että pelin arvonnan kotipaikaksi tuli Suomi, ja täällä se on myös pysynyt, vaikka osallistujamaiden määrä on kasvanut.

Suomen lisäksi seitsemän muuta maata on ollut mukana alusta asti. Eurojackpotin taustalla on nykyisin 33 peliyhtiötä, jotka toimivat 18 eri maassa.

Eurojackpotin arvontalaitteisto pari päivää ennen ensimmäistä arvontaa.

Päävoitosta kertova mainostaulu Janakkalassa vuonna 2019.

Loimaalle osui täysi 90 miljoonan voittopotti vuonna 2018. Veikkaus järjesti paikkakunnalla kansajuhlan ja ilotulituksen.

Loimaalaiset saivat juhlassa avuutella, kuka mahtaa olla päävoittaja.

Peliin on Veikkauksen mukaan tulossa uudistuksia. Luvassa on toinen arvonta tiistai-iltaan, ja päävoiton yläraja nostetaan 120 miljoonaan euroon.

– Kysymys on aina siitä, paljonko on tarpeeksi. Liiketoiminnan näkökulmasta jättipotin suuruus vaikuttaa tämäntyyppisissä peleissä suosioon todella paljon, joten se on hyvä liike, Vähänen sanoo.

Toisaalta maksimipottien kasvaessa pienemmät peruskierrokset eivät tunnu enää yhtään miltään, joten asia on Vähäsen mukaan kaksipiippuinen.

– Hyvä asia on se, että lottopeleissä peliongelmiin ei juuri vaikuta se, onko kyseessä 90 vai 120 miljoonaa euroa.

” Kysymys on aina siitä, paljonko on tarpeeksi.

Vähänen ehti työskennellä Veikkauksella vuodesta 1994 ennen siirtymistään alan kansainväliseksi konsultiksi pari vuotta sitten. Hän ei ole juuri kommentoinut julkisuudessa lähtönsä syitä.

– Minulla ja Veikkauksella oli hyvin erilainen näkemys siitä, millainen kansainvälisen liiketoiminnan pitäisi olla. Tämä oli päällimmäinen syy.

Vähänen on aiemmin todennut myös, että viime vuosikymmenen lopulla voimaan tulleen arpajaislain myötä Veikkauksen tehtäväksi jäi lähinnä pelihaittojen ehkäiseminen. Tämä jarrutti kehitystyötä.

– En voi sanoa, että olisin voinut ennustaa, mihin Veikkauksen kehitys menee lähtöni jälkeen.