Kommentti: Aikuiset lapset yrittävät auttaa vanhempiaan pankkien käytössä, ja kaikilta menevät hermot

Oletko varmasti oikeassa sovelluksessa? Ethän ole klikannut mitään linkkiä? Mitä siinä ruudulla nyt lukee? Kuulostaako tutulta, ja jos kyllä, miten luovitte asiassa eteenpäin, kysyy erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Lukija otti yhteyttä, lievästi epätoivoisena. Hän oli yrittänyt auttaa äitiään hoitamaan digitaalisesti pankkiasioita, mutta koska auttajan ja autettavan välissä on reilut 200 kilometriä, asiaa ratkottiin puhelimessa.

Tai siis yritettiin ratkoa.

Tilannekuvaus kuuluu näin:

”Yritän auttaa äitiä puhelimessa asentamaan mobiilipankkia ja tunnuslukusovellusta, mutta kun hän ei osaa käyttää kännykkää niin hyvin, että pääsisi puhelun aikana sinne sovelluksiin, niin on aika vaikeaa. Konttoriin ei pääse ilman ajanvarausta ja ajanvarauksen puhelinnumeroon ei pääse läpi. Verkkopankissa on vain robottichat, jolta ei voi pyytää ajanvarausta tai soittoa takaisin.”

Ei kuulosta helpolta.

Pankit sanovat usein, että he yrittävät tehdä digipalveluista mahdollisimman käyttäjäystävällisiä myös iäkkäämmille ihmisille. Se on varmasti totta. Siinä vain unohtuu, että käyttäjien osaamisen lähtötaso on kovin erilainen.

Normaalimpana aikana ainakin osa pankeista kurssittaa ikäihmisiä digipalveluiden käyttöön, ja samanlaisia kursseja on erilaisilla järjestöillä ja kansalaisopistoilla. Myös seurakunnat ovat aktivoituneet asiassa.

Tämä on toimiva tapa osalle väestä silloin, kun kurssille voi kokoontua. Korona-aikana ei voi. Tai voisi digikurssille, mutta uskon, että näette tilanteessa piilevän ironian.

Lukijan ja äidin puheluun sisältyi myös osuus, josta on itse kunkin syytä ottaa opikseen. Äiti kertoi saaneensa pankista ilmoituksen, ettei ole tunnistautunut.

”Yritin mennä tunnuksilla ja olikohan se sellainen huijaus?"

"Mihin se ilmoitus tuli?"

"No tähän tuli."

"Niin mihin, tuliko se tekstiviestillä, sähköpostiin vai mihin? Klikkasitko jotain linkkiä?"

"No en klikannut, kun tähän koneelle se tuli."

Minuun yhteyttä ottaneen lukijan hermot ovat koetuksella, arvatenkin myös äitinsä. Lukija korostaa moneen kertaan, että hänen äitinsä ei ole dementoitunut. Äiti on myös käynyt pankin järjestämän digikurssin. Älyssä ei ole mitään vikaa, vaan ennen kaikkea kyse on siitä, että asiaan liittyvät termit eivät ole tuttuja. Se tekee puhelimessa neuvomisesta hankalaa.

Hienoa on, että tapauksen äiti on ymmärtänyt huijausviestin mahdollisuuden. Viestejä on liikkeellä paljon ja niitä tulee monen pankin nimissä.

Lukija ratkaisi asian niin, että hän etsii aikaa, jolloin ehtii lähteä käymään äitinsä luona.

Tunnistan lukijan huolen ja harmin liiankin hyvin. Itse olin vain muutama kuukausi sitten tilanteessa, jossa yritin auttaa omaa äitiäni saamaan Omakannasta koronatodistuksen. Äitini on varsin taitava älypuhelimensa kanssa, mutta nyt hän oli jäänyt jumiin.

Hän ei onnistunut siirtymään Omakannasta pankin tunnistautumiseen. Pyysin näyttämään, miten hän on yrittänyt asian tehdä, ja nähdäkseni aivan oikein.

Koska äidin älypuhelin käyttää eri käyttöjärjestelmää kuin omani ja lisäksi äidin pankki on eri kuin omani, sain taiteilla hetkenkin aikaa, ennen kuin saimme asian onnistumaan.

Jos sanon, että molempien pinna alkoi olla aika kireällä, se on painokelpoinen kuvaus tilanteesta.

Samantapaisia kertomuksia tulee vastaan jatkuvasti. Joten voimia niin aikuisille lapsille kuin heidän vanhemmilleenkin – ja pankeille sellainen toive, että apua pitää olla saatavissa montaa eri kanavaa pitkin.

Myös siellä konttorissa, vaikka onkin korona-aika.