Espanja yrittää vähentää lyhytaikaisia työsopimuksia

Espanjan hallitus on päässyt työmarkkinaosapuolten kanssa sopuun työmarkkinauudistuksesta.

Espanjan sosialistihallitus sanoo, että tilapäisten työsuhteiden suuri määrä maan työelämässä asettaa sen ”eri planeetalle” muuhun Euroopan unioniin (EU) verrattuna, talouslehti Financial Times (FT) kertoo.

Espanjan työvoimasta neljänneksellä on tilapäinen työsopimus. Osuus on selvästi suurempi kuin missään muussa EU-maassa. Tilapäisyys koskee erityisesti naisia ja nuoria työntekijöitä.

Tilapäinen työsuhde solmitaan tyypillisesti loma-ajan sijaisuuksia tai kiireapua varten. Tilapäisessä työsuhteessa työntekijä on heikommassa asemassa kuin määräaikaisessa työsuhteessa, sillä määräaikaista sopimusta ei voi katkaista kesken määräajan. Tilapäisessä työsopimuksessa sen sijaan työsuhteen päättymisestä ei ole sitovasti sovittu, joten työnantaja voi katkaista työsuhteen omalla ilmoituksellaan milloin vain.

Espanjan kommunistipuoluetta edustava työministeri Yolanda Díaz on nyt saanut neuvoteltua ammattiliittojen ja työnantajia edustavan CEOE:n kanssa työmarkkinauudistuksesta, jonka yhtenä osana on tilapäisten työsuhteiden vähentäminen.

– Symbolisella tasolla tällaista tuskin on nähty sitten demokratisoitumisen: kommunistiministeri neuvottelee sopimuksen työnantajien ja työntekijöiden kanssa, politiikan tutkija Máriam Martínez-Bascuñán Madridin autonomisesta yliopistosta sanoo FT:lle.

Mutta hankala osuus on vasta edessä. Espanjan parlamentin tulisi hyväksyä työmarkkinauudistus ja saattaa se laiksi.

Parlamentin on annettava työmarkkinauudistukselle hyväksyntänsä helmikuun 7. päivään mennessä. Se on osa uudistuspakettia, jonka Espanja on luvannut toteuttaa vastineena EU:n 70 miljardin euron koronatuesta.

Mikäli työmarkkinauudistus kaatuu, saattaa sillä olla vaikutusta Espanjan jatkossa saamaan EU-tukeen.