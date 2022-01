Pörssien suunta kääntyi Yhdysvalloissa plussalle – Aasiassa lasku jatkui

Wall Streetillä otettiin maanantaisesta loppukiri, aiemmin indeksit kävivät 2–3 prosentin luisussa.

New Yorkissa pörssit sulkeutuivat maanantaina plussan puolella kyykättyään aiemmin alimmalle tasolleen kuukausiin.

Suuryhtiöiden S&P 500 -indeksi laski edellisestä huipustaan enimmillään noin kymmenen prosenttia, kun taas teknologiapainotteiselle Nasdaqille kirjattiin laskua edellisestä kurssihuipusta päivän aikana lähes 20 prosentin verran.

S&P 500 päätti tästä huolimatta päivän 0,3 prosentin nousussa, kun taas Nasdaq nousi 0,5 prosenttia.

Teollisuusindeksi Dow Jones päätyi epävakaan päivän päätteeksi 0,3 prosenttia plussalle.

Vielä maanantaina alkuillasta Suomen aikaa New Yorkin pörssien pääindeksit olivat 2–3 prosentin luisussa.

Pörssiviikko alkoi Helsingissä ja muualla Euroopassa raisun laskun merkeissä maanantaina. Helsingin pörssin yleisindeksi päätyi 4,6 prosenttia pakkaselle.

Lontoon pörssin FTSE 100 -indeksi painui 2,6 prosenttia ja Frankfurtin pörssin Dax-indeksi sekä Pariisin pörssin CAC 40 -indeksi molemmat yli 3,5 prosenttia.

Tokiossa pörssit avautuivat tiistaina laskussa. Nikkei 225 -indeksi oli noin puoli prosenttia laskussa ja laaja-alaisempi Topix puolestaan 0,63 prosenttia pakkasella.

Toyotan osakkeen arvo oli myös noin prosentin laskussa. Autovalmistaja on keskeyttänyt Japanissa sijaitsevien tehtaidensa toiminnan koronaviruksen vuoksi ja pitkitti tehtaiden jäädyttämistä tuoreeltaan.

Muista autovalmistajista Nissan oli noin 1,92 prosenttia plussalla ja sen pienempi kumppani Mitsubishi Motors puolestaan 0,64 prosentin nousussa.

Sony Groupin osakkeiden arvo oli puolestaan 0,35 prosentin laskussa.

Japanissa sijoittajien arvioidaan uutistoimisto AFP:n mukaan olleen varovaisina muun muassa Ukrainan tilanteeseen liittyvien geopoliittisten riskien sekä Yhdysvaltain keskuspankki Fedin myöhemmin viikolla häämöttävän päätöksen vuoksi.

Hongkongissa pörssit ovat avautuneet tänään niin ikään laskussa vastaavanlaisten huolien varjostamana.

Hongkongin pörssin Hang Seng -indeksi sukelsi 1,64 prosenttia. Shanghai Composite -indeksi puolestaan oli 0,42 prosenttia ja Shenzhen Composite 0,46 prosenttia miinuksella.

Markkinoilla odotellaan tällä viikolla Yhdysvaltain keskuspankki Fedin toimia. Pankin suunnitelmista rajusti kiihtyneen inflaation taltuttamiseksi saadaan tietoa keskiviikkona. Fediltä odotetaan tämän vuoden aikana jopa neljää koronnostoa. Ensimmäisen ennakoidaan olevan tulossa maaliskuussa.

Korkohermoilu on runnonut erityisesti teknologiayhtiöiden kursseja, ja Yhdysvalloissa teknologiapainotteinen Nasdaq on laskenut noin 15 prosenttia huippulukemistaan. Suuryhtiöiden S&P 500 -indeksi on laskenut tammikuun alussa saavutetusta ennätystasostaan kahdeksan prosenttia.