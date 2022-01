Oululainen Mervi hyppäsi viisikymppisenä ulos palkkatöistä – ”Täytyy olla kiitollinen, että näinkin hyvin on mennyt”

Mervi Komulainen on oppinut kantapään kautta, että ostaminen on vaikeinta, ei myyminen.

Oululainen Mervi Komulainen, 55, on löytänyt harrastuksestaan uuden uran, jolla on maksanut jopa palkkaa itselleen keskellä vaikean ajan.

Komulainen päätti irtisanoutui 52-vuotiaana, kun edellinen työ ei enää silloisessa yrityksessä tapahtuneiden muutosten takia maistunut.

– Ajatus lähti liikkeelle edellisenä syksynä, kun mietin että nyt tarttee tehdä jotakin.

Komulainen on tehnyt koko ikänsä töitä asiakaspalvelussa, ruokakaupan kassalla, vaatekaupan myyjänä, ja ennen liikkeen perustamista 12 vuotta työvaatteiden edustajana. Yrittäjän ammattitutkinnon hän suoritti työn ohessa.

Hän oli myös pyörittänyt harrastuksena ja sivutoimisena työnä vaatteiden myyntiä naisten iltamissa. Sana kiiri, vaatteista pidettiin ja Komulainen vuokrasi myös pienen pop up -tilan.

– Syntyi ajatus, että olisipa kiva kun saisi oman kaupan. Pystyisi itse päättämään asioistaan. Harrastuksesta tuli työ.

Aika oli kypsä senkin puolesta, että perheen lapset olivat jo aikuisia ja pärjäsivät omillaan. Aviomies tuki alusta asti täysillä ja on auttanut yrityksen pyörittämisessä.

Vaatteiden etsiminen on työlästä

Vaikka vaateala oli osin tuttuakin, hankintakuvio piti opetella ja luoda pitkälti tyhjästä. Komulainen kävi muun muassa vaatemessuilla, joissa kauppias saa kontakteja eri toimittajiin, valmistajiin tai näiden edustajiin tai agentteihin. Hän tuo vaatteita maahan myös itse.

Muun muassa Pariisissa on iso tukkualue, jossa Komulainen olen käynyt solmimassa kontakteja ja tilaamassa vaatteita.

Osa edustajista tai jälleenmyyjistä kiertää myös itse liikkeissä esittelemässä ennakkoja kevät- ja syysmallistojaan.

Komulaisen mukaan vaatteiden hankinta on oma maailmansa ja niiden etsiminen vie aikaa.

– Haluan että vaate on persoonallinen ja kaunis ja pidän siitä, että siinä on jotain jujua. Hyvälaatuista, mutta ei kamalan kallista.

Isoin oppimisen paikka on ollut juuri ostaminen, ei myyminen. Kauppiaalle ostojen, sesonkien ja varastonhallinnan yhtälö on ensiarvoisen tärkeää.

– Se on haasteellista, suoraan sanottuna akilleenkantapää ja vaikeinta työssä. Sanonkin usein, että ostaminen on tämän lajin vaikein juttu, ei myyminen. Se on kivaa ja helppoakin.

Mervin putiikki Mercillä on liiketilat kolme kilometriä Oulun keskustan ulkopuolella, asuin- ja teollisuusalueella. Se ei äkkiseltään tunnu vaatekaupan paikalta.

– Sinne on porukat löytäneet yllättävänkin kivasti, mutta vielä pitää markkinointia parantaa.

Komulainen pitää yksilöllistä asiakaspalvelua ja välitöntä tunnelmaa putiikin vahvuutena.

– Seurustellaan ja juodaan kahvit samalla.

Vuoden 2020 liikevaihto oli noin 140 000 euroa. Komulainen sai hieman tukea, ja vuokranantaja tuli vastaan. Viime vuonna liikevaihto miltei kaksinkertaistui. Velkaa ei ole tarvinnut ottaa, ja viime vuonna Komulainen palkkasi myös työntekijän lähinnä verkkokaupan pyörittämiseen.

Oma poika on valmistunut kauppatieteen maisteriksi ja on tukenut auttamalla paljon tilinpidossa.

– Täytyy olla kiitollinen, että näinkin hyvin on mennyt. Kannustan rohkeasti kokeilemaan omia juttuja ja toteuttamaan haaveita ja unelmia. Ikä ei saa olla este.

