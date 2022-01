Osakas ja yli satavuotias taloyhtiö riitaantuivat remonttivastuista – kiire kostautui ja toi 68 000 euron oikeuskulut

Asunnonomistajan aloittama remontti paljasti lahovaurioita lattiarakenteesta. Hirsirunkoinen talo oli rakennettu vuonna 1906.

Kiire johti osakkaan ja taloyhtiön riitoihin asunnon remontin kustannuksista.

Vuonna 1906 rakennetun hirsirunkoisen talon huoneistosta käyty riita tuli maksamaan osakkaalle pelkkinä oikeuskuluina 68 000 euroa.

Osakas hävisi riitansa sekä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa että Turun hovioikeudessa eikä saanut tavoittelemiaan 56 000 euron korvauksia remontista taloyhtiöltä.

Remontti eteni kiireellä ja työt oli jo tehty, ennen kuin taloyhtiö pääsi selvittämään mitä kaikkea huoneistossa oli remontoitu.

Osakas hankki huoneiston muutama vuosi sitten ja käynnisti remontin. Asunnon lattiarakenteista paljastui lahovaurioita.

Huoneisossa oli ollut 25 vuotta aiemmin vesivahinko, jonka yhtiö oli osakkaan mielestä remontoinut hutiloiden ja nyt oli lisävaurioiden välttämiseksi tehtävä uusi remontti vauhdilla.

Taloyhtiön mielestä osakas ei varannut mahdollisuutta selvittää missä laajuudessa remontti olisi tehtävä. Yhtiöjärjestyksessä on määritelty kunnossapidon osalta osakkaan ja taloyhtiön vastuut.

Huoneisto on talossa, joka on valmistunut tsaarin aikaan 115 vuotta sitten. Yhtiöjärjestyksen mukaan asunto on 36-neliöinen ja käsittää huoneen ja keittiön, joihin taloyhtiön vastuu rajoittuu. Taloyhtiö sijaitsee arvokkaalla paikalla.

Tosiasiassa kolmikerroksisessa huoneistossa on lähes sata neliötä. Huoneistossa on myös tiilirakenteinen kellarikerros ja yläkerta ja niiden osalta vastuu remonteista on osakkaalla.

Omistajapariskunnan tarkoituksena oli remontoida vain keskimmäinen kerros. Kun rakenteita purettiin, vauriot osoittautuivat odotettua suuremmiksi. Keskimmäinen kerros rakennettiin lähes kokonaan uusiksi.

Romulavalle lähtivät keittiökalusteet, lahot lattiarakenteet ja kerrosten väliset portaat. Remonttia tehtiin kaikissa kerroksissa ja se maksoi noin 193 000 euroa.

Omistajat ja taloyhtiö eivät olleet sopineet korjaustyön kustannuksia lopullisesti, kun remontti valmistui.

Taloyhtiön ja osakkaan näkemykset remontin laajuudesta ja tarpeellisuudesta eivät käyneet yksiin ja kustannustenjaosta syntynyt riita vei osapuolet käräjille. Osakas katsoi, että 56 000 euroa olisi taloyhtiön osuus remontista.

Keittiön remontti on päässyt jo hyvään vauhtiin.

Käräjäoikeus kuuli kummankin osapuolen todistajia. Oikeus kuuli myös tavarantarkastajaa, joka otti kantaa, olivatko kaikki työt olleet edes tarpeellisia.

Hirsivaurion korjauksen osapuolet arvioivat maksavan noin 8 100 euroa ja se olisi taloyhtiön vastuulla.

Osakas piti remontissaan kiirettä välttääkseen laajemmat vahingot, mutta taloyhtiölle jäi varaamatta tilaisuus selvittää mitkä kaikki työt olisivat kuuluneet sen vastuulle ja missä laajuudessa ne tuli korjata.

Kiistaa tuli myös kunnostuksen tasosta. Taloyhtiön näkemys oli, että paikat tulee kunnostaa yhtiön perustasoksi määritetyn vuoden 1906 tasolle. Taloyhtiö ei ollut vastannut omistajien muutostöistä aiemminkaan.

Tavarantarkastajan mielestä remontissa oli tehty tarpeetonta työtä. Keittiökalusteita ei olisi tarvinnut vaihtaa ja ne olisi voitu asentaa edelleen paikoilleen. Seinien korjaustakaan hän ei pitänyt tarpeellisena ja portaillakin olisi ollut edelleen käyttöikää jäljellä.

Remontin 540 työtuntia tavarantarkastaja piti suurena, ja työtapakin lisäsi kustannuksia, sillä lattiaremontti olisi ollut edullisempi tehdä alakautta kellaritiloista kuin asuinkerroksesta.

Kantavien rakenteiden lahovauriot edellyttivät rakenteiden uusimista.

Käräjäoikeus kumosi osakkaan nostaman kanteen, koska taloyhtiölle ei ollut varattu tilaisuutta arvioida kunnostuksen tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisinta työtapaa. Ratkaisun mukaan osakkaalla ei ollut oikeutta saada korvauksia niiden korjaustöiden osalta, jotka muuten olisivat kuuluneet taloyhtiön vastuulle.

Oikeus totesi, ettei osakas pystynyt näyttämään toteen väitettään, jonka mukaan syyllinen lahovaurioihin olisi ollut vanha vesivahinko ja sen huolimaton korjaaminen.

Osakas vei riidan edelleen Turun hovioikeuteen, joka ei lopputulosta muuttanut. Osakkaan mielestä yhtiöllä oli tieto remontista ja mahdollisuus täyttää kunnossapitovastuunsa, mistä se kieltäytyi.

Yhtiön kanta oli, että se oli täyttänyt omat velvoitteensa, korjannut ja maksanut ne vauriot, jotka yhtiölle kuuluivatkin. Omistaja oli kuitenkin jatkanut remonttia, jota piti kiireellisenä.

Yhtiö vetosi lisäksi osakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun ja piti osakkaan esittämiä vaatimuksia tasonparannuksina, jotka eivät kuuluneet taloyhtiölle.

Hovioikeuden ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan. Hovioikeus ratkaisi asian viime viikolla.

