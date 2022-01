Välittäjät: Asuntojen myyjät ovat nyt suurin jarru – "Markkinat ovat muna-kana-tilanteessa"

Suomen Kiinteistönvälittäjät -verkosto kertoo, että nyt kysytään etenkin perheasuntoja niin kerros-, omakoti- kuin rivitaloissakin. Myös omakotitontit kiinnostavat ostajia.

Asuntokauppoja tehtiin viime vuonna ennätysvilkkaasti, mutta vuosi päättyi odottaviin tunnelmiin, kertoo Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL. Verkoston toimitusjohtaja Jussi Mannerberg ennakoi, että hyvä kysyntä jatkuu alkuvuonna ja hinnat nousevat loivasti.

SKVL julkaisi tiistaina asuntomarkkinaennusteensa vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Siitä ilmenee, että myyjien varovaisuus jarruttaa kaupankäyntiä.

– Ostajat ovat aktiivisia, mutta pula hyvistä myytävistä asunnoista on suurin jarru markkinoilla, Mannerberg sanoo tiedotteessa.

Välittäjät toivovat, että myyjät rohkaistuisivat laittamaan asuntonsa myyntiin, jotta markkinoille tulisi lisää ostettavaa myös heille itselleen.

– Nyt tilanne lukkiutuu siihen, että ostettavaa ei löydy ja oman asunnon myyntiä pantataan. Asuntomarkkinat ovat muna-kana-tilanteessa.

Koronapandemian kiihtyminen ei ennusteen perusteella juuri vaikuta markkinoihin, sillä ostajien maksukyky on hyvä.

Vilkkaimmin asuntokauppa käynee yhä kasvukeskuksissa, mutta erot paikkakuntien välillä voivat olla selviä sopivan tarjonnan puuttuessa. Välittäjät odottavat, että uudehkojen omakotitalojen kova kysyntä jatkuu ja myös suurehkot kerrostaloasunnot kiinnostavat sekä ostajia että vuokraajia.

SKVL odottaa, että suuret ikäluokat alkavat muuttaa pienempiin asuntoihin lähivuosina, mikä vilkastuttanee markkinoita. Ainoa hidaste välittäjien mukaan on, että uudemmat pientalot ovat vanhoja halutumpia.

– Nyt on tärkeää laittaa talot teknisesti kuntoon ja varmistaa, että tiedetään missä kunnossa olevaa kiinteistöä myydään, Mannerberg sanoo.

Ikääntyvät pyrkivät palvelujen äärelle, joten uudistuotannon rooli SKVL:n mukaan merkittävä.

Pieniä asuntoja on nyt hyvin tarjolla, koska korona on vähentänyt esimerkiksi opiskelijoiden asunnonvuokrausta ja jotkut sijoittajat saattavat luopua asunnostaan. SKVL arvioi, että nuorilla on pitkästä aikaa mahdollisuus hankkia ensiasunto hyvältäkin paikalta.

Suomen Kiinteistönvälittäjiin kuuluu lähes 500 toimistoa ja 1 600 välittäjää ympäri Suomen.