Pörssien historiallisen ”superkuplan” puhkeaminen on alkanut, maineikas sijoitusjohtaja sanoo

Varainhoitoyhtiö GMO:n perustaja Jeremy Grantham arvioi, että Yhdysvallat saattaa kohdata historiansa suurimman varallisuuden alaskirjauksen, jos nykyinen ”superkupla” puhkeaa.

Jeremy Grantham on yksi Yhdysvaltojen seuratuimmista ja arvostetuimmista markkina-asiantuntijoista. Sijoittamisen ohella hän on tutkinut myös pörssikuplien muodostumista ja niiden historiaa.

Brittiläinen sijoitusjohtaja ja varainhoitoyhtiö GMO:n perustaja Jeremy Grantham uskoo, että Yhdysvallat on tällä haavaa viimeisen sadan vuoden jakson neljännessä ”superkuplassa”.

Edellisiksi superkupliksi Grantham nimeää vuoden 1929 pörssiromahduksen, 2000-luvun alun it-kuplan ja vuoden 2008 finanssikriisin. Hän arvioi, että nykyisen kuplan mahdollisen puhkeamisen seurauksena Yhdysvallat saattaa kohdata historiansa suurimman varallisuuden arvonalenemisen.

Grantham on vuosien saatossa kehittänyt itselleen maineen tavallista pessimistisempänä sijoittajana. Samalla hän on myös yksi Yhdysvaltojen seuratuimmista ja arvostetuimmista markkina-asiantuntijoista. Sijoittamisen lisäksi hän on omaehtoisesti tutkinut pörssikuplien muodostumista ja niiden historiaa.

Torstaina julkaisemassaan viestissään sijoittajille Grantham kirjoittaa, että aiemmasta poiketen tällä kertaa varallisuuskupla ei koske vain yhtä suurta omaisuusluokkaa, vaan yhtäaikaisesti kaikkia suurimpia omaisuusluokkia. Hän arvioi, että Yhdysvalloissa eri omaisuusluokkien arvosta voi kadota jopa 35 000 miljardia dollaria.

Viestissään sijoittajille Grantham myös ennustaa, että huippusijoittajien suosima S&P 500 -indeksi laskisi nykyisestä 4 500 pisteestä noin 2 500 pisteeseen.

Teknologiapainotteinen Nasdaq laskisi hänen mukaansa tätäkin rajummin. Nyt jo runsas kolmannes indeksin osakkeista on laskenut 50 prosenttia tai enemmän viime vuoden huipputasoltaan.

Grantham syyttää superkuplan muodostumisesta keskuspankkien harjoittamaa elvyttävää rahapolitiikkaa. Hän myöntää, että elvytystoimille on koronapandemian takia ollut aitoa tarvettakin, mutta katsoo määrällisen elvytyksen menneen yhtä kaikki liian pitkälle.

Markkinoita on päädytty kerta toisensa jälkeen rauhoittelemaan raharuiskeilla korjausliikkeiden iskiessä. Granthamin mukaan nykyiset inflaatiopaineet kuitenkin pakottavat ennen pitkää keskuspankit luopumaan elvytyksestä ja nostamaan korkoja.

Grantham sanoo pitäneensä nykyistä kuplaa vielä vuosi sitten tavallisena kuplana, mutta vuoden sisällä superkuplan tunnusmerkit ovat täyttyneet.

Kuplan loppuvaiheen tärkein, mutta vaikeimmin määriteltävä piirre on Granthamin mukaan sijoittajien hullu käyttäytyminen, joka on ollut viime aikoina vielä selvempää kuin 2000-luvun alun kuplassa. Grantham viittaa muun muassa meemiosakkeisiin, kryptovaluuttoihin ja NFT-sijoituksiin.