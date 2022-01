Pienten asuntojen kasvanut tarjonta tuo tilaisuuksia ensiasunnon ostajille

Asuntokaupan jarruksi voi muodostua pula hyvistä myytävistä asunnoista, Suomen Kiinteistönvälittäjät ennustaa.

Suomen Kiinteistönvälittäjät (SKVL) ennakoi asuntomarkkinaennusteessaan, että alkaneesta vuodesta on tulossa taas vilkas kaupankäyntivuosi. Suurimmaksi jarruksi muodostuu kuitenkin pula hyvistä myytävistä asunnoista.

Pienten asuntojen kohdalla tilanne on toinen, ja tarjolla on pitkästä aikaa ensiasunnoksi soveltuvia asuntoja hyviltäkin paikoilta. Välittäjien arvion mukaan ilmiö on seurausta vuokramarkkinoiden alhaisemmasta kysynnästä ja sijoittajien liikehdinnästä. Vuokramarkkinoilla ennustetaan melko tasaista kysyntää, mutta vuokratasojen ei ennusteta nousevan ainakaan pienemmissä asunnoissa.