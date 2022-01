Neleksen osakkeella jättikauppa – Maaottelun viimeinen näytös?

Neleksen osakkeella tehdyssä kaupassa omistajaa vaihtoi lähes 7 miljoonaa osaketta. Näin suuri omistus on vain ruotsalaisella Alfa Lavalilla ja suomalaisella Valmetilla.

Venttiilivalmistaja Neleksen osakkeella tehtiin tänään vähän puolenpäivän jälkeen lähes sadan miljoonan euron kauppa.

Yksittäisessä kaupassa peräti 6 966 538 Neleksen osaketta vaihtoi omistajaa 13,50 euron kappalehintaan. Kokonaisuudessaan kyse on siten yli 94 miljoonan euron kaupasta. Se toteutettiin Nordean sisäisenä.

Neleksen joulukuun lopussa päivitetyn omistajaluettelon mukaan vain kahdella omistajalla on ollut näin paljon osakkeita. Nelesin suurin omistaja on konepajakonserni Valmet, jonka kanssa sen on määrä fuusioitua huhtikuun alussa. Valmetilla oli joulukuun lopussa reilut 44 miljoonaa Neleksen osaketta, mikä tarkoittaa 29,54 prosentin omistusosuutta.

Todennäköisempi myyjä on ruotsalainen Alfa Laval, jolla oli kuun lopussa 7 151 579 osaketta eli 4,76 prosentin siivu Neleksestä. Omistajaluettelosta selviää, että Alfa Laval on myynyt jo joulukuussa vajaat 1,2 miljoonaa osaketta.

Alfa Laval yritti ostaa Neleksen vuonna 2020, mutta joutui perääntymään, muun muassa Valmetin vastarinnan seurauksena.

Neleksestä tuli heinäkuussa 2020 pörssiyhtiö, kun Metso ja Outotec fuusioituivat ja Neles lohkesi itsenäiseksi yritykseksi. Pian tämän jälkeen venttiiliyhtiöstä käynnistyi kiivas kisa, joka sai maaottelunkin sävyjä, kun talouslehti Dagens Industrin kannessa luki ”Finlands industri är vår” eli Suomen teollisuus on meidän.