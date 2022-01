Kiinan talous kasvoi nopeimmin kymmeneen vuoteen – samalla väestön odotettua nopeampi ikääntyminen aiheuttaa huolia

Valtaosa kasvusta tuli ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kasvu hidastui entisestään viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Kiinan talous kasvoi viime vuonna nopeimmin kymmeneen vuoteen, selviää maan tänään julkaisemista virallisista tilastoista. Maailman toiseksi suurimman talousmahdin talous kasvoi viime vuonna kaikkiaan 8,1 prosenttia.

Valtaosa kasvusta tuli kuitenkin ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Neljännen vuosineljänneksen kasvu, neljä prosenttia, oli hitainta jopa yli vuoteen, kun heinäkuusta syyskuuhun kasvua oli 4,9 prosenttia.

Kasvua viimeisen kolmen kuukauden aikana hidastivat muun muassa koronaviruksen tartuntaryppäät sekä kiinteistömarkkinoiden taantuma.

Vuotuinen kasvu ylitti uutistoimisto AFP:n ennusteet tasan kahdeksan prosentin kasvusta. Maan tilastovirasto varoitti kuitenkin, että kotimaan talouteen kohdistuu paineita muun muassa kysynnän supistumisen ja heikentyneiden odotusten takia.

Samaan aikaan maan keskuspankki laski ohjauskorkoa ensimmäistä kertaa koronapandemian huipun jälkeen.

Kiinalla on ollut käytössään tiukka koronapolitiikka, mikä on sallinut paluun suurelta osin normaaliin rajojen sisällä. Sen sijaan tiukat toimet rajoilla sekä kohdistetut alueelliset koronasulut ovat iskeneet myös talouteen.

Keskeisillä teollisuuden osa-alueilla on kärsitty myös sähkökatkoksista, jotka ovat johtuneet päästöjen vähentämisen tavoitteista, toimitusketjun ongelmista sekä energiakustannusten noususta.

Teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa odotettua enemmän 4,3 prosenttia. Koko vuonna teollisuustuotanto kasvoi 9,6 prosenttia.

Vähittäiskaupan myynti hidastui joulukuussa puolestaan 1,7 prosenttiin, kun se marraskuussa oli hidastunut 3,9 prosenttiin.

Syntyvyys romahti - alhaisin syntyvyysluku sitten vuoden 1949

Kiinan syntyvyys romahti viime vuonna ennätysalhaiselle tasolle. Samaan aikaan analyytikot varoittavat, että väestön odotettua nopeampi ikääntyminen voi syventää huolta talouskasvusta.

Tilastoviraston tietojen mukaan Kiinan syntyvyys putosi viime vuonna 7,52 synnytykseen tuhatta ihmistä kohden. Vuonna 2020 luku oli 8,52 synnytystä tuhatta ihmistä kohden.

Kyseessä on alhaisin luku, mikä on kirjattu maan vuotuiseen tilastokirjaan sitten vuoden 1978. Se on myös alhaisin syntyvyysluku sitten kommunistisen Kiinan kansantasavallan perustamisen vuonna 1949.

Viime vuonna maassa kirjattiin 10,62 miljoonaa syntymää. Luonnollinen väestönkasvu putosi 0,34:ään tuhatta asukasta kohden aiemmasta 1,45:stä.

Vaikka viranomaiset lievensivät maan yhden lapsen politiikkaa vuonna 2016 sallimalla perheille kaksi lasta, se ei ole saanut aikaan vauvabuumia maassa. Viime vuonna viranomaiset laajensivat käytäntöä sallimalla perheille kolmannenkin lapsen.

Kiinassa oli vuosikymmeniä voimassaa yhden lapsen politiikka, jolla maailman väkirikkain valtio pyrki rajoittamaan väestönkasvua.