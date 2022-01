Konkarit kertovat vinkkinsä nyt alkavalle tuloskaudelle: Tarkista raporteista ainakin nämä kohdat

Pyysimme sijoittajia ja sijoitusalan ammattilaisia kertomaan, mitkä asiat ovat heille tilinpäätösraporttien tärkeintä antia. Kotimaisten pörssiyhtiöiden tuloskausi pääsee tänään vauhtiin, kun ensimmäiset isot yhtiöt avaavat lukunsa.

Tällä viikolla käynnistyi jälleen tuloskausi, jolloin yritykset julkaisevat viime vuoden viimeisen neljänneksen tuloksensa sekä koko vuoden tilinpäätöksensä. Viime vuosi oli yhä jatkuvan pandemian takia poikkeuksellinen. Suuri osa yhtiöistä teki koronasta huolimatta hyvää tulosta, vaikka esimerkiksi komponenttipula ja muut toimitusvaikeudet vaivasivatkin esimerkiksi Nokiaa sekä muita yhtiöitä.

Pörssissä kurssit jatkoivat niin sanotusta koronakuopasta keväällä 2020 alkanutta nousuaan, kunnes viime syksynä markkinoilla nähtiin jo kurssilaskuakin.

Kysyimme kolmelta sijoittamisen asiantuntijalta kolmea tärkeintä asiaa, mihin piensijoittajan kannattaisi tilinpäätöksissä erityisesti tällä tuloskaudella kiinnittää huomionsa.

OP:n pääanalyytikko Antti Saari pitää tärkeimpinä liiketulosta ja kassavirtaa.

Myös osinko on viesti

Antti Saari, pääanalyytikko, OP

1) Liiketulos. Tämä kertoo sijoittajalle kuinka menestyksekästä yhtiön liiketoiminta on ollut tarkastelujaksolla.

2) Kassavirta. Liiketoiminta voi olla hyvinkin kannattavaa, mutta kassa ammottaa silti tyhjyyttään vaikkapa investointien vuoksi. Kassavirta kertoo sijoittajalle, kuinka paljon yhtiön rahavarat ovat tosiasiassa kasvaneet tai supistuneet tarkasteluperiodilla. Vahva kassan kehitys antaa yhtiölle edellytyksiä palkita omistajiaan osingoin.

3) Näkymät. Tavan mukaan yhtiöt ottavat tulosraportin yhteydessä kantaa myös tulevaisuuden näkymiinsä. Nämä ovat jopa itse tulosta keskeisemmässä roolissa osakkeen kurssikehityksen kannalta, sillä osakkeen arvo muodostuu ennen kaikkea siitä, millaista tulosta yhtiö kykenee tahkoamaan tulevaisuudessa.

Bonus: Osinko. Neljännen neljänneksen raporttien yhteydessä yhtiöt ilmoittavat ehdotuksensa päättyneeltä vuodelta maksettavan osingon suuruudesta. Lopullinen päätös on yhtiökokouksella, mutta pääsääntöisesti päätös vastaa esitystä. Tilille kolahtavien osinkojen suuruus kiinnostaa totta kai sijoittajia, mutta samalla osingoilla on signaaliarvoa. Osinkoa nostavalla yhtiöllä on luultavasti luottoa tulevaan kehitykseensä.

Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman kehottaa tutkimaan, onko yhtiö pysynyt toimitusjohtajan aiemmissa lupauksissa.

Tutki yhtiön tarinaa

Victor Snellman, toimitusjohtaja, Suomen osakesäästäjät ry

1) Toimitusjohtajan katsaus. Siitä kannattaa katsoa, millaisissa tunnelmissa hän katsoo yrityksen liiketoiminnan nyt olevan. Kannattaa myös vertailla, onko yritys päässyt aikaisempiin tavoitteisiin, eli onko aiemmissa lupauksissa pysytty.

Joissakin yhtiössä maalaillaan ruusuisia kuvia vuodesta toiseen, liiketoiminta on juuri lähdössä käyntiin, mutta koko ajan siitä jäädään. Silloin kannattaa tarkastella kriittisesti yhtiön tarinaa. Pitää tuntea vähän johtajaakin, onko hän yltiöoptimisti vai realistinen.

Tilinpäätösten numeroiden tarkasteluun vaikuttaa esimerkiksi yrityksen liiketoiminta ja sen vaihe, joten yleismaailmallisia ohjeita ei voi antaa. Mutta ainakin seuraavat kannattaa katsoa:

2) Onko oman pääoman tuotto yli 10 prosenttia, eli onko yritys kannattava?

3) Onko liikevaihto kasvutrendillä? Jos yritys kasvaa, niin se todennäköisesti menestyy markkinoilla. Varsinkin jos kasvu on suurempaa kuin sen toimialan keskimääräinen kasvu, niin silloin yritys todennäköisesti kaappaa markkinaosuutta. Ja mitä suurempi markkinaosuus, sitä suurempi hinnoitteluvoima sillä on. Ei ehkä kannata tuijottaa sokeasti viimeistä kvartaalia ja vuotta, vaan peilata sitä toimitusjohtajan aikaisempiin lausuntoihin: Päästäänkö aikaisempaan ohjeistukseen ja niin edelleen.

Aki Pyysing etsii tilinpäätöksistä uusia tietoja, joita hän ei ole muualta huomannut.

Tilinpäätöksestä nippelitietoa

Aki Pyysing, sijoittaja, sijoitusbloggaaja ja pokeriammattilainen

1) Näkymät. Mitä sanotaan tulevaisuuden näkymistä, koska pörssikurssit katsovat aina eteenpäin, ja mielestäni nykyään entistäkin pidemmälle. Jos jotain lukua tilinpäätöksestä etsin, niin se on tulosennuste vuodelle 2022.

2) Neljäs kvartaali. Tilinpäätös ei hirveästi eroa osavuosikatsauksesta, se on minulle tavallaan neljäs, laajennettu osavuosikatsaus. Mitään yksittäistä lukua en voi mainita, sillä se on aika toimialakohtaista.

3) Liitetiedot. Usein tilinpäätöksestä löytyy jotain sellaista nippelitietoa, mitä en ole aiemmin nähnyt. Riippuu yhtiöstä, mitä se sitten on, mutta se voi olla esimerkiksi vähemmälle huomiolle jäävää tietoa osakkuusyhtiöiden tuloksista.

