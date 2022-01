Toni hylkäsi ajatuksen oman asunnon ostosta, Linda ehti tehdä viikon töitä ennen ”joululahjaa” – ravintolaväen säästöt ja voimat hupenevat

Ravintola-alan työntekijöitä ahdistavat säästöjen hupeneminen ja julkinen arvostelu alaa kohtaan.

Ravintola-alan yrittäjiä ja työntekijöiltä kuohuttaa hallituksen linjaus ravintolarajoitusten jatkamiseksi helmikuun puoleenväliin saakka.

– Kaikki, mitä on pystynyt pienimuotoisesti säästämään, sehän on sulanut jo aikaa sitten. Pelkästään asuminen vie niin paljon, kertoo parhaillaan lomautettu Toni Aalto.

Aalto sekä hänen myös ravintola-alalla työskentelevä vaimonsa ovat joutuneet karsimaan monesta.

– Säästöjen vähetessä olemme jo hylänneet ajatukset uudemman auton ja oman asunnon ostosta. Olemme miettineet, mistä pystymme vielä säästämään. Esimerkiksi ruuasta olemme vähän karsineet.

Ravintolatyöntekijä Toni Aaltoa ärsyttää julkisessa keskustelussa ravintola-alaa syyllistävä sävy.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija- ja henkilöstöravintolassa työskentelevän Aallon töihin vaikuttavat myös etäopiskelua koskevat määräykset.

Monien tapaan Aalto joutui ensimmäisen kerran lomautetuksi keväällä 2020. Toinen lomautus tuli saman vuoden marraskuussa.

– Siinä kohtaa jo vähän kiehahti, ja aloitin tammikuussa 2021 toisen alan opinnot ja sain aikuiskoulutustukea. Ilman opintovapaata olisin ollut lomautettuna elokuuhun 2021 saakka, Aalto kertoo.

Välillä Aalto pystyi nostamaan myös opintolainaa. Myös Aallon vaimo oli jonkin aikaa töissä, ennen kuin jäi viime marraskuussa hoitamaan perheen pientä lasta kotihoidontuella

– Minä päätin silloin opintovapaan, koska lupailtiin, että 80 prosentin rokotekattavuuden ja koronapassin ansiosta tämä homma tästä oikenee. Palasin sitten sorvin ääreen, koska olen pitänyt työstä ja työpaikastani. Mutta sitten tuli kolmas lomautus joulukuun lopussa, Aalto kertoo.

– Itseäni on kovasti ottanut päähän julkinen keskustelu. Tuntuu, että ravintola-alasta on tehty syntipukki hoitoalan ongelmiin, esimerkiksi tehohoitopaikkojen vähyyteen.

Julkisen kommentoinnin mainitsee myös muutama muu Taloussanomiin yhteyttä ottanut ravintola-alan työntekijä.

– Netistä saa lukea tsemppiviestejä, miten ravintola-alan työntekijät saavat mitä ansaitsevat ja voivat vihdoin mennä oikeisiin töihin, kirjoittaa eräs tarjoilija.

– Näiden parin vuoden aikana olen myös saanut niin paljon vihaa niskaani, etten koskaan ennen ole saanut. Miksi olen mulkku ja lopetan anniskelun aikaisin? Miksi täällä on muita ihmisiä vaikka on korona-aika? Miksi natsipassia tutkitaan? Lähetänkö Googlelle ihmisten tietoja?

– Myös asiakkaat voivat huonosti. Ymmärrän sen hyvin, mutta toivon, että muut myös ymmärtävät, miten rankkaa se on, koska myös itse voin huonosti.

– Töissä pitää koettaa hymyillä, olla niin kuin kaikki olisi hyvin, että asiakkailla on hyvä olla. Kotona koetat lapsen nukkumaan menoon asti tsempata itseäsi pysymään kasassa, ettei lapsen tarvitsisi stressata aikuisten murheita. Illat sitten lähettelet työhakemuksia mihin vain pääsisi pelkällä asiakaspalvelupohjalla, ja mietit mistä rahat taas keksitään.

Mediakin saa osansa ravintolaväen arvostelusta.

– Media on tämän kaksi vuotta toitottanut ravintoloissa tapahtuneita mahdollisia altistuksia, kirjoittaa eräs ravintolaesimies

– Ymmärtääkseni "mahdollisia altistuksia" on voinut olla missä vaan, missä ihmisiä liikkuu. On käytetty kuvituskuvina ravintoloista otettuja kuvia kun on kerrottu koronaryppäistä. Harmittaa, että ei olla tuotu aiemmin esille sitä kuinka kohtuuttomissa tilanteissa työntekijät olleet milloin mistäkin syystä kuten asiakkaiden raivoamiset koronapassin lukutilanteessa kun onkin sovellus näyttänyt punaista. Tällöinkin on ollut kyse esimerkiksi terveydenhuollon väärin kirjatuista rokotuksista.

Rahapulaa ja henkistä ahdinkoa pahentaa monilla se, että myös elämänkumppani on töissä samalla alalla tai jopa työpaikalla. Niinpä myös puoliso voi olla lomautettuna tai työttömänä samaan aikaan.

– Tällä hetkellä meillä on säästöistä palanut noin kaksi kolmasosaa, kertoo eräs ravintolassa esimiestehtävissä työskennellyt lomautettu, jonka puoliso on myös ravintola-alalla.

– Mielenterveys ja fyysinen terveys alkaa olla aika kovalla. Tunnen itseni masentuneeksi, koska ilmeisesti toimeentuloni ja työni, jota rakastan, sekä hyvinvointini on hallitukselle yhdentekevää.

Osa tilanteestaan kertoneista ravintolatyöntekijöistä on huolestunut myös työnantajansa puolesta.

– On ollut todella vaikea ymmärtää rajoituksia. Jos jotain tiettyä alaa rajoitetaan jo kolmatta vuotta, sitä odottaisi korvauksia hallitukselta. Yrittäjät ovat saaneet joko minimaalisen korvauksen tai eivät korvausta lainkaan, työntekijät eivät mitään. Ne onnekkaat, jotka kuuluivat kriisin alkaessa työttömyyskassaan, ovat saaneet noin puolet normaalista tulotasostaan, osa ei välttämättä sitäkään.

Eräällä ravintola-alan ammattilaisen kohdalla edes Yleisen työttömyyskassan YTK:n jäsenyys ei auttanut, kun hänet lomautettiin toista kertaa keväällä 2021.

– Tällöin olin jo liittynyt YTK:n kassaan, mutta epäonnisesti riittävästä jäsenyysajasta puuttui muutama päivä enkä saanut tällöinkään ansiosidonnaista. Tällä kertaa vuokranmaksuun ja laskuihin meni häihin säästetyt rahat, eräs ravintola-ammattilainen kertoo.

Lappeenrantalainen Linda Mäkäläinen valmistui tarjoilijaksi viime joulukuussa. Suuri osa parin vuoden opiskelusta tehtiin etänä, vaikka opinnot ovat yleensä hyvin käytännönläheisiä.

– Joulukuussa ehdin tehdä viikon töitä tarjoilijana, ennen kuin tuli tämä tosi ihana joululahja, Mäkäläinen kertoo.

Lappeenrantalainen tarjoilija Linda Mäkäläinen on työskennellyt pääasiassa lappeenrantalaisessa Bar Fiilis -ravintolassa Lappeenrannan Marian aukiolla.

Hän työskenteli kahdessakin paikassa, joista toinen ei jatkanut työsopimusta ja toinen vähensi työtunnit vähiin.

Tuet ovat jääneet hänen kohdallaan vähiin ja rahojen riittävyys ahdistaa.

– Aiemmin kun opiskelin, nostin asumis- ja opintotukea, Mäkäläinen kertoo.

– Joulukuussa sitten muutettiin poikaystävän kanssa yhteen. Nyt Kelalta ei tule muuta kuin työttömyyskorvausta, koska Kelan mielestä on poikaystäväni tehtävä elättää minut. Ei se minun mielestäni mene niin.

– Se on vaikuttanut mielialaani. Olen tosi ärsyyntynyt, kun raha-asioiden hoitaminen on niin vaikeaa.

– Emme osanneet poikaystäväni kanssa pelätä tätä. Syksyllä tilanne näytti hyvältä, koronapassilla piti pystyä elämään normaalia elämää. Nyt en ole varma, voinko enää uskoa hallitukseen.