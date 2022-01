PAM haluaa täydet korvaukset ansioiden menetyksistä niille, joiden työt katkeavat ravintolarajoitusten takia

Hallitus pohtii ravintoloihin kohdistuvien koronarajoitusten tiukentamista entisestään. Ammattiliiton mukaan rajoitukset heikentävät kohtuuttomasti alan työntekijöiden tilannetta.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin mukaan uudet koronarajoitukset uhkaavat ajaa suuren joukon ravintola-alan työntekijöitä työttömyyteen.

– He eivät voi vaikuttaa tilanteeseen, joka tiputtaa heidän tulojaan rajusti. Heidän ansionmenetyksensä olisi korvattava kokonaisuudessaan, sanoo liiton puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen tiedotteessa.

PAM esittää uutta tukimallia, jolla toimeentulomenetykset korvataan täysimääräisesti niille, jotka lomautetaan tai jäävät työttömiksi rajoitusten vuoksi.

– Tällainen ad hoc -malli voisi toimia alkuna tuleviin kriiseihin varautumisessa. Työttömyysturvaan perustuvasta mallista on päästävä eroon, sillä siinä siirtyy vastuu koko yhteiskuntaa koskevasta kriisistä satunnaisten ammattiryhmien työntekijöiden piikkiin. Ravintolatyöntekijöiden osalta se piikki on nyt kiinni, sillä kate on loppu, Rönni-Sällinen toteaa.

Myös työttömyysturvan viiden päivän omavastuusta olisi PAMin luovuttava, jotta lomautetuksi tai työttömäksi jäävät saavat välittömästi toimeentuloa. Samoin työttömyysturvan enimmäismäärän laskeminen on keskeytettävä.

– Lomautetuksi tai työttömäksi uusien laajojen rajoitusten johdosta tulevat työntekijät tippuvat omavastuun vuoksi tyhjän päälle – taas kerran, tai heidän oikeutensa työttömyysturvaan loppuu. He ovat syyttömiä tilanteeseensa. He ovat vain tehneet normaalia työtään, Rönni-Sällinen sanoo.

Marraskuussa PAMin jäsenkyselyssä ravintola-alalla työskennelleistä yli 80 prosenttia kertoi olleensa työttömänä tai lomautettuna vuoden 2020 alun jälkeen. Näistä 94 prosenttia kertoi syyksi koronatilanteen.

Peräti 78 prosenttia kertoi marraskuussa taloudellisista vaikeuksista. Yli 20 prosentilla nämä vaikeudet olivat suuria.

– Tilanne synkkenee entisestään nyt, kun ravintolarajoituksia ollaan kohtuuttomasti laajentamassa. Edessä on suuri lomautusaalto. Nyt työntekijöille on korvattava heidän ansionmenetyksensä kokonaisuudessaan, sillä he ovat syyttömiä tilanteeseensa, Rönni-Sällinen sanoo.