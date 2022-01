Vappu Pimiän Ruokaboksi saavutti merkittävän etapin ja puuhaa nyt ”asiakasomistajuutta”

Ruokaboksi teki viime vuonna merkittävän käänteen, kun startup teki ensi kertaa voittoa. Seuraavaksi se kaavailee rahoitusta, jolla asiakkaatkin pääsisivät osakkaiksi.

Kotiin kuljetettavat valmiit ruokakassipalvelut ja verkkoruokakauppa ovat olleet monille korona-ajan pelastajia. Valmiiden ruokakassien markkinan johtoon on noussut Ruokaboksi, jonka perustajiin kuuluu muun muassa juontajana tunnettu Vappu Pimiä.

Ruokaboksin alkuperäinen idea syntyi Pimiän, Juhana Rintalan ja Jesse Fryckmanin ajatuksesta tarjota ateria-ainekset kotiin kuljetettuina. Vuonna 2017 perustettu startup ponnisti viime vuonna 331 000 euroa voitolle, kun aiempina vuosina tappiota oli kertynyt satoja tuhansia euroja.

Tänä vuonna Ruokaboksi hakee lisää pääomaa kolmannella, useiden miljoonien eurojen rahoituskierroksella. Harkinnassa on, että Ruokaboksi avaisi osallistumis­mahdollisuuden myös piensijoittajille.

– Minun mielestäni olisi tosi siistiä, jos Ruokaboksin asiakkaatkin voisivat osallistua siihen. Tarjota jonkinlainen asiakasomistajuus. Kun miettii Woltiakin, niin yksityisten ihmisten on ollut vaikea päästä mukaan kasvutarinoihin, toimitusjohtaja Rintala sanoo.

Viime vuoden kesäkuussa päättyneellä tilikaudella Ruokaboksin liikevaihto nousi 11,6 miljoonaan euroon, kun sitä edeltäneellä kaudella liikevaihtoa oli 3,2 miljoonaa euroa.

Koko viime kalenterivuodelta liikevaihto nousi 18,3 miljoonaan euroon. Kasvuvauhti on reippaasti yli kaksinkertaistunut ja tällä tilikaudella liikevaihtoa on tulossa jo 25 miljoonaa euroa.

– Luvut valavat tosi paljon uskoa siihen, että ruuan verkkokaupassa, joka on tunnetusti tosi vaikeaa, voi tehdä kannattavaa tulosta, kun oman liiketoimintamallin saa hiottua oikeanlaiseksi, Rintala sanoo.

Ruokaboksin omistaa nykyään ryhmä suomalaistaustaisia sijoittajia, perustajia ja yhtiön johtoa.

Pimiä omistaa Ruokaboksia Dark May -yrityksensä kautta, jonka tilivuoden 2020 tulos oli 208 000 euroa. Viime vuodelta ei tietoja vielä ole, mutta oletettavasti tienestit kasvavat Ruokaboksin menestyksen myötä.

Ruokaboksissa niin kutsuttu reseptitiimi vastaa paljosta. Kuluttajat vaativat paljon ruokabokseilta ja resepteiltä, sillä myös verkkoruokakaupat tarjoavat omia reseptejään ja halvemmilla ruuan hinnoilla.

Parhaillaan Los Angelesissa perheineen oleskeleva Pimiä on yhä mukana reseptitiimissä, ja esimerkiksi yleensä tarkastaa itse tilaajana viikkotoimitusten laadun. Nykyään Ruokaboksissa on neljä ammattikokkia kehittämässä reseptejä.

Raaka-aineiden kerrotaan tulevan suoraan tuottajilta ilman useita väliportaita. Kaikki ruokaboksit kootaan Tuusulassa sijaitsevassa keräilykeskuksessa, josta ne matkaavat sopimuskuljetuksilla ympäri Suomea kaikkiin yli 20 000 asukkaan kaupunkeihin.

– Meillä ei ole tarvetta investoida omiin pakettiautoihin. Yksi kuski voi parhaimmillaan toimittaa Helsingissä 80 toimitusta illassa, Rintala kertoo.

Ruokaboksilla on kokeilijoita tai tilaajia tällä hetkellä noin 100 000. Se on oman arvionsa mukaan tällä mittarilla suvereeni markkinajohtaja noin 90 prosentin markkinaosuudella valmiiden ruokaboksien ryhmässä.

Ruokakauppa on Rintalan mukaan volyymipeliä, ja on saavutettava tietty piste, ennen kuin sitä voi tehdä kannattavasti.

– Tulosta enemmän katsomme yksikköekonomiaa, asiakaskannattavuutta. Alusta alkaen jokainen ruokaboksia kokeileva asiakas on ollut meille kannattava.

Ruuan verkkokauppamarkkinoiden uuden tulokkaan, norjalaisen Odan kilpailuetuna pidetään keräilyn tehokkuutta. Sen tehoa mittaava UPH-luku (units per hour) on 212, kun kivijalkakaupoissa luku jää yleisesti 60–80:een. Kauppahalli24:n tavoitteena on sen automaatiokeräilyn kasvaessa nostaa UPH selvästi yli 200:aan.

– Meidän UPH luku on 1 000. Keräämme tällä hetkellä 600 boksia tunnissa, ruotsalaisessa ICA-ketjussa aiemmin työskennellyt Rintala sanoo.

– Kilpailu on kovaa, mutta täytyy muistaa että se on asiakkaan etu. Vähittäistavaran kauppa on Suomessa 18 miljardin euron markkina. Tässä on kyllä tilaa monille erilaisille palveluille.

Näin vastaavat kilpailijat Sannan Ruokakassin asiakasmäärä ei ole kasvanut paljoakaan kahtena edellisvuonna, koska se on investoinut tuotekehitykseen konseptin uudistamiseen. Uutta on esimerkiksi palvelu, jossa asiakas voi valita ruokakassin reseptit itse oletuskassien pohjalta. Kasvun hidasteena oli kilpailu ja vähäinen näkyvyys. Tänä vuonna panostetaan kasvuun, yrityksestä kerrotaan. Ruuan kotiinkuljetus on tullut jäädäkseen ja markkinoilla on vielä hyvin tilaa palvelulle, jonka konsepti on ainutlaatuinen Suomessa, toimitusjohtaja Laura Kaapro sanoo. Anton&Antonin ruokakaupan Anton Ruokakassin myynti kasvoi 30 prosenttia 2020–2021. Toiminta on kannattavaa, Andrea Hasselblatt, toimitusjohtaja kertoo. Kuluttajat ovat oppineet käyttämään palveluja ja ovat tietoisempia eri toimijoista markkinalla. Kuluttajat vertailevat niitä herkästi keskenään ja myös vaihtelevat palveluita.

