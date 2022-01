"Hauenleuka” uhkaa osaa sote-alueista, asiantuntija varoittaa – maahanmuutto voisi olla yksi ratkaisu

Kuntatalouden asiantuntijan mukaan monella hyvinvointialueella voi olla edessä vakava ongelma.

Osalla sote-alueista voi tulevaisuudessa olla vaikeaa löytää tarpeeksi terveydenhuollon henkilöstöä hoitamaan vanhentuvaa väestöä, arvioi hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä konsulttiyhtiö FCG:stä.

– Pidän tätä isona ongelmana, hän sanoo.

– Tälläkin hetkellä hoitajat pakenevat tekemään muita töitä, ja jossain päin Suomea töihin yli rajan.

Laesterä on taustaltaan kuntatalouden asiantuntija, joka on muun muassa saneerannut kuntia ja yhteistoiminta-alueita.

Ensisijaisesti pulassa ovat hänen mukaansa pienimmät hyvinvointialueet.

– Puhutaan vähäväkisistä hyvinvointialueista, joissa väestö ikääntyy, ja joista nimenomaan työikäinen väestö ja nuorimmat lähtevät, Laesterä sanoo.

– Ei tarvitse olla suurikaan viisastelija huomatakseen, että sieltä loppuvat hoitavat kädet.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastojen mukaan Suomessa on jo nyt eniten pulaa juuri sairaanhoitajista, terveydenhoitajista ja lähihoitajista.

Hoitajapulasta kärsitään nykyään myös isoissa kaupungeissa. Tästä syystä pienten ja hieman isompienkin hyvinvointialueiden tulevaisuus näyttää sitäkin synkemmältä.

– Ne ovat niin sanotun hauenleukaongelman edessä, Laesterä sanoo.

– Samaan aikaan kun palvelun tarve kasvaa, tekijöiden määrä vähenee. Se on kuin hauenleuka, kun toinen käyrä nousee ja toinen laskee.

Hän ei halua kuitenkaan nimetä häntä eniten huolestuttavia alueita.

– Niillä on ihan tarpeeksi inhottavaa muutenkin, hän toteaa.

Pääkaupunkiseudulla tilanne on Laesterän mukaan aivan toinen.

– Siellä on rahaa, jolla hoitaa asiaa, sekä enemmän yksityistä palveluntuotantoa kuin pienissä hyvinvointialueissa.

Yksi ratkaisu voisi hänen mukaansa olla työperäinen maahanmuutto, ”mitä kauhean harva haluaa sanoa ääneen”.

– Se on yksi yritys ratkaista ongelmaa, mutta millä tavalla me saamme niitä muualta tulevia sitten tuonne pimeään Pohjois-Suomeen, niin se on oikeasti iso pulma, Laesterä pohtii.

– Työperäinen maahanmuutto olisi silti varmaan yksi keino, kun kotimaasta ei löydy siihen työhön välttämättä halukkuutta. Se on oikeasti raskasta hommaa.

Aiemmat hallitukset ovat pyrkineet lisäämään sote-palveluissa yksityisten yritysten osuutta palvelutarjonnassa. Nykysuunnitelmien mukaan maakuntien on tarkoitus tuottaa palveluita pääosin julkisina palveluina.

Jos julkinen puoli ei pysty palveluja tarjoamaan, löytyisikö apu sittenkin yksityisiltä palveluyrityksiltä?

– Ratkaisu voi varmaan olla yksityinen yritys, jos se saa jostain väkeä töihin. Kaiken järjen mukaan yrityksen olisi tarjottava hoitajille hieman parempaa palkkaa, ja hyvinvointialueella pitäisi sitten olla euroja, millä maksaa siitä, Laesterä sanoo.

– Tosi inhottava ongelma, toivottavasti se ei toteudu.