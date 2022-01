Yle: Maailman suurin risteilijä voi jäädä kesken telakan konkurssin takia – Suomea uhkaa iso lasku

Mikäli Saksan valtio ja rahoittajapankit eivät tule avuksi, saattaa maailman suurimman risteilijän rakentaminen jäädä kesken.

Saksalainen Werften-telakka on hakeutunut konkurssiin, ja osa laskuista saattaa päätyä Suomen maksettaviksi, kertoo Yle.

Werftenin telakka sijaitsee Pohjois-Saksassa Wismarissa. Hongkongilaisomistuksessa oleva telakka on rakentamassa maailman suurinta risteilyalusta, joka on telakan mukaan 80-prosenttisesti valmis, vaikka sen piti valmistua jo viime vuonna. Rakentamista on hidastanut koronaepidemia.

Suomen valtion erityisrahoituslaitos Finnvera on taannut lainaa, jolla telakka maksaa suomalaisilta yrityksiltä ostamiaan tuotteita ja palveluita. Takauksen arvo on 365 miljoonaa euroa.

– Kyllä nykytiedon valossa konkurssi on kohtuullisen mahdollinen. Vaikea sanoa voidaanko se vielä välttää – tilanne on vielä kesken, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta Ylelle.