Suomalaiset yrittävät hurmata New Yorkin omalaatuisella marjalla – ”Voisiko tästä oikeasti tulla trendi?”

Ruotsalaiset ovat onnistuneet brändäämään pohjoisen eksotiikan omaksi edukseen. Nyt suomalaiset yrittävät samaa yhdellä maailman kilpailluimmista markkinoista. Hurmaako tyrnicocktail tai puolukkasuklaa New Yorkin?

New York

Tymäkän kirpeä tyrnin maku potkaisee hereille. Tyrnimehu-kuohuviini-cocktail voisi hyvinkin olla uusi brunssien suosikkijuoma!

– Tyrnin maku on nyt jollain tavalla nousemassa esiin New Yorkissa. Joissakin huippuravintoiloissa on ollut tyrnijäätelöä ja tyrnicocktaileja, ja se on saanut miettimään, voisiko tästä oikeasti tulla trendi. Jos me pääsisimme siihen imuun mukaan, niin tämä homma voisi todella lähteä, Business Finlandin Tero Kuittinen pohtii.

Business Finland tekee yhteistyötä suomalaisyritysten kanssa, jotka yrittävät päästä Yhdysvaltojen markkinoille. New York on maailman kilpailluimpia markkinoita, jonne yrittäjiä riittää alalta kuin alalta liiaksi asti.

Voiko tällaisessa kaupungissa suomalainen Chjokon suklaa, 9 Sea Berry Buckthornen tyrnimehu tai Bertinan marjaliköörit lyödä läpi? Nyt sitä kovasti ainakin yritetään.

Juuri eksotiikka on se, jolla erottuu. Sitä kautta voi tulla menestystä.

New Yorkissa etsitään aina seuraavaa kiinnostavaa ja erityistä juttua, jota ei ole vielä kokeiltu. Kuittisen mukaan suomalaisten tulisi ymmärtää hyödyntää omaa eksotiikkaansa amerikkalaisten silmissä.

– On turha lähteä kilpailemaan bulkkitavaralla. Mutta jos on tarjota jotain yllättävää, kuten nyt vaikka Chjokon puolukkasuklaata, se on täysin vierasta täällä. Olen nähnyt, kuinka ruotsalaiset ovat onnistuneet tässä.

Business Finlandin Tero Kuittinen sanoo, että suomalaisten tulisi hyödyntää omaa eksotiikkaansa Amerikan markkinoilla.

Moni ruotsalainen ruoka-alan yritys on menestynyt resepteillä, jotka olisivat täysin mahdollisia myös suomalaisille, Kuittinen kertoo.

– Esimerkiksi koivunmahlalimsa on hirveän eksoottinen asia jenkeille. Kaikki rupesivat juomaan sitä, koska se oli niin shokeeraava asia.

Myös periruotsalaisesta prinsessakakusta tuli mieletön hitti New Yorkissa.

– Jos joku älyäisi tuoda runebergintortun tänne kahviloihin, niin olen ihan varma, että se menestyisi.

Naapurimaamme mestaribrändääjät ovat tuoneet kaupunkiin paitsi Ikean kaltaiset jätit, myös tunnettujen huippukokkien ravintoloita ja pienempiä yrityksiä.

Yksi sellainen on trendikkäässä Williamsburgin kaupunginosassa sijaitseva ruotsalainen makeiskauppa BonBon, joka on avannut nurkkauksen uusille suomalaistuotteille ja myy niitä verkkosivujensa kautta.

Finnvasion-nimisen Suomi-osaston avajaisissa parin amerikkalaisen makeiskauppaan eksyneen asiakkaan arvio suomalaisherkuista oli rohkaiseva: vähän omituista mutta hyvää!

Suomen konsuli Mika Koskinen ja BonBon-makeiskaupan Robert Persson poseeraavat Suomi-osaston edessä.

BonBonin omistaja Robert ”Bobby” Persson on kuin malliesimerkki siitä, kuinka markkinointia tehdään New Yorkissa. Hän puhuu ystävällisesti ja hauskasti kaikkien kanssa. Hän tuntee kanta-asiakkaansa nimeltä ja tervehtii tuntemattomia kadulla ja houkuttelee heitä ostoksille puotiinsa.

– Tämä on ehkä vähän klisee, mutta me olemme hiljaisempia markkinoijia kuin vaikka ruotsalaiset naapurimme. Näillä markkinoilla täytyy olla hyvät puheenlahjat. Ja kyllä ne ovat Suomen ammattilaisilla koko ajan parantuneet, sanoo Suomen konsuli Mika Koskinen.

Koskisen mukaan suomalaistuotteilla on ihan hyvät saumat löytää newyorkilaiset kuluttajat. Tuotteita markkinoidaan tämän hetken trendeihin vetoavasti orgaanisuudella, terveellisyydellä, laatutietoisella käsityöllä.

– Uskon, että laatutietoiset newyorkilaiset löytävät nämä kyllä. Myös kulutustuotteilla on paljon kysyntää täällä, mikä usein Suomessa unohtuu, Koskinen sanoo.

Bertina Liqueursin Tom Venholla on kovat odotukset marjaliköörien menekin suhteen.

– Odotukset ovat tietysti se, että kasvetaan järjettömän suuriksi ja tehdään biljoona dollaria, Bertina Liqueursin Tom Venho sanoo ja naurahtaa.

Bertina Liquersin juomatuotteita on myyty kymmenen vuotta Yhdysvalloissa. Ensimmäinen maku oli seljankukka. Nyt uusia makuja ovat mustikka ja lakka.

Strategia on saada Bertinan tuotteita baareihin sekä huippuravintoloihin. Michelin-ravintola Askan (ruotsalainen tietenkin!) edustaja on tulossa maistelemaan suomalaisia juomia. Lisäksi baarien miksologien (eli kansanomaisesti baarimikkojen) kanssa tehdään yhteistyötä, ja nämä luovat likööreistä erilaisia cocktaileja.

– Miksologit ovat tämän alan superstaroja.

Mukana liiketoiminnassa ja sen markkinoinnissa on myös toisenlainen stara, suomalaisamerikkalainen skeittaaja Lizzie Armanto, joka on Tom Venhon perhetuttu. Suomea Tokion olympialaisissa edustaneella Armantolla on 1,5 miljoonaa seuraajaa somessa.

– Pikkubrändille se on iso juttu.

Laura ja Mika Gröndahl tekevät suklaaherkkuja Chjokossa Helsingin Kruununhaassa. Laatutietoinen suklaa yrittää New Yorkin markkinoille.

Suklaayritys Chjokon takana oleva suklaa-artesaani ja keittiömestari Mika Gröndahl kertoo puhelimitse, että New Yorkissa voisi olla hyvä sauma heidän tuotteillensa. Chjokon suklaissa kaikki pohjaa laatutietoisuuteen ja käsityöläisyyteen ja kestävään kehitykseen.

– Suomalaisten pientuottajien tuotteet eivät ole kauheasti päässeet esille Amerikassa, mutta luulen, että tällainen voi kiinnostaa. Kuitenkin ollaan amerikkalaisten mielestä aika eksoottinen maa täällä Pohjolassa. Jos vain saadaan hyviä arvioita meidän levyistä, niin uskon, että meillä on hyvä mahdollisuus herättää isoa kiinnostusta, Gröndahl sanoo.

Gröndahlia on jo pyydetty luomaan uusi suklaamaku amerikkalaiselle luksussuklaapuotiketjulle. Tarkoitus on sekoittaa tyrniä ja lakritsaa.

Tyrnimarja kiinnostaa nyt maailmalla.

Useissa huippuravintoloissa työskennellyt Gröndahl on vienyt tyrnin makua maailmalle jo 1990-luvulta asti. Hän on havainnut muutoksen viime vuosina: nyt tyrni aidosti kiinnostaa.

– New Yorkista saamani palautteen perusteella tyrni ja puolukka aiheuttavat hyvää pöhinää, ne ovat sellaisia vähän mystisiä makuja.

” Pitää rutata kunnes jotain tapahtuu.

Suomalaistuotteiden kohtalo riippuu nyt paljon siitä, saadaanko paikallinen media kiinnostumaan niistä, Business Finlandin Tero Kuittinen sanoo.

Hän on sinnikkäästi myynyt paikallisille medioille tarinaa eksoottisesta Suomesta.

New Yorkissa läpi lyöminen vaatii Kuittisen mukaan sellaista piirrettä, jota suomalaisilla ei aina ole: pitää jaksaa pommittaa ihmistä, joka ei ole hirveän kiinnostunut.

– Kaikilla näillä ihmisillä on älytön kiire. Jos ne eivät tartu kolmanteen tai seitsemänteen sähköpostiin, se ei tarkoita, ettei tämä voi toimia. Se tarkoittaa vain, että pitää rutata kunnes jotain tapahtuu.