Yritys alkoi maksaa palkan joka perjantai – ”Saimme pyyntöjä, että miksei vielä meille”

Tavallista nopeampi palkanmaksutahti on saanut Sarastia Rekryssä suuren suosion.

Henkilöstövuokrausyhtiö Sarastia Rekryssä suuri osa työntekijöistä saa kuukausipalkan sijasta palkkansa viikoittain. Yhtiö on alkanut vuoden alusta maksaa kaikille noin 12 000 keikkatyöntekijöilleen palkan joka perjantai.

Jokaviikkoinen palkanmaksu on osa yhtiön laajempaa uudistusta, joka aloitettiin jo 2013.

– Uudistus lähti meidän ajatuksesta, että asiat pitäisi saada hoidettua nopeasti, kertoo toimitusjohtaja Jaana Jantola.

– Kun nopeata palkanmaksurytmiä sitten lähdettiin testaamaan, saimme palautetta, että tätä pitää laajentaa. Hyvällä palautteella oli merkitystä, sillä jos idea ei olisi kantanut, ei kehittämistä olisi kannattanut jatkaa.

Erityisesti lähihoitajille ja sairaanhoitajille keikkatöitä välittävä yhtiö laajensi Palkka Joka Perjantai -käytäntöä vähitellen alueittain.

– Niiltä alueilta, missä tämä ei ollut vielä käytössä saimme pyyntöjä, että miksei vielä meille. Ja kun sitten laajensimme, niin keikkatyöntekijät sanoivat hanketta hyväksi ja tärkeäksi, Jantola sanoo.

Tuoreimmissa palautekyselyissä yrityksen palkanmaksu on saanut keikkatyöntekijöiltään arvosanan 4,5/5.

Sarastia Rekryn toimitusjohtajan Jaana Jantolan mukaan yhtiön keikkatyöntekijöiltä on tullut viikottaisesta palkanmaksusta paljon hyvää palautetta.

Jantola arvelee, että suosio on monen tekijän summa. Yrityksellä on kuukausipalkkaisiakin työntekijöitä, jolloin työsuhde on vähintään kuukausien mittainen.

– Keikkatyöntekijälle voi tuntua pitkältä ajalta odottaa kuukauden loppuun asti palkkaa esimerkiksi alkukuusta tehdyn parin päivän työstä, Jantola sanoo.

Jantolan mukaan suuri osa keikkatyöntekijöistä on esimerkiksi alan opiskelijoita tai eläkeläisiä, joiden aikatauluihin satunnaiset vuorot sopivat. 40 prosenttia keikkatyöntekijöistä tekee kuitenkin tätä työtä päätyökseen.

Jokaperjantainen palkanmaksu on varsinaisesti vain osa yhtiössä itse suunniteltua laajempaa järjestelmähanketta, jossa on sujuvoitettu muutakin toimintaa.

Palkanmaksun lisäksi toinen keikkatyöntekijöille näkyvä asia on puhelinsovellus, jonka avoimia työvuoroja ilmoitetaan ja varataan. Rekrytointivaiheessa esimerkiksi työntekijöiden koulutus, taidot sekä tiedot soveltuvista työtehtävistä kirjataan järjestelmään, joka tämän jälkeen voi näyttää työntekijälle hänelle sopivia työtehtäviä.

Jos avoinna oleva tehtävä sopii työntekijälle, tämä voi sovelluksen kautta ilmoittaa olevansa käytettävissä.

– Jos työntekijän taidot ja keikkatyöpaikan vaatimukset täsmäävät, niin järjestelmä käsittelee työntekijän ilmoituksen automaattisesti, Jantola kertoo.

– Tieto paikan täyttymisestä voi olla asiakkaallamme parissa sekunnissa sopivan työntekijän ilmoittautumisesta.

Järjestelmän kautta voi syntyä säännöllisempiäkin tuuraus

Itse asiassa koko Sarastia Rekry on saanut alkunsa kehityshankkeesta. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä vuonna 2005 käynnistetystä Seudullisesta sijaispalveluhankkeesta kehittyi yhtiöittämisen kautta merkittävä kunta-alan henkilöstöpalveluyhtiö. Sarastian omistajia ja asiakkaita ovat pääasiassa useat kunnat ja sote-alan kuntayhtymät. Sarastia Rekryn palveluita käyttäviä työyksiköitä on noin 150 kunnassa.

Viime vuosina Sarastia Rekryn liikevaihto on kasvanut vauhdilla. Vuonna 2019 sen liikevaihto oli 37,7 miljoonaa euroa ja 2020 jo 58,3 miljoonaa.

Viime vuonna välitettyjen sijaistyötuntien määrä kasvoi noin 30 prosenttia.

– Tässä on näkynyt koronan vaikutus, Jantola sanoo.

– Hoitajista on pulaa ja asiakkaat ovat tilanneet paljon henkilöstöä.