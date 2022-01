Monissa suomaisten suosimissa matkakohteissa rajoitukset ovat paljon Suomea kovemmat. Maahanpääsy voidaan estää, jos vaadittuja todistuksia ei löydy. Maskin unohtumisesta voi seurata sakot.

Hiihtolomat lähestyvät, ja monet suomalaiset suuntaavat ulkomaille – tai ainakin haaveilevat siitä. Matkaan valmistautuminen kannattaa koronapandemian takia aloittaa hyvissä ajoin. Monet suosikkikohteet ovat asettaneet monia ehtoja, joiden täyttäminen ei enää viime tingassa onnistu.

Ilta-Sanomat kokosi tietoja muutaman suomalaisten suosikkikohteen rajoituksista. Matkakohteen rajoituksia kannattaa kuitenkin seurata verkosta, sillä rajoitukset saattavat muuttua lyhyellä varoitusajalla.

Maskien käyttämättä jättämisestä voi monessa maassa saada sakot. Turvavälit on muistettava myös matkoilla. Yleisesti ottaen viranomaiset neuvovat välttämään tarpeetonta matkailua tartuntavaaran vuoksi.

Ennen matkalle lähtöä kannattaa tarkistaa myös käytettävien lentoyhtiöiden ja -kenttien omat säännöt.

Thaimaa on koronan takia rajoittanut turistien liikkumista maassa.

Thaimaa

Thaimaahan matkaavaa odottaa varsinainen sääntöviidakko. Maahantuloa on rajoitettu ainakin tammikuun loppuun saakka voimassa olevan poikkeustilan nojalla. Maahan aikovalta vaaditaan monenlaisia todistuksia ja testejä, joiden kustannuksista on vastattava itse. Tarvittavat asiakirjat on syytä olla mukana paperisina.

Kaikilta maahantulijoilta vaaditaan erillinen Thailand Pass -maahantulolupa, jossa on qr-koodi. Thaimaan viranomaiset suosittelevat hakemaan Thailand Pass -luvan vähintään seitsemän päivää ennen suunniteltua matkaa.

Täysin rokotetuilta 18-vuotiailta vaaditaan Omakannasta tulostettava todistus kahdesta rokotuksesta tai sairastetusta taudista. Viimeisimmästä rokotuksesta on oltava vähintään 14 päivää. Alle 18-vuotiailta ei rokotusta vaadita, jos he matkustavat rokotetun vanhemman seurassa.

Todistus lähtömaassa enintään 72 tuntia ennen lentoa tehdystä negatiivisesta COVID-19 –RT-PCR -testistä kaikilta kuusi vuotta täyttäneiltä matkustajilta.

Thaimaassa edessä on vielä kaksi koronatestiä, jotka on varattava ja maksettava etukäteen thaimaalaisten verkkopalvelujen kautta.

Todistus matkavakuutuksesta, joka kattaa, joka kattaa myös koronatartunnasta aiheutuneita sairauskuluja vähintään 50 000 dollariin saakka.

Puhelimeen on asennettava Suomen Koronavilkkua vastaava MorChana-sovellus.

Vahvistus hotellivarauksesta niin sanotussa SHA Extra Plus -sertifioidussa hotellissa.

Thaimaalla on käytössä myös muita hieman ehdoiltaan poikkeavia maahantulo-ohjelmia, tiedottaa Suomen Thaimaan-lähetystö.

Niin sanotussa Sandbox-ohjelmassa matkailijat sitoutuvat pysymää seitsemän päivän ajan tietyllä alueella. Näitä ”hiekkalaatikoita” ovat Phuket, Krabi, Phang-nga ja Surat Thanin alueella Koh Samui, Koh Tao, ja Koh Phangan.

Ensimmäinen koronatesti on yleensä heti saapumisen jälkeen, ja sen tulosta on odotettava hotellihuoneessa.

Aurinkomatkojen mukaan lentokentällä on vastassa ruumiinlämmön mittaava kamera. Matkustajan lämpötila saa olla korkeintaan 37,3 astetta. Lämmönmittauksia voidaan tehdä myös hotelleissa.

Paikan päällä kannattaa pitää mukana puhelinta, sillä MorChana-sovellus saatetaan tarkistaa. Tämän lisäksi on syytä pitää mukana kopiot passista sekä rokotustodistuksesta.

Julkisissa sisätiloissa, kulkuneuvoissa sekä ulkona liikuttaessa on käytettävä kasvomaskia, ja sen puuttumisesta voi saada sakkoja. Uima-altaalla ja rannalla aurinkoa ottaessa maskia ei kuitenkaan vaadita.

Palveluita on rajoitetusti, sillä useat ravintolat ja kaupat ovat kiinni turistien puutteen takia.

Virossa ravintolat ja muut julkiset paikat suljetaan viimeistään klo 23.

Viro

Koronatartuntojen määrä on Virossa korkea. Maahan voivat saapua vapaasti ne, joilla on todistus täydestä rokotussarjasta tai sairastetusta taudista.

Rokottamattomien maahantulijoiden täytyy jäädä seitsemän päivän omaehtoiseen karanteeniin. Rokottamattomat eivät myöskään pääse julkisiin paikkoihin, mukaan lukien teatterit, elokuvateatterit, konserttisalit, konferenssitilat, museot ja näyttelytilat, viihdetapahtumat sekä ravintolat, baarit ja kahvilat.

Maskin käyttö on pakollista kaikissa julkisissa tiloissa myös rokotetuille. Julkisten tapahtumien ja toiminnan pitää loppua klo 23, jolloin julkisten tilojen on sulkeuduttava aamukuuteen asti.

Maahan saapujaa voidaan myös vaatia täyttämään Viron terveysviraston kyselylomake.

Virosta tullessa matkustajalta voidaan tarkistaa todistus negatiivisesta koronatestistä, sairastetusta taudista ja/tai annetuista rokotuksista.

Espanja ja Kanariansaaret

Suomi luokitellaan Espanjassa korkean riskin maaksi. Niinpä Suomesta Kanariansaarille matkustavilta vaaditaan joko todistusta vähintään kahdesta koronrokotuksesta, todistusta sairastetusta koronasta tai todistusta negatiivisesta koronatestituloksesta englanniksi tai espanjaksi. Testituloksen on oltava korkeintaan 72 tuntia vanha.

Espanjassa on erilaisia aluekohtaisia rajoituksia. Kanariansaarilla samat asiakirjat voidaan vaatia myös hotellissa, ja sinne matkustavien on asennettava puhelimeen koronajäljitykseen käytetty RadarCOVID-sovellus.

Lisäksi Espanjaan matkustavien on täytettävä ennen matkaa sähköinen terveystietolomake. Lomakkeen voi täyttää myös Spain Travel Health-SpTH -puhelinsovelluksessa. Jos lomaketta ei ole täytetty etukäteen, voivat Espanjan viranomaiset estää pääsyn maahan.

Myös Espanjassa matkustajien lämpötila mitataan saapuessa. Jos lämpötila ylittää 37,5 astetta, matkustaja ohjataan terveystarkastukseen. Lisäksi tehdään satunnaisia koronatestejä.

Kuusi vuotta täyttäneiden on käytettävä maskia julkisilla paikoilla, sisätiloissa, ulkotiloissa ja julkisissa kulkuneuvoissa. Kasvomaskin tulee peittää nenä, suu ja leuka, ja maskin puuttumisesta voi saada sakkoja.

Ravintolat, baarit ja kaupat ovat avoinna normaalisti, eikä niissä ole henkilömäärän rajoituksia, mutta Kanariansaarilla asiakkailta vaaditaan koronapassi.

Itävallassa on rokottamattomille yhä voimassa niin sanottu lockdown. Rokotettujen elämä on hieman vapaampaa. Laskettelijoita merkityn rinnealueen rajalla St. Antonin laskettelukeskuksessa Arlbergissa Itävallassa vuonna 2015.

Itävalta

Hiihtolomalla Alpeille matkustavan on syytä varautua Suomea tiukempiin rajoituksiin. Itävallassa on otettu kovat keinot käyttöön koronatartuntojen vähentämiseksi. Maahan määrättiin ennen joulua täydellinen lockdown eli sulkutila, joka on nyt rokotettujen kohdalta päättynyt.

Rokotuspakko on tulossa voimaan helmikuun alussa.

Itävaltaan matkustavilla on maahan tullessa oltava niin sanottu 2G-todistus joko täydestä rokotussarjasta tai sairastetusta taudista. Tämä tarkistetaan myös useissa kaupoissa ja liikkeissä viimeistään maksamisen yhteydessä.

Ilman 2G-todistusta tulijan on täytettävä rekisteröinti-ilmoitus ja jäätävä kymmeneksi päiväksi karanteeniin. Karanteenista voi kuitenkin päästä viiden päivän päästä negatiivisella koronatestituloksella.

Tämän lisäksi maahan saapuvalla on oltava alle 72 tuntia vanha todistus negatiivisesta PCR-koronatestistä. Todistus voi olla saksan- tai englanninkielinen.

FFP2-maski pakollinen kaikissa suljetuissa tiloissa ja myös ulkona, jos kahden metrin turvaväli ei toteudu.

Itävallassa voi olla myös erilaisia alueellisia rajoituksia. Esimerkiksi Tirolissa on viranomaisten mukaan voimassa laajennettu FFP2-maskipakko Kitzbühlin ja Landeckin alueella.

Ranska

Suosittuja hiihtokeskuksia on myös Ranskassa. Maan sisäministeriön mukaan EU-maat ovat ”vihreitä”, joten matkustaminen on vapaampaa kuin monesta maasta EU:n ulkopuolelta.

Suomalaisilta vaaditaan rokotuspassi tai todistus sairastetusta koronasta. Lisäksi maahan tulijoiden on täytettävä sisäministeriön sivuilta löytyvä erillinen asiakirja, jossa matkustaja vannoo, ettei hänellä ole koronaoireita.

Koronapassia voidaan kysyä myös ravintoloissa ja muissa julkisissa paikoissa.

Maskien käyttäminen on pakollista julkisissa sisätiloissa sekä joidenkin kaupunkien keskustoissa ja väkijoukoissa. Ravintoloissa ruokaa ja juomia tarjoillaan vain istuville asiakkaille.

Saksa

Lisää laskettelukeskuksia löytyy Saksasta, ja onhan myös esimerkiksi Berliini suomalaisten suosima kohde.

Saksa on määritellyt Suomen korkean riskin alueeksi. Suomesta saapuvien onkin täytettävä maahantuloilmoitus. Rekisteröitymisestä saa vahvistuksen, joka pitää pystyä näyttämään sitä kysyttäessä.

Vahvistuksen yhteydessä saa myös henkilökohtaisen linkin, jonka kautta matkustajan on ennen matkaa ladattava sähköiseen portaaliin joko rokotustodistus, todistus koronan sairastamisesta tai negatiivinen koronatestitulos. Ilman tätä voi edessä olla kymmenen päivän karanteeni.

Samat asiakirjat on oltava myös mukana matkan aikana, ja ne on pystyttävä pyydettäessä esittämään.

Saksassa koronapassi on käytössä laajasti, ja osavaltiosta riippuen matkustajalta voidaan julkisissa paikoissa vaatia näyttämään niin sanotut 2G-, 2G+ tai 3G-todistukset. Kasvomaskien käyttäminen on pakollista julkisissa paikoissa, esimerkiksi liikennevälineissä ja kaupoissa.

Tarkemmat ohjeet löytyvät saksalaisten viranomaisten verkkosivuilta.