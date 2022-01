Hakuaika kesätöihin on alkanut, nopea kannattaa nyt olla!

Yleensä ajatellaan, että jo kesäpaikan saaminen ja työkokemus ovat tärkeintä, kun taas palkkataso on kesätöissä toissijainen asia. Ylipäätään työelämän syrjään kiinni pääseminen onkin nuorille ensiarvoisen tärkeää, mutta missä hommissa voisi myös tienata mukavasti?

Isoja nuorten työllistäjiä ovat kaupungit ja palveluala.

Halutussa kesätyöpaikassa huvipuisto Linnanmäellä palkkataulukko perustuu huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevaan työehtosopimuksen, mutta palkkataso on korkeampi.

Ensimmäiselle huvipuistokaudelle hakeva saa korkeinta palkkaa järjestyksenvalvojana, jossa tuntipalkka on 11,70 euroa. Valtaosassa Linnanmäen kausityötehtävistä alin palkka on ensi kertaa töihin tulevalla 10,19 euroa. Tesin alin palkka on 7,64 euroa.

Palkka nousee järjestyksenvalvojilla yli 12 euron toisesta kaudesta eteenpäin, muissa 11 euron kolmannesta kaudesta eteenpäin.

– Mahdollisuuksia tienata hieman enemmän ensimmäisellä kaudella on, jos on työkokemusta huvipuiston ulkopuolisista työtehtävistä, jotka voidaan laskea palkkaa nostavaksi henkilökohtaiseksi kokemuslisäksi, henkilöstöjohtaja Elina Örthén kertoo.

Vuoristoradan tutut jarrumestarit tienaavat B-ryhmän palkkaa, jossa alkupalkka ei ole juurikaan A:ta korkeampi. Viidettä kautta töitä tekevä jarrumestari tienaa jo yli 13 euroa.

Isoa palkkahaitaria ei huvipuistohommissa näin ole.

Myös Särkänniemi noudattaa tessiä. Palkka muodostuu tuntipalkasta ja lisistä, kuten Linnanmäellä. Tuntipalkkaan voi saada kokemuslisän, iltalisät ja viikonloppulisät, erityisesti sunnuntain tuplapalkka nostaa ansioita huvipuistoissa.

Lisät ratkaisevat

Isoja eroja ei ole kokemattomia ja kouluttamattomia kesätyöläisiä koskevien työehtosopimusten lähtöpalkoissa. Noin kympin tuntipalkka on yleisin.

Merkittävämpi tekijä kesätienesteissä on, tehdäänkö töitä iltaisin ja viikonloppuisin ja arkipyhinä, huomautetaan Eezystä ja ammattiliitto Pamista.

Eezy vastaa useiden isojen työnantajien kesärekryistä, kuten S-ryhmän, joka palkkaa noin 14 000 nuorta kesätöihin.

– Kesätyön palkkaa on vaikea kilpailuttaa, jos ei osaamista vielä ole, Eezyn yrittäjäpalveluiden johtaja Jani Suominen huomauttaa.

Pamin Pohjois-Suomen aluepäällikkö Mikkel Näkkäläjärvi lisää, että kyllä nuorikin silti jossain määrin voi koettaa neuvotella palkkaa ylöspäin.

– Kannattaakin yrittää, nyt kun työvoimapulaakin on monilla aloilla. Ainakin niin, että ei lähde heti harjoittelupalkoille, vaan neuvottelee ainakin peruspalkan.

Pelkkää tessin minipalkkaa ei kannata tuijottaa, sillä se ei kerro vielä sitä, paljonko alalla tai tietyssä firmassa maksetaan perustason työstä. Palkat vaihtelevat yritys- ja tehtäväkohtaisesti paljonkin.

Jos kesätyöhön ei ole tunkua, voi hakija yrittää kaivella palkkatietoja ennen haastattelua ja neuvotella palkkaansa, mutta maltillisesti. Kesätyöpaikkaa ei pidä vaarantaa isoilla vaatimuksilla.

Kaupalla mara-alaa paremmat lisät

Palkkaus riippuu aina tehtävästä, aiemmasta kokemuksesta ja koulutuksesta. Ensi kertaa ilman kokemusta olevan kaupan alan työntekijän kuukausipalkka lähtee 1 806 eurosta, 11,29 euroa tunnilta (pääkaupunkiseutu). Muualla Suomessa tuntipalkka on 10,84 euroa.

Jos kauppa tai bensa-asema on auki vuorokauden ympäri, palkka nousee lisineen selvästi. Yölisä on noin kuusi euroa tunnilta.

Myös työ ravintoloissa, joissa on täydet anniskeluoikeudet, nostaa palkkaa.

Jos pääsee kaupan puolella viikonlopputöihin, kello 13 alkaen tulee reilut viisi euroa lisiä, ja sunnuntaina tuplapalkka. Kaupan alan lisät ovat suurempia kuin matkailu- ja ravintola-alan tessissä.

Varastotyöntekijöillä on erilaisia muitakin lisiä, kuten olosuhdelisä (7–11 prosenttia) tai pakkashuonelisä (20 prosenttia). Työolot eivät ole välttämättä hullummat kuumana kesäpäivänä.

Hotellien vastaanottotyöntekijän lähtöpalkka on 12,37 euroa tunnilta. Palkkaluokassa neljä ovat esimerkiksi tarjoilijat, kokit, huolto- ja liikenneasematyöntekijät ja vastaanottoapulaiset. Siellä lähdetään 11,84 euron tuntipalkoista.

Näkkäläjärvi vinkkaa, että muuttopalveluissa töistä maksetaan melko hyvin. Työ on raskasta, ja joskus vaaditaan ajokorttiakin. Peruspalkka avustavalla työlle on 10,91 euroa, mutta käytännössä uusikin työntekijä voi saada alan tyypillisen työtehtävän mukaisen palkan.

Lisäksi muuttoalalla harjoittelija saa 90 prosenttia palkkataulukon palkasta, kun muualla osuus voi olla 85 tai allekin.

– Kesähelteillä työ voi olla raskastakin, mutta kyllä siellä pystyy tienaamaan.

Kaupungin palkat selvästi alle 2 000 euron

Kaupungit ovat isoja kesätyöllistäjiä. Helsingin kaupunki palkkaa lähes 4 000 työntekijää. Osa on sijaisuuksia, joilta vaaditaan ammattiosaamista. Ensimmäiset tehtävät ovat jo avautuneet haettaviksi, ja lisää tehtäviä tulee hakuun ensi viikolla sekä pitkin kevättä.

Kaksi kärkipalkkoihin kuuluvaa pestiä on auki kesätyölle Bengtsårin leirisaaren monitoimikipparin tehtävään. Näissä kuukausipalkka on 2 450 euroa. Edellytyksenä tosin on veneenkuljettajakortti.

Vaativammista tehtävistä (18−20-vuotiaat) kaupunki maksaa 1 375 euroa, ja tiiminvetäjille 1 773 euroa kuukaudessa (18−20-vuotiaat, joilla on ajokortti ja työkokemusta). Ylempää korkeakoulututkintoa suorittavien korkeakouluharjoittelijoiden palkka on 1 654 euroa.

16-17-vuotiaiden tehtävistä maksetaan tänä vuonna 1 100 euroa, kun aiemmin palkka oli tuhat euroa kuukaudessa, kaupunginkanslian henkilöstöosastolta kerrotaan.

Myös puhelinmyynnissä voi tienata kouluttamaton ja kokematon kesätyöntekijä ja tehdä sitä opintojen ohella. Peruspalkan (noin 10 euroa) lisäksi taitava myyjä saa provisioita päälle, mutta työ on vaativaa eikä sovi kaikille.

Eezyn mukaan hieman keskitasoa parempaa palkkaa saattaisi saada vaikkapa avustavista töistä sellaisilla rakennus- tai tietyömailla, joilla tehdään projektia tiukassa aikataulupaineessa. Kovempi työtahti voi tietää ylitöitä ja hiukan parempaa palkkaa.