Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK sanoo paperiyhtiö UPM:n kalvavan työmarkkinaluottamusta.

– SAK:n hallitus on erittäin huolissaan UPM:n tilanteesta. Lakko on jatkunut jo neljättä viikkoa. UPM on torjunut Paperiliiton yrityksen purkaa jännitteitä keskustelemalla. Myöskään Paperiliiton esitys neuvottelujen pohjapaperiksi ei poikinut edes vastaehdotusta, järjestö sanoo tiedotteessaan.

– Yhtiötä ei ole näkynyt valtakunnansovittelijan pöydässä, vaikka lain mukaan sovitteluun on saavuttava. Valtakunnansovittelijan olisi jatkettava vahvasti pyrkimyksiä työriidan sovitteluun, jotta se ei heijastuisi laajemminkin työmarkkinoille.

SAK sanoo tukevansa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n asettamalle saarrolle, jolla vauhditetaan neuvottelujen aloittamista.

SAK huomauttaa, että muut metsäyhtiöt ovat jo tehneet työehtosopimuksen Paperiliiton kanssa. Solmittujen sopimusten sisällössä ei SAK:n mukaan ole mitään sellaista, ”jonka erityisesti pitäisi työnantajia hiertää”.

– Työmarkkinakierros on osoittanut, että sopiminen on edelleen paras tapa viedä eteenpäin kummankin osapuolen tavoitteita. UPM on kuitenkin surullinen esimerkki siitä, kuinka ideologia menee muiden tavoitteiden edelle.

SAK näkee työehtosopimuskierroksen tähän mennessä sujuneen odotettua paremmin ja sopimuksia saadun aikaan laajasti niin valtakunnallisella kuin yritystasollakin.

– Sopimuksissa on päästy siihen, mitä on haettu: työntekijöiden tulotasoa sekä yritysten kilpailukykyä on turvattu.