Pörssiviikko alkoi tuntuvalla laskulla Helsingissä

Korkohermoilu on runnonut erityisesti teknologiayhtiöiden kursseja, ja Yhdysvalloissa teknologiapainotteinen Nasdaq on laskenut noin 15 prosenttia huippulukemistaan.

Pörssiviikko on alkanut Helsingissä laskun merkeissä jatkaen viime viikon alamäkeä. Yleisindeksi oli pian kaupankäynnin alettua noin 1,8 prosenttia pakkasella. Vaihtokärki oli suurimmaksi osaksi miinuksella, ja parin-kolmen prosentin laskussa olivat monet laajasti omistetut osakkeet kuten Nokia, Nordea ja Kone. Metsäyhtiöt UPM ja Stora Enso kulkivat vastavirtaan pienessä nousussa.

Myös Euroopan suurissa pörsseissä kurssit olivat kaupankäynnin alussa laskussa.

Aiemmin pörssiviikko alkoi Aasian markkinoilla vailla selvää suuntaa. Hongkongissa kurssit olivat laskussa, mutta Tokiossa ja Shanghaissa kurssit kääntyivät laskuavauksen jälkeen pieneen nousuun.

Markkinoilla odotellaan tällä viikolla Yhdysvaltain keskuspankki Fedin toimia. Pankin suunnitelmista rajusti kiihtyneen inflaation taltuttamiseksi saadaan tietoa keskiviikkona. Fediltä odotetaan tämän vuoden aikana jopa neljää koronnostoa. Ensimmäisen ennakoidaan olevan tulossa maaliskuussa.

Korkohermoilu on runnonut erityisesti teknologiayhtiöiden kursseja, ja Yhdysvalloissa teknologiapainotteinen Nasdaq on laskenut noin 15 prosenttia huippulukemistaan. Suuryhtiöiden S&P 500 -indeksi on laskenut tammikuun alussa saavutetusta ennätystasostaan kahdeksan prosenttia.

Hermoilu on ollut voimakasta myös kryptovaluutoissa. Bitcoinilla käytiin marraskuussa kauppaa yli 68 000 dollarissa, mutta laskusuunta on viime päivinä syventynyt ja hinta on laskenut 35 000 dollarin vaiheille.

Viime viikko päättyi Wall Streetillä kovaan laskuun, ja Nasdaq laski pelkästään perjantaina 2,7 prosenttia. Suunta oli sama myös Euroopassa, ja Helsingin pörssissä yleisindeksi päätyi 3,1 prosenttia miinukselle.