Vuokramarkkinoilla historiallinen käänne: Näillä konsteilla vanhan liiton vuokranantajakin pärjää uudessa tilanteessa

Vuokranantajat kuvaavat markkinoiden muutosta nopeaksi. Vuokraturvan Metsola antaa vinkkejä vuokralaisen saamiseksi. Enää ei vuokralaista pääse valitsemaan jonosta.

Vuokranantajat totuttelevat tällä hetkellä uuteen normaaliin, kun asuntojen vuokraus on muuttunut selvästi aiempaa vaikeammaksi. Toisaalta vuokralaisilla on enemmän vaihtoehtoja ja parempi neuvotteluasema kuin vuosikymmeniin.

Näin luonnehtii vallitsevaa tilannetta Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola markkinakommentissaan.

– Muutos on tapahtunut nopeasti ja tullut suurelle yleisölle yllätyksenä. Ikuisuusongelmalta tuntuneen vuokra-asuntopulan jälkeen kaikkien ei ole ollut helppoa uskoa muutosta todeksi, Metsola sanoo.

– Muutama vuosi sitten vielä riitti, että sijoitusasunto sijaitsi halutulla alueella. Vuokralaiseksi saattoi valita niin sanotusti parhaan päältä, kun sopivia ehdokkaita oli jonoksi asti.

Nyt hyvistä vuokralaisista käydään hänen mukaansa kovaa kilpailua. Asunnon ominaisuuksien rinnalle ja jopa tärkeämmäksikin on käynyt se, kuinka asunto esiintyy edukseen markkinoinnissa ja kuinka vaivattomaksi sen vuokraaminen on tehty.

Metsola antaa kommentissaan muutaman vinkin, joiden avulla vuokranantaja voi edistää asunnon saamista vuokralle:

Asuntoilmoituksen täytyy erottua edukseen, sillä etenkin isoissa kaupungeissa vastaavanlaisia asuntoja voi olla tarjolla satamäärin. Tarvitaan hyvät kuvat ja huolella kirjoitettu asunnon kuvaus. Vuokralaiskandidaatit karsivat nyt suoralta kädeltä pois suuren osan asuntotarjonnasta ja katsovat tarkemmin vain sellaiset kohteet, jotka heti ensivaikutelman perusteella näyttävät erityisen kiinnostavilta. Asuntoa olisi myös päästävä nopeasti ja joustavasti katsomaan, tai valinta kohdistuu johonkin toiseen vaihtoehtoon.

– Monella vanhan liiton vuokranantajalla on tähän uuteen tilanteeseen aika lailla totuttelemista, Metsola sanoo.

Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen mukaan loka-joulukuussa vapaarahoitteiset vuokrat nousivat vuodentakaiseen verrattuna 0,6 prosenttia pääkaupunkiseudulla ja 0,8 prosenttia muualla Suomessa. Kovinta vuokrien nousi oli Turussa (+1,4 %),Tampereella (+1,3 %) ja Oulussa (+1,2 %). Sen sijaan neljännessä yliopistokaupungissa Jyväskylässä vuokrat laskivat 0,2 prosenttia.

Korkeimmat keskivuokrat olivat pääkaupunkiseudulla, matalimmat taas Kouvolassa, Raumalla ja Porissa.

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vuokrat kuitenkin laskivat koko maassa keskimäärin 0,1 prosenttia, mihin vuokranantajien etujärjestö Suomen Vuokranantajat kiinnittää huomiota.

Kertaakaan aiemmin vastaavaa muutosta ei ole tapahtunut tilastohistoriassa, joka ulottuu vuoden 2015 alkuun.

– Vuokratason lasku loppuvuonna ei ollut suuri, mutta muutoksen suunta on historiallinen. Loppuvuosi on tavallisesti vuokra-asuntomarkkinoilla loppukesän sesongin jälkeen hiljaisempi ajanjakso. Vaikuttaa siltä, että päättyneen vuoden loppu on ollut erityisen hiljainen ja moni vuokranantaja on laskenut vuokrapyyntejä ja jättänyt vuokrankorotukset tekemättä, Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen sanoo järjestön tiedotteessa.

– Vuokranantajan on hyvä varautua siihen, että kilpailu vuokralaisista on aiempaa kireämpää myös sen jälkeen, kun korona lopulta hellittää.