Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi ehdollisena Mehiläisen ja Fysioksen kaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt ehdollisena yrityskaupan, jossa terveys- ja sosiaalipalveluyhtiö Mehiläinen hankkii valtakunnallisen fysioterapiaketju Fysioksen. Kaupan hyväksymisen ehtona on Fysioksen Vaasan-fysioterapialiiketoiminnan osittainen myynti ulkopuoliselle taholle. Myynnistä on jo tehty sopimus.

Viraston selvitysten perusteella Mehiläisen ja Fysioksen välisellä yrityskaupalla olisi ollut haitallisia kilpailuvaikutuksia yksityisasiakkaiden maksaman fysioterapian markkinoilla, mutta vain Vaasan kaupungin alueella.