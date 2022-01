Konsta, 17, rakensi itselleen talon seitsemässä kuukaudessa – ”Aina hoetaan, että nuorena jaksaa, mutta oli tämä kova koetus”

Konsta Keskitalo, 17, saattaa olla Suomen nuorin talonrakentaja. Nyt hänen urakkansa on valmis.

Ensimmäisenä vastaan sipsuttaa talon ”emäntä”, 10-vuotias jackrussellinterrieri Ulla. Perässä astelee upouuden omakotitalon isäntä ja rakentaja Konsta Keskitalo.

Talo valmistui sopivasti jouluksi. Takana on jo reilu kuukausi kotiutumista.

– Aika hyvältä tuntuu. Sen tässä on jo huomannut, että omakotitalon ylläpidossa riittää hommaa, jos haluaa vaikuttaa lämmityskustannuksiin. Yritän pitää takassa tulta niin paljon kuin mahdollista.

Lähellä Ilmajoen keskustaa sijaitseva talo lämpiää sähköllä, ilmalämpöpumpulla ja varaavalla takalla. Takkapuita on omasta takaa, sillä Konsta säästi polttopuuksi kaikki rakentamisesta jääneet hukkapalat ja runkovärkkipätkät.

– Joka kerta kun haen puuta tupaan, mieleen tulee jokin työvaihe, ja alan kelata hetkeä, jolloin pystytin runkoa, naputtelin ulkoverhouspaneelia tai ruuvasin lauteita saunaan.

Konsta haaveili omasta talosta pitkään, lähes siitä lähtien, kun ryhtyi 13-vuotiaana kaverinsa Kallen kanssa valmistamaan huonekaluja myyntiin.

Konsta raportoinut talonsa rakennusvaiheista omalla Instagram-tilillään.

Rakentaminen ei olisi ollut mahdollista, ellei nuorimies olisi yrittämisen ja yläasteen ohella tehnyt töitä taloelementtitehtaassa ja ryhtynyt yläasteen jälkeen opiskelemaan timpuriksi oppisopimuksella. Hän kerrytti sekä säästöjä että taitoja, ja tässä on tulos.

Kaivinkone tuli tontille huhtikuussa 2021, minkä jälkeen Konsta ei ole paljon peukaloitaan ehtinyt pyöritellä. Rakentamisen ohessa hän on tehnyt päivätöitä timpurina ja timpurioppilaana.

– Tiukka seitsemän kuukautta tässä väännettiin. Nyt kun istuu ruokapöydän ääressä kahvikuppi kädessä, muistaa miten väsyksissä välillä on ollut. Aina hoetaan, että nuorena jaksaa, mutta oli tämä kova koetus. Yhtään hetkeä en silti ole katunut.

Kaikkein eniten nuorta rakentajaa hirvitti sinä päivänä, kun työt tontilla aloitettiin ja maahan kaivettiin viemäriä.

– Olin siellä montussa maan alla neljän metrin syvyydessä, ja pohjavesi nousi vyötäröä myöten. Silloin ajattelin, että mihinkähän oikein olen ryhtynyt.

Loppukesästä, kun betonilattia oli valettu, rakentaja sairastui suolistoinfektioon, joka vei voimat totaalisesti. Paino putosi muutamassa viikossa 11 kiloa, ja työt tyssäsivät täysin.

– Onneksi valupäivä oli takana päin ja lattia kuivumisvaiheessa, kun sairastuin.

Sisustuksessa toistuvat musta, valkoinen ja ruskean eri sävyt.

Keskitalon valkoinen talo on tehty kaikin puolin laadusta tinkimättä. Konsta tietää, että kokenut timpurikollega näkisi talossa monta asiaa, jotka olisi voinut tehdä vähän sinne päin.

– Esimerkiksi listat on jiirissä, eli vinoon sahattu ja laattajaot pesuhuoneessa ja muualla talossa on viilattu viimeisen päälle, selittää ammattilainen, joka tänä keväänä päättää oppisopimusurakkansa ja saa talonrakentajan paperit.

Opiskeluaikana Konsta on tehnyt töitä lukuisilla eri talotyömailla ja ammentanut oppia ja vinkkejä oman talon tekemiseen.

Oman rakennusprojektinsa laadun hän on varmistanut esimerkiksi ilmatiiveysmittauksella.

– Teetin mittauksen, jotta näkisin, miten hyvin olen timpurina tässä onnistunut. Samalla mitattiin myös betonilattian kosteus, sillä halusin olla varma, että lattian voi pinnoittaa.

Avarassa ja valoisassa talossa on kaikkiaan 130 neliötä, joista 105 on asuintilaa. Sisustus on valkoista, mustaa ja ruskean sävyjä. Samat värit toistuvat Ulla-koirassa, joten voisi luulla Ullan inspiroineen isäntäänsä värivalinnoissa.

Kodinkoneet ovat mustia, samoin lavuaarit. Mustaa on käytetty myös tehosteena kylpyhuoneen yksityiskohdissa.

Erityisen ylpeä Konsta on saunasta, jonka lauteet hän on suunnitellut ja valmistanut alusta loppuun itse. Lauteiden materiaalina on lämpökäsitelty radiatamänty.

– Periaatteena oli, että yhtään ruuvia ei jää näkyviin. Lauteiden alla on piilossa 700 ruuvia ja parisataa kulmarautaa. Tiesin jo suunnitteluvaiheessa, että talon kalleimmat neliöt tulevat saunaan. Niistä tuli ehkä vähän liiankin arvokkaat, hän myhäilee.

Itse suunnitellut saunan lauteet ovat radiatamäntyä. Saunassa ovat tämän talon kalleimmat neliöt.

Ikiomassa saunassa on löylytelty sekä kavereiden että Ullan kanssa harva se päivä.

– Ulla on aina mukana saunassa. Jos en ota sitä tänne, se avaa itse oven ja tulee perässä.

Toinenkin periaate Konstalla oli jo suunnitteluvaiheessa: se, että jokainen lista ja yksityiskohta vasaroidaan paikoilleen ennen muuttoa.

– Sekin periaate piti. Ulkona on vielä tekemistä, mutta ne ovat ensi kesän hommia. Rakennusoikeuttakin on tontilla jäljellä, eikä sitä tiedä, vaikka tekisin kesällä vielä autotallin. Pitäähän joka miehellä oma man cave olla. Menen sinne Ullaa karkuun, hän repeää nauramaan.

Oikean emännän etsiminen on toistaiseksi työn alla. Konsta myöntää, että talosta puuttuu vielä sen sortin kodikkuus.

Vaikka rakennuskustannukset nousivat viime vuonna rajusti, Konstan budjetti pysyi raameissa niin, ettei lisää velkaa tarvinnut ottaa. Oman työn osuus on rakentajan arvion mukaan yli 80 prosenttia. Vain putki- ja sähkötyöt hän teetti ulkopuolisilla. Isä ja kaverit ovat käyneet välillä talkoissa.

– Jos tässä olisi ollut ulkopuolinen timpuri, kustannus olisi ollut huomattavasti suurempi. Onneksi on hyvät yhteistyökumppanit, joilta sain rakennusmateriaalia edullisesti.

Säästöä tuli myös siitä, että talo tehtiin pitkästä tavarasta eikä valmiista elementeistä.

– Harkitsin kyllä CLT-elementtiä, mutta se olisi tullut huomattavasti kalliimmaksi.

200 000 euron lainan saaminen ei ollut mitkään yksinkertainen temppu, kun ikää on vasta 17 vuotta. Maistraatista oli haettava poikkeuslupa lainan hakemiseen, ja monta muutakin mutkaa ja koukeroa tuli vastaan.

– Pankinjohtaja soittaa joka aamu viideltä ja kysyy, joko olen herännyt töihin, Konsta vitsailee.

Ensi syksynä hänellä on edessään kutsunnat sekä sen jälkeen armeija. Pankinjohtajan kanssa on jo sovittu lyhennysvapaista.

– Toivottavasti pääsisin tammikuussa armeijaan. Mielessä on uusia yrityskuvioita, ja tähtään myös myyntialalle. Niitä kuvioita lähden toteuttamaan viimeistään sitten, kun armeija on alta pois.

Konsta korostaa, ettei ole syntynyt kultalusikka suussa, eikä talossa ole kiinni vanhempien rahoja sentin vertaa.

– Tuon kahvinkeittimen isä ja äiti ovat tuoneet tähän kämppään. Niin ja sohva on porukoiden vanha.

– Nykypäivänä on yleistä, että porukat maksaa lasten menoja, eikä työtä tarvitse tehdä. Kannustaisin kyllä mieluummin töihin. Itse olen skidistä asti tehnyt töitä ja laittanut rahaa sukanvarteen.

Keskellä Keskitalon keittiötä on komea, 9 senttiä paksusta CLT-massiivipuusta valmistettu ruokapöytä. Konsta on suunnitellut ja tehnyt sen itse.

– Pöydän kansi on aiemmasta työpaikasta ”kähvelletty” hukkapala, eli kierrätystä parhaimmillaan.

Malli muistuttaa oman puusepänliikkeen suosittua pöytää.

– Alkuperäisessä pöydässä oli jalatkin massiivipuusta, mutta tähän hitsasin rautajalat. Pöytä on niin tykkyä tekoa, että tässä voisi vaikka tanssia päällä.