Lämpöpumpusta haaveilevaa voi odottaa karvas pettymys – pulaa pumpuista, asentajista, poraajista...

Lämpöpumppujen kysyntä on kovaa, ja samaan aikaan lähes kaikesta on pulaa.

Lämpöpumppujen kysyntä jatkuu kovana, mutta moni nopeaa toimintaa odottava ostaja saattaa pettyä. Komponenttipula maailmalla on heijastunut varsinkin maalämpöpumppuihin ja ilmavesilämpöpumppuihin loppusyksyn ja talven aikana.

Muitakin pullonkauloja on saatavuudessa.

– Pumppujen saatavuus on ollut erittäin huonoa viime kuukaudet, Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen kertoo.

Moni pumppufirma myy ei-oota kuukauden pari päähän. Myös kaivojen porauksissa on pitkiä jonoja. Joulun alla saatettiin myydä maaliskuuta.

Maalämpöpumppu omakotitalossa Helsingin Tapaninvainiossa.

Maalämpöyritys Rototecin Suomen-maajohtaja Jan Herranen vahvistaa tilanteen.

– Me näemme selvästi, että esimerkiksi toimistokiinteistöt ovat pitkiä projekteja, ja niihin pystymme me ja pumpputoimittajat varautumaan yleensä hyvin.

Omakotitalopuolella päätökset ovat sen sijaan usein nopeita, kun pumppu haluttaisiin pienentämään vaikkapa talven lämmityskuluja. Jonoja on, ja odottelu voi hyvinkin kestää jopa kuukausia.

Herrasen mukaan esimerkiksi Rototecilla, joka kaivaa lämpökaivoja, pitää olla todella aktiivisesti liikkeellä, jotta se saa varattua kuorma-autoja hankkeille.

– Kuorma-autoissa on todella pitkät jonot, puolikin vuotta.

Kuorma-autoja tarvitaan porauskaluston siirtelyyn.

Viivästyksiä tulee, kun kysyntä kasvaa ja isoja hankkeita tulee yhä lisää. Pulaa on myös asentajista, poraajista ja kalustosta. Pumppumalleja joudutaan saatavuusongelmien takia vaihtamaan tai sitten vaihdetaan toimittajaan, jolla pumppuja sattuu olemaan.

Kireä tilanne näkyy jonkin verran myös hinnoissa.

Ilmalämpöpumppuja ja ilma-vesilämpöpumppuja myyvässä Hesatekissa laitteistoista ei ainakaan toistaiseksi ole pulaa, mutta tilausajat ovat venyneet hurjiksi.

– Puolikin vuotta saattaa kestää, yrittäjä Mikko Vörlin kertoo.

– Tämä on todella hankala tilanne varsinkin kaikkein pienimmille yrittäjille, joilla ei ole resursseja varastoida laitteita. Moni on sanonut, että he tulevat asentamaan laitteen, jos asiakas saa sen jostain hankittua.

Jos siis lämpöpumpun haluaisi nyt kotiinsa, sellaisen saattaa saada vasta kesällä.

Toinen ongelma on epävarmuus rahdeista.

– Ei tiedä, onko Aasiassa tyhjiä kontteja tänään vai kahden kuukauden päästä. Tai sitten niin, että maahantuojalla oli jopa lämpöpumppuja varastossa, mutta kaukosäätimet puuttuivat, koska niitä ei voi tehdä komponenttipulan takia.

Konttirahdin viivästykset näkyvät myös lämpöpumppumarkkinoilla.

Maahantuoja onnistui haalimaan niitä jostain, mutta tässäkin kului puoli vuotta. Se on nyt joidenkin maahantuojien toimitusaika Hesatekille, jonka oma toimitusaika asiakkaalle on sentään vain viitisen viikkoa.

Lisäksi on Vörlinin mukaan pulaa osaavista asentajista, joilla on esimerkiksi sähköosaamista.

Yritys on ensimmäistä kertaa mukana ely-keskuksen ja ammattioppilaitos Careerian yhteistyöhankkeessa, jossa he hankkivat viisi uutta asentajaa, joiden koulutuksen Hesatek maksaa. He voivat olla esimerkiksi alanvaihtajia.

Pumppujen kysyntää vauhdittavat osaltaan tuet, joita on kolmenlaista: ely-keskuksen öljylämmityksestä luopumiseen kohdistettu avustus, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran energia-avustus ja kotitalousvähennys.

Tänä vuonna kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousi 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosentti 40:stä 60:een, kun öljylämmitys vaihdetaan ilmastoystävällisempään vaihtoehtoon.

Myös lämmityskustannusten, kuten kaukolämmön, öljyn ja sähkön hinta ajavat kotitalouksia ja yrityksiä vaihtamaan lämmitysjärjestelmiään.