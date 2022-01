Professori: Terveyskeskuksiin tarvitaan yli tuhat lääkäriä lisää – nyt ”homma ei ole kenenkään hanskassa”

Terveyskeskuksessa potilas saattaa joka käynnillä kohdata uuden lääkärin. Hänen on aina aloitettava alusta ja yritettävä lyhyen vastaanoton aikana selvittää asiansa ja muistettava kertoa mahdollisista muista tai aiemmista vaivoista, jotka saattavat liittyä uuteen käyntiin.

– Hoidon jatkuvuus on perusterveydenhuollossa yksi keskeisiä periaatteita, mutta se on jäänyt taka-alalle ja lääkärin työ pirstaloitunut, sanoo yleislääketieteen professori Pekka Mäntyselkä Itä-Suomen yliopistosta sanoo.

Tilanne on turhauttava kaikille.

– Homma ei ole kenenkään hanskassa. Potilasta pompotellaan sinne tänne. Hänen terveytensä ei kohene yhtään, mutta aikaa menee ja hermot.

Mäntyselkä kuvaa hoidon jatkuvuuden tärkeyttä sillä, että jos se olisi hoitokeino, sen käyttämättä jättäminen olisi epäeettistä. Hän vertaa tilannetta lääkkeen määräämiseen: jos samanhintainen tai jopa halvempi lääke A tehoaa paremmin kuin lääke B, olisi väärin olla määräämättä sitä.

Mäntyselkä ja yleislääketieteen emeritaprofessori Kaisu Pitkälä Helsingin yliopistosta ovat arvioineet että tilanteen korjaamiseksi terveyskeskuksiin tarvittaisiin yli tuhat lääkäriä lisää. He kirjoittivat asiasta perjantaina Helsingin Sanomien Vieraskynä-osiossa.

” Kustannuksia tulee erikoissairaanhoidosta ja kaikenlaisesta juoksemisesta, joka ei tuota terveyshyötyjä.

Lisälääkärien saaminen terveyskeskuksiin on Mäntyselän mielestä mahdollista, vaikka lääkäreistä ja etenkin terveyskeskuslääkäreistä on jo pulaa. Tilanteen parantamiseksi hänellä on kaksi keinoa: yleislääketieteen erikoiskoulutus ja työn veto- ja pitovoiman parantaminen.

Lääkärikoulutusta voidaan lisätä. Toisaalta yleislääketieteen erikoiskoulutukseen, josta Mäntyselkä yliopistossa vastaa, on jo panostettu ja se houkuttelee opiskelijoita. Nyt moni lääkäri kuitenkin päätyy erikoissairaanhoitoon, työterveyshuoltoon tai jonnekin muualle.

Jotta työ terveyskeskuksissa innostaisi ja saisi konkarilääkäritkin jäämään, sen mielekkyyttä pitäisi parantaa.

– Pahimmillaan lääkärin aika menee työhuoneen siivoamiseen, työkalujen etsimiseen pitkin taloa ja kaikenlaiseen kirjaamiseen sekä milloin milläkin lailla toimivien tietojärjestelmien kanssa tappelemiseen. Potilaan kohtaamiseen ja hoitamiseen jää sitten vähemmän aikaa, Mäntyselkä kertoo.

Pekka Mäntyselkä pitää mahdollisena, että hoidon jatkuvuus voisi ajan kuluessa tuottaa terveyshyötyä jopa niin paljon, että se kattaisi terveyskeskusten lääkärimäärän kasvattamisesta koituvat menot.

Hän painottaa, että terveyskeskukset tarvitsevat riittävästi myös hoitajia ja muuta henkilökuntaa, jotta hoito sujuisi jouhevasti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastosta selviää, että vuonna 2019 Suomen terveydenhuollon menot olivat 22 miljardia euroa eli vajaa 4 000 euroa asukasta kohden. Se on selvästi vähemmän kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ja monissa OECD-maissa.

Terveyskeskusten osuus potista oli 13 prosenttia. Mäntyselkä ja Pitkälä huomauttavat, että parikymmentä vuotta aiemmin se oli 20 prosenttia. Saman aikaan terveyskeskuksille on sälytetty lisää tehtäviä ja vastuuta.

– Työkuorma on kasvanut, mutta rahoituksen osuus on supistunut, Mäntyselkä sanoo.

Säästöt ovat olleet keskeinen syy, miksi hoitotyötä on muokattu. Mäntyselkä huomauttaa, että heikko perusterveydenhuolto tarkoittaa rahanmenoa muualla.

– Nyt kustannuksia tulee erikoissairaanhoidosta ja kaikenlaisesta juoksemisesta, joka ei tuota terveyshyötyjä.

” Väestötasolla kuolleisuus on sitä vähäisempi, mitä pidempään sama lääkäri on hoitanut tai hoitaa.

Mäntyselkä pitää mahdollisena, että hoidon jatkuvuus voisi pitkän ajan kuluessa tuottaa terveyshyötyä jopa niin paljon, että se kattaisi terveyskeskusten lääkärimäärän kasvattamisesta koituvat kustannukset.

Hän viittaa norjalaiseen tutkimukseen. Siinä ilmeni, että mitä pidempään sama lääkäri hoitaa potilasta, sitä vähemmän tulee päivystyskäyntejä, akuutista sairastumisesta johtuvia sairaalakäyntejä tai lähetteitä sairaalaan.

– Väestötasolla kuolleisuus on sitä vähäisempi, mitä pidempään sama lääkäri on hoitanut tai hoitaa.

Pitkälä ja Mäntyselkä ehdottavat, että jokaiselle kansalaiselle määrättäisiin omalääkäri-hoitaja-työpari.

Hoidon jatkuvuudesta ei hyvinvointialuekeskusteluissa ole juuri puhuttu. Enemmän esillä on ollut hoidon pääsyn nopeuttaminen, joka sekin tukisi hyvinvointia. Mäntyselkä toivoo, että perusterveydenhuollon hoitotakuu toteutuisi oikeasti terveyshyötyä tuottavasti ja jatkuvuutta tukevasti, eikä jäisi vain tilastoja palvelevaksi näennäisyydeksi.

Nopeita terveyshyötyjä Mäntyselkä ei sote-uudistukselta odota.

– Luulen, että hyvinvointialueitten rakentaminen on nyt enemmän laatikkoleikkiä ja muuta hallinnollista järjestelyä. Toivon silti, että ajatus terveyshyötyjen tavoittelusta ja jatkuvuudesta olisi kaikkien toimijoiden ja aluevaaleissa valittavien maakuntien edustajien mielissä, hän sanoo.