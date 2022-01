Kauppoihin valmistettu Naughty BRGR -tuotesarja on Herlevin mukaan pelastanut todennäköisesti firman jopa konkurssilta.

Tunnettu kokki ja ravintoloitsija Akseli Herlevi purkautuu pitkässä kirjoituksessaan muun muassa omasta uupumuksestaan, hurjasta työtahdista ja ravintoloitsijoiden kohtelusta pandemia-aikana.

Herlevin oman tv-ohjelman kakkoskauden esitysaikaan hän oireili itse.

– Samaan aikaan mä sain jonkun ihme burnoutin, missä tuli peräkkäisiä paniikkikohtauksia, korvat alkoi mystisesti soimaan (jatkuu edelleen) ja muutenkin jouduin väkisin hiukan huilaamaan.

Herlevi on tehnyt hengästyttävällä tahdilla asioita sekä ravintolabisneksensä hengissä pitämiseksi että televisiopuolella. Osa on kannattanut, moni mennyt penkin alle. Take away -myyntiä ja ruuan toimitusta, käsidesikauppaa, pilviravintolakokeilu ja uusien ravintoloiden perustamisia, myös ehdokkuus kunnallisvaaleissa.

Kauppoihin valmistettu Naughty BRGR -tuotesarja on Herlevin mukaan pelastanut todennäköisesti firman jopa konkurssilta.

Lisäksi hän muun muassa kävi Farmi-sarjan kuvauksissa, jatkoi burgerimies-ohjelmia, aloitti uudenlaisen maistelu- ja illalliskonseptin ja perusti oman tuotantoyhtiön Naughty Studiosin.

– Mä voin käsi sydämellä sanoa, että oon tehnyt kaikkeni jotta firma on edelleen pystyssä ja että meidän työntekijöillä on töitä. Ja sitä multa ei saa kukaan pois.

Herlevi kertoo, että ensimmäisen sulun jäljiltä kahden viikon tappiot olivat yli satatuhatta euroa. Muun muassa täydet varastot menivät roskikseen.

Hän huomauttaa, että kivijalkaravintolabisnestä ei ole suunniteltu siten, että myynnin romahtaessa se olisi kannattavaa niillä kiinteillä kuluilla mitä on, kuten vuokrat, sähköt ja muut ”lisättynä kuljetuspalveluiden kohtalaisen tujuilla komissioilla”.

– Vuokrasopimukset on määräaikaisia, ja ne voi rinnastaa velkaan. Ja sitä velkaa on todella paljon.

Herlevi on erityisen turhautunut siitä, että ainakin kun rajoituksia tulee, varautumisaikaa jää vain päiviä, pahimmillaan vain seuraavaan päivään.

Kyse on johtamisvajauksesta ja täydellisestä piittaamattomuudesta ravintola-alaa ja muitakin aloja kohtaan, hän suomii. Lisäksi hän arvostelee koronapassia siitä, että vaikka tarkoitus on ymmärrettävä, se on jakanut ihmiset kahteen leiriin.

– Mulle alkaa aidosti pikkuhiljaa riittämään.

Herlevi kuvattuna kesällä 2020.

Tukea hän kertoo saaneensa kahden vuoden aikana noin 20 000 euroa ja vain Lönnrotinkadun ravintolalle.

Herlevin Lönkan paikka on tosin kaupparekisteritietojen mukaan saanut myös valtiokonttorin kustannustuki II:ta reilut 11 000 euroa ja vuoden 2020 Business Finlandin kehitysrahoitusta 100 000 euroa. Mara-hyvitys toiminnan rajoittamisesta oli reilut 25 000 euroa.

Lisäksi konsernin vuoden 2020 tilinpäätösraportissa on Keha-keskuksen tukea uudelleentyöllistämisestä 61 000 euroa.

Herlevi on parhaillaan Dubaissa lataamassa akkuja ja kommentoi lyhyesti tukiasiaa huomauttamalla, että kehitysraha ei ollut varsinaista tukea, ja että tietoa on siiloutunut johtajamuutosten takia.

Isohkona yrityksenä Naughty Group on voinut tukea eri tytäryhtiöitä konserniavustuksilla, mitä mahdollisuutta pienillä yrityksillä ei ole.

Perjantaina järjestettiin mielenosoitus sosiaalisessa mediassa ja kaduilla ravintola-alan rajoituksia vastaan. Ravintoloiden eteen tuotiin kynttilöitä, useiden kaupunkien ravintoloiden ikkunoissa oli projektin teksti, ja somessa kymmeniätuhansia osallistui etänä sytyttämällä kynttilän.

Herlevin lisäksi mukana olivat muun muassa ravintoloitsija Anssi Kantelinen, tamperelaisen Periscopen ravintoloitsijat Arto ja Katja Rastas sekä lukuisia muita ravintoloiden edustajia ja myös oppositiopoliitikkoja.

Ylläsjärven jäälle sytytettiin 300 kynttilää. Tapahtuman takana olivat lappilaisen Aurora Estaten yrittäjät.

Lue lisää: Ravintoloiden konkurssiaalto jäi toteutumatta – luvut voivat johtaa harhaan

Vuonna 2020 koko Naughty-konsernin liikevaihto oli 8,7 miljoonaa euroa, jossa kasvua 11 prosenttia. Viime vuodentilinpäätöstä ei ole vielä saatavilla. Liikevoitto oli 92 000 euroa, ja omavaraisuusaste 44 prosenttia.

Naughty Group työllisti vuoden 2020 lopussa 93 henkilöä ja vuoden 2019 lopussa 65 henkilöä.