Ruuan verkkokaupan toimituksissa on paikoin ruuhkaa – ”Puhutaan muutamista päivistä, ei viikoista”

Ruokakaupan verkkokauppaostoksien noutoaika saattaa venyä jopa ensi viikkoon.

Varsinkin pääkaupunkiseudulla on ruuan verkkokaupoissa ruuhkaa, ja vapaita toimitusaikoja saattaa joutua etsimään pitkälti ensi viikolta.

Toisaalta alueelliset erot ovat suuria ja ostoksensa saattaa saada jo seuraavanakin päivänä.

– Paikkakunnittain meillä on isoa vaihteluväliä ruuan verkkokaupan toimitusikkunoiden täyttymisessä. Osassa Prismoista ja S-marketeista löytyisi tällekin päivälle ja varsinkin huomiselle keräysmahdollisuuksia ja vastaavasti joissakin myymälöissä 2–3 seuraavaa päivää on jo verkkokaupan toimitusikkunoiden osalta myytyinä, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho sanoo Taloussanomille.

Myös K-ryhmässä on ruuan verkkokaupassa vilkasta.

– Pääkaupunkiseudulla on ollut ruuhkaisinta, mutta täälläkin toimitusajoissa on venymistä vain isoissa kaupoissa ja tuolloinkin puhutaan muutamista päivistä, ei viikoista. Pienemmän kauppakoon kaupoissa toimitusikkunoita on ollut hyvin tarjolla kaikkialla, Keskon verkkokaupasta ja digitaalisista palveluista vastaava johtaja Antti Rajala sanoo.

Jos myymälän kapasiteetti täyttyy, S-ryhmä pyrkii mahdollisuuksien mukaan lisäämään keräysikkunoita eli ajankohtia, jolloin tuotteita kaupoissa asiakkaille keräillään.

– Näin toimimme tälläkin viikolla.

Koronaviruspandemia on muuttanut asiakaskäyttäytymistä niin, että osa asiakkaista on siirtynyt tekemään pieniäkin ruokaostoksia verkosta, Päällysaho kertoo. Osaltaan tämäkin näkyy toimitusaikojen varauksissa.

Sairauspoissaolojen lisääntymisestä ja ylipäätään korona-altistusten aiheuttamista karanteeneista on oltu huolissaan useilla aloilla.

– Toki yleinen tartuntatilanne heijastuu myös verkkokaupan henkilöstöön eli sairaspoissaoloilla on ollut kauppakohtaisia vaikutuksia työvoiman saatavuuteen. Tällä ei kuitenkaan ole ollut yleisesti merkittävää vaikutusta toimintaamme, Keskon Rajala sanoo.

Ruuan verkkokauppa on jatkanut kasvuaan koko viime vuoden, kuten myös ruuan verkkokauppaa säännöllisesti käyttävien talouksien määrä. S-ryhmässä tarjontaan vastaa parisataa myymälää eli enin osa Prismoista sekä suuri määrä S-marketteja ja lähimyymälöitä eli Alepat ja Salet.

Ennakointi auttaa mieluisen toimitusajan valinnassa:

– Jos asiakas haluaa asioida juuri jossakin tietyssä, tutussa myymälässä myös verkkokaupan osalta, voi tilausikkunan varata jo neljän viikon päähän, Päällysaho sanoo.

K-ryhmässä verkkokauppa on tarjolla runsaassa 500 myymälässä.

– Toimitusaikaa varatessa kannattaakin muistaa, että monilla alueilla on lähes aina useampia verkko-ostosmahdollisuutta tarjoavia K-ruokakauppoja. Mikäli siis juuri tietty toimitusaika olisi jossain kaupassa jo täyteen varattu, toimittavaa kauppaa vaihtamalla sopiva aika usein löytyy, Rajala sanoo.