Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Kommentti: Tosi-tv-tähti pullotti pierua myyntiin – ilmainen raha tekee mistä tahansa hullutuksesta ”sijoituksen”

Rahan määrällä ja hinnalla on käänteinen suhde taloustolkun määrään. Nyt tarjolla on ilmaista rahaa liki rajattomasti – ja siksi rahankäyttö on tolkutonta, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Euroopan keskuspankin EKP:n hullunhalpa rahan tarjonta tarjoaa ainekset monenlaiseen tolkuttomaankin sijoitus- ja taloushulluuteen.