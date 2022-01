Lufthansan on lennettävä 18 000 lentoa vaikka ilman matkustajia – nyt haamulennoista halutaan eroon

Tyhjinä lentävät matkustajakoneet ovat olleet pandemia-ajan erikoisuus. Nyt näistä haamulennoista halutaan eroon.

Lufthansan johdosta on todettu slot-vaatimusten sotivan EU:n ympäristövaatimuksia vastaan.

Korona on aiheuttanut liikenteeseen monia poikkeusilmiöitä. Yksi näistä on lentoyhtiöiden haamulennot.

Ne ovat viime aikoina aiheuttaneet kiivasta sanailua eri lentoyhtiöiden ja EU:n välille.

Pandemia on näkynyt matkustajamäärien jyrkkänä vähenemisenä, mikä on aiheuttanut lentoyhtiöille ongelmia. Ilmoitetut lennot on lennettävä, vaikka matkustajat puuttuisivat.

Taustalla ovat EU:n niin sanottua slot-säännöt. Niiden mukaan lentoyhtiöiden pitää käyttää 80 prosenttia niille myönnetyistä nousu- ja laskeutumisajoista.

Pandemian alkaessa säännöstä luovuttiin, mutta se on sittemmin palautettu osittain. Viime vuonna voimaan tulleen uuden määritelmän mukaan 50 prosenttia liikenteestä oli lennettävä.

Jos yhtiöt eivät käytä niille myönnettyjä lähtö- ja saapumisaikoja eli slotteja, ne menettävät nämä seuraavalla aikataulukaudella. Siksi myös tyhjiä koneita lennetään.

Komission mukaan sillä ei ole pitäviä todisteita haamulentojen jatkumisesta. Se ehdotti joulukuussa, että slot-raja nostettaisiin 64 prosenttiin kesäkaudelle, joka alkaa huhtikuussa.

Slot-sääntöjen kiristäminen on aiheuttanut närää saksalaisessa lentoyhtiössä Lufthansassa. Yhtiö ilmoitti joulukuussa, että komissio on pakottanut sitä lentämään talvikaudella 18 000 lentoa vain slot-oikeuksien säilyttämisen takia.

– Vaikka lähes kaikki kolkat muualla maailmassa ovat esitelleet ympäristöystävällisiä poikkeamia, ei EU ole tehnyt niin samassa määrin, totesi Lufthansan toimitusjohtaja Carsten Spohr joulukuussa Frankfurter Allgemeine -lehdelle.

Hänen mukaansa EU sotii slot-määräyksellään omia ilmastotavoitteitaan vastaan. Spohrilla on ollut aiemminkin sanankäyntiä EU:n kanssa koronan aikaista slot-vaatimuksista.

Halpalentoyhtiö Ryanairin toimitusjohtaja Michael O’Leary totesi muutama päivä sitten tiedotteessaan, että asiaan on yksinkertainen ratkaisu: Lufthansan pitäisi myydä lippujaan halvemmalla.

Suomen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) on yhdessä Belgian, Tanskan ja Italian liikenneministereiden kanssa pyytänyt EU:n komissiota puuttumaan haamulentoihin. LVM ilmoitti asiasta maanantaina Twitterissä.

Ministerit esittävät komissiolle, että sääntöön pitäisi saada lisää joustavuutta poikkeusaikana, jotta lentoyhtiöiden ei tarvitsisi tämän takia lentää tyhjiä koneita etenkään ruuhkaisille suurille lentoasemille.

Liikenne- ja viestintäviraston ilmailusta vastaava johtaja Jari Pöntinen toteaa Helsingin Sanomille, että suomalaiset lentoyhtiöt eivät lennä haamulentoja.

Pöntisen mukaan haamulennoissa ei ole ympäristöllisesti järkeä, eivätkä ne ole vastuullisia kustannussyistäkään.

– Ei lentokonetta ole tarkoitettu lentämään tyhjänä. Ympäristön kannalta niissä ei ole ollenkaan järkeä, Pöntinen sanoo HS:lle.

Myös Finnair kertoo, ettei se lennä haamulentoja. Finnairin viestintäpäällikkö Mari Kanerva ilmoittaa HS:lle, että ”täysin tyhjiä lentoja ei mielestämme ole järkevä lentää”.