Kolme naista lähti haastamaan kosmetiikka-alaa – ”Jos unelmat eivät kauhistuta, ne ovat liian pieniä”

Kasvojen puhdistuksen pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista. Näin mietti kosmetiikka-alan ammattilainen Miia Leino hoitaessaan iltarutiiniaan pienten lastensa touhutessa vieressä.

Hän listasi kriteerit täydelliselle tuotteelle. Puhdistuksen pitäisi hoitua nopeasti. Purkit eivät saisi olla epäekologista muovia eikä lasia, jotta ne vahingossa pudotessaan eivät pirstoutuisi kylpyhuoneen lattialle. Aineen pitäisi olla niin tehokas, että sillä lähtee mikä meikki tahansa ammattilaisten käyttämiä ja vedenkestäviä tuotteita myöten. Kaiken kukkuraksi sen pitäisi olla hyvää iholle.

Leino alkoi yrittäjäkaverinsa Jonna Vesterisen kanssa kehittää tällaista. Kaksikolla oli tuolloin kurssitusyritys Luonkos AY, jossa he opettivat niin ammattilaisia kuin polttari- ja synttäriporukoitakin tekemään luonnonkosmetiikkaa.

Kumpikin oli aiemmin työskennellyt teollisen kosmetiikan tehtävissä, ja he olivat ammattimeikkaajia. Halu edistää ekologista ja eettistä ihonhoitoa oli kuitenkin sysännyt heidät yrittäjiksi.

Uusi tuote syntyi ja sai kursseilla niin hyvän vastaanoton, että Leino ja Vesterinen alkoivat laajentaa myyntiään ja miettiä tuotteen ulkonäköä, painoa ja pakkausta. Mukaan tuli Piritta Fors. Hän on tulevaisuudentutkija, elämäntaito- ja työelämävalmentaja ja lehtikuvaaja.

” Olemme lähteneet kyseenalaistamaan perusihonhoitoa. Ajatuksemme on, että yhdellä tuotteella pärjää.

Koska Forsin vahvuus on liiketalouden, visioinnin ja markkinoinnin puolella, hänestä tuli toimitusjohtaja. Leino ja Vesterinen vastaavat tuotekehityksestä. Nykymuotoisena Luonkos ensimmäisine tuotteineen lanseerattiin syksyllä 2018 I love me -messuilla.

– Se oli kauhean jännää. Rasioiden painoerä viivästyi ja jännitimme, pääsemmekö koko tapahtumaan, Fors muistelee.

Naantalin Birgittalaisluostarissa käytettiin paljon yrttejä. Piritta Fors, Miia Luoto ja Jonna Vesterinen yhdistävät ikivanhaa kasvitietoutta moderniin tieteeseen.

Nyt Luonkos on startup-yritys. Se loksahtaa kasvuyritysten määritelmään, koska se pyrkii startupmaisesti ratkaisemaan ihonhoito-ongelmia ja on erittäin kasvuhakuinen.

– Vuosikymmeniä kuluttajille on kerrottu, että puhdistusrutiiniin tarvitaan monta tuotetta, purnukkaa ja vaihetta. Olemme lähteneet kyseenalaistamaan perusihonhoitoa. Ajatuksemme on, että yhdellä tuotteella pärjää, Fors kuvaa.

Hän on muutamana vuonna osallistunut startup-yritysten Slushiin. Pari vuotta sitten hän löysi sieltä Uute Scientificin, joka on perustettu Helsingin ja Tampereen yliopistojen Adele-hankkeen pohjalta. Yritys valmistaa mikrobiuutetta, joka vastaa koostumukseltaan metsästä löytyvää mikrobistoa. Sillä voidaan tuoda kaupunkilaisillekin luontoaltistus, mikä tutkimusten mukaan parantaa vastustuskykyä.

Luonkos lisäsi metsämikrobit kuluttajatuotteisiinsa.

– Olemme keksijöitä. Miian ja Jonnan silmiin syttyvät tähdet, kun lähdetään luomaan jotain huikeaa uutta.

” Rakastan startup-puolen pöhinää ja energiaa. Kaikki ovat innostuneita ja valmiita auttamaan ja onnellisia, jos joku menestyy.

Joulukuun alussa Fors pääsi Slushin pitchauskilpailun semifinaaliin esittelemään yritystä. Vaikka Luonkos oli teknologiayritysten joukossa selvä poikkeus, Fors kehuu kohtaamistapahtumaa.

– Löysin taas yhden huikean raaka-ainepotentiaalin, hän sanoo.

Piritta Forsin mielestä Luonkos on esimerkki siitä, että arvopohjainen yritys voi menestyä.

Hän nauttii Slushin ilmapiiristä.

– Rakastan startup-puolen pöhinää ja energiaa. Kaikki ovat innostuneita ja valmiita auttamaan ja onnellisia, jos joku menestyy.

Kiireisen Miia-äidin arjesta kehkeytynyt tuote, öljypuhdistuskakku, on Luonkosin päätuote. Se on puolikkaan tennispallon kokoinen kuusikulmainen mötikkä. Kun sitä pidetään käsissä, öljy alkaa sulaa ja sitä levitetään kasvoihin. Meikit ja ylimääräisen aineen voi poistaa veteen kastellulla sienellä. Ihoa ei ylipuhdisteta. Se jää silkkiseksi, joten kosteusvoiteita ei tarvita.

Kakussa ei ole vettä, eikä siihen täten tarvita säilöntäaineita. Vedettömyys liittyy ekologisuuteen.

– Maailmassa roudataan muovi- ja lasipurnukoissa valtava määrä vettä ja säilöntäaineita paikasta toiseen. Tästä kierteestä on päästävä, Fors sanoo.

Luonkosin tuotteissa ei ole vettä eikä säilöntäaineita ja ne pakataan ekologisiin pakkauksiin.

Puhdistuskakut pakataan Kotkamillsin biohajoavaan muovittomaan kahvikuppimateriaalin. Puhdistukseen käytettävät sienet ovat jäätelötikun kokoisia, mutta paisuvat kasteltaessa.

” Maailmassa roudataan muovi- ja lasipurnukoissa valtava määrä vettä ja säilöntäaineita paikasta toiseen. Tästä kierteestä on päästävä.

Ylipäätään Luokosin tuotteita yhdistää vedettömyys ja säilöntäaineettomuus. Yrityksellä on esimerkiksi jauhemaisia deodorantteja ja koivunkuoriuutteesta tehty kuivashampoo, johon käytetään teollisuudelta kertyvää koivunkuorta.

Metsämikrobien, koivunkuoren ja muovittomien pakkausten käyttäjänä Luonkos on ollut kosmetiikkateollisuuden eturintamassa.

– Meillä on iso palo olla siinä vastaisuudessakin Fors sanoo.

Startup-yritykseksi Luokos on poikkeuksellinen paitsi alansa, myös taloutensa vuoksi. Se ei ole lähtenyt lähteneet etsimään ulkopuolisia sijoittajia, vaan on pyrkinyt kasvamaan myyntinsä mukaan.

– Olemme eläneet nuukasti ja ottaneet pankista lainaa.

Luonkos on kannattava. Vuonna 2020 tulos oli 62 000 euroa ja liikevaihto 533 000 euroa. Viime vuonna liikevaihto suureni 70 prosenttia 900 000 euroon. Tulos oli Forsin mukaan reilusti plussalla, vaikka yritys satsasi ”ylimitoitetusti” tuotekehitykseen.

Tuotanto on Naantalissa ja myymälät siellä ja Turussa. Yrityksellä on verkkokauppa ja tuotteita myydään useissa kaupoissa ympäri Suomen. Yrittäjänaiset mukaan lukien yrityksessä työskentelee 11 henkilöä, mutta tarkoitus on vuoden edetessä palkata muutama työntekijä.

– Tavoitteenamme on tuplata liikevaihto ja kannattavuus tänä vuonna, Fors sanoo.

– Aiomme kaksinkertaistaa liikevaihtomme vuosittain ja toivomme toki, että kannattavuus kasvaa yhtä lailla, jollei enemmänkin, hän lisää.

Luonkos-yrittäjät haluavat luoda tuotteita, joiden käytöstä tule huonoa omatuntoa.

Luonkos tähtää myös ulkomaille, todennäköisesti ensin Pohjoismaihin, Saksaan, Hollantiin ja Britanniaan.

– Jollei unelmat ja päämäärät kauhistuta, ne ovat liian pieniä, Fors kertoo itseään miellyttävästä ohjenuorasta.