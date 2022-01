Pörssissä on nyt käänteinen tammikuuilmiö – ”Käynnissä on negatiivinen kierre”

Helsingin pörssissä nousijat ovat olleet tänään harvassa. Laaja kurssilasku on lisännyt arvioita pitkään odotetusta korjausliikkeestä.

Vanhan sijoittajaviisauden mukaan osakekurssit nousevat tammikuussa. Ne, jotka äkkäsivät täydentää salkkuaan joulukuussa, saavat nauttia alkuvuonna hyvistä tuotoista.

Tänä vuonna ilmiö on ollut käänteinen. Helsingin pörssin yleisindeksi on pakittanut tammikuussa jo noin kahdeksan prosenttia.

Tänään yleisindeksi on ollut jyrkimmillään noin neljän prosentin laskussa. Jo perjantaina laskua kertyi 3,1 prosenttia.

Maanantain laskijoiden joukossa on monia viime vuoden kurssivoittajia, kuten Nokia, Nordea ja Outokumpu. Vaihdetuimmat eli OMXH 25 -indeksin yhtiöt ovat kaikki enemmän tai vähemmän miinuksella.

” Markkinoilla on tällä hetkellä käynnissä negatiivinen kierre.

Inderesin osakestrategin Juha Kinnusen mukaan voidaan puhua pörssin laajasta korjausliikkeestä.

– Nousu ruokkii nousua ja lasku laskua. Markkinoilla on tällä hetkellä käynnissä negatiivinen kierre, Kinnunen sanoo.

– Meillä on ollut paljon rahaa markkinoilla ja paljon uusia sijoittajia, jotka eivät ole välttämättä kokeneet aiemmin karhumarkkinaa. He ovat olettaneet, että jokainen dippi on oston mahdollisuus. Nyt lasku näyttää vain jatkuvan.

Takana on Wall Streetin pitkä kurssinousu, joka nosti sekä osakkeiden arvostukset että markkinoiden odotukset korkealle.

– Voimakkaan kasvun kannattamattomissa yhtiöissä on ollut kuplaa. Myös niin sanottuja pandemiavoittajia on nyt hinnoiteltu uudelleen, Kinnunen sanoo.

Kuplan puhkeaminen on näkynyt esimerkiksi teknologiayhtiöihin sijoittavan Catharine Woodin junaileman Ark Investin rahastojen tuotoissa. Yhtiö on ollut tunnettu muun muassa sijoituksistaan sähköautovalmistaja Teslaan.

Yksi eräänlaisista kuplista on nähty vihreän energian kohdalla. Kinnusen mukaan voidaan sanoa, että tämä on näkynyt suomalaisosakkeista etenkin Nesteen kohdalla, jonka kurssi on ropissut jo alas viime vuoden huipuista.

– Jos katsotaan osakemarkkinoita kokonaisuudessaan, niin arvostuskuplasta ei voida kuitenkaan puhua.

Osaltaan markkinoiden odotuksia on nostanut tuleva tilinpäätöskausi. Kinnunen uskoo, että pörssiyhtiöiden loppuvuoden tulokset tulevat olemaan keskimäärin vahvoja.

– Enemmän on kyse koko tulevan vuoden näkymistä ja siitä, kestääkö aiemmin myönteiseksi arvioitu talouskasvu. Näkymä on nyt hieman heikentynyt. Kiinan näkymä on kyseenalainen ja taloudessa on ylipäänsä tiettyjä ylikuumenemisen merkkejä, mikä on heijastunut voimakkaana inflaationa, Kinnunen sanoo.

Hänen mukaansa markkinoilla pohditaan nyt sitä, kuinka pitkäaikainen tämä tilanne on ja ovatko talousennusteet olleet liian optimistisia.

Jos tuloskasvuennusteita jouduttaisiin laskemaan reilusti, myös osakekursseissa voisi olla vielä runsaasti laskunvaraa.

– Aiempi maltillisen talouskasvun ja vahvasti elvyttävän rahapolitiikan yhdistelmä on mahdollisesti tullut tiensä päähän.

Tämä vaikuttaa myös siihen, millä arvostustasoilla osakkeita tullaan jatkossa hinnoittelemaan.

– Tällä hetkellä pörssissä on edelleen korkealla hinnoiteltuja osakkeita. Osa on varmasti näin perustellusti, osa vähemmän, mutta joukossa on myös houkuttelevia mahdollisuuksia, Kinnunen sanoo.