Ravintoloiden konkurssiaalto jäi toteutumatta – luvut voivat johtaa harhaan

Ravintoloiden konkurssit ovat nousseet koronan puhkeamisen jälkeen julkisuuteen, mutta määrällisesti niitä on ollut normaalia vähemmän.

Arvostettu ravintola Juuri on yksi viime vuosina lopettaneista.

Ravintola-ala on sinnitellyt pitkään koronan keskellä erilaisten rajoitusten ja täyssulkujen kanssa.

Alalla on nähty useita konkursseja, mutta pelätty konkurssivyöry on toistaiseksi jäänyt toteutumatta.

– Korona-aikana ravintoloiden konkurssien määrä on laskenut noin neljänneksellä. Käytännössä väheneminen lähti liikkeelle jo epidemian alkupuolella, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Tommi Veistämö.

Tilastot kertovat saman kehityksen jatkuneen viime aikoina. Vireille pantujen konkurssien määrä väheni viime vuoden tammi–marraskuussa ainoastaan majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

Muilla toimialoilla konkurssien määrä kasvoi. Konkurssin vireille pano ei merkitse sitä, että yritys ”menisi konkurssiin” ilmaisun tavanomaisessa mielessä. On mahdollista, että konkurssi menettelyn kuluessa vielä raukeaa.

Ravintoloiden selviytymiseen ovat vaikuttaneet valtion jakamat tuet, kuten kustannustuki ja ravintoloiden sulkemiskorvaukset. Joulukuussa alkoi kustannustuen viides kierros, joka on suunnattu erityisesti majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-aloille.

Syyskuun loppuun asti oli lisäksi voimassa lakimuutos, joka esti velkojia hakemasta yritystä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi.

Tuoreen tilintarkastajabarometrin mukaan ravintola-alan kehitys näytti viime vuoden osalta synkältä, eivätkä odotukset alkaneesta vuodesta ole korkealla. Toiminnan jatkuvuuteen liittyvät ongelmat ovat kasvaneet selvästi.

Ainoana alana ravintola-ala odottaa investointiensa kutistuvan alkaneena vuonna.

Vastaajista 89 prosenttia toi esiin koronasta johtuvat rajoitukset syyksi toiminnan jatkuvuuden vaarantumiselle.

Konkurssitilastot eivät kerrokaan kaikkea. Osa ravintoloista ja baareista on yksinkertaisesti lopettanut toimintansa.

Esimerkiksi Helsingissä ovat viime vuosina sulkeneet ovensa muun muassa perinteikäs Rivoli ja klassikkoravintola Juuri. Myös Kallion suosittu Kolmon3n lopetti viime vuonna.

Korona ei ole ollut kaikissa tapauksessa syy sulkeutumiseen, mutta se on lisännyt alan yrittäjien ahdinkoa.

Toistaiseksi Helsingin ravintolakato on kuitenkin pysynyt maltillisena, arvioi Helsingin kaupungin yritysluotsi Jukka-Pekka Tolvanen, jonka erityisalaa on kulttuuri- ja ravintola-ala.

Monet lopettaneista ravintoloista ovat sijainneet Helsingin keskusta-alueella.

– Sijainti viittaa siihen, että kiinteät kulut ovat olleet liian suuret. Näistä tärkein on liiketilan vuokra. Pandemian aluksi sekä yksityiset että julkiset vuokranantajat tulivat vielä aika hyvin vastaan vuokrakuluissa, mutta pandemian jatkuessa vuokranantajien vastaantulohalukkuus on hiipunut, Tolvanen sanoo.

– Tällöin ravintolayrittäjien eteen tulee joko liiketoiminnan myynti tai sen lopettaminen. Huonoimmassa tapauksessa edessä on konkurssi, jos piuhaa on venytetty liian pitkälle.

Toisaalta esimerkiksi jotkut fine dining -ravintolat ovat selvinneet hyvin ruuan kotiinkuljetuksilla taikka vaihtamalla konseptiaan.

– Osa näistä ravintoloista on menestynyt korona-aikana hyvinkin, jos valmistettava tuote on sellainen, että se kestää kuljetusta.

Konseptin muuttamisesta on esimerkkinä Michelin-tähden ravintola Ora. Ravintoloitsija Sasu Laukkonen siirtyi valmistamaan takeaway-sushia.

– Siitä tuli suosittua. Jonkin verran on ollut myös yrityskauppoja. Tästä on esimerkkinä Restel, joka on ostanut pienempiä ravintoloita, Tolvanen sanoo.

Tradekan omistama Restel ilmoitti tammikuussa ostaneensa Hangon Makaronitehtaan ja Classic Pizza -ravintolat. Viime vuoden lopussa myös Kotkan Metsolassa sijaitsevan Ravintola Keisarinsataman liiketoiminta siirtyi Restelille.

Restel ilmoittikin loppuvuodesta olevansa kiinnostunut ostamaan ravintola-alan liiketoimintoja eri puolilta Suomea.

Tolvasen mukaan korona ei kuitenkaan ole suurin ravintola-alaa uhkaava peikko.

– Suurin pelko on nyt jo olemassa olevan työvoimapulan paheneminen. Jo olemassa olevilla ravintoloilla ei riitä henkilökuntaa. Toinen tekijä on se, että alan vetovoima heikkenee jokaisen sulkupäätöksen myötä, mikä vaikuttaa myös koulutukseen hakeutumiseen.

Erilaiset koronarajoitukset ovat haitanneet toimintaa myös vuodenvaihteessa. THL esittää anniskelupainotteisten baarien, pubien, karaokeravintoloiden ja yökerhojen täyssulkua kolmeksi viikoksi. Nämä ovat kärsineet rajoituksista jo ennestään eniten.

Alan etujärjestön Maran mukaan anniskeluravintoloiden liikevaihto on rajoitusten takia jo ennestään pienentynyt 90 prosenttia.

Maran mukaan toimialan kannalta kuitenkin anniskelupainotteisten ravintoloiden sulku on parempi kuin myös ruokaravintoloiden sulku.

Hallitus käsittelee ravintosulkua perjantaina.