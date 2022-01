Helmikuussa 2021 kemiläiset riehaantuivat uuden tehtaan rakentamispäätöksestä. Huhtikuussa julkistettiin Veitsiluodon lopettamispäätös.

Kemin kaupunki sai viime vuonna pureskeltavakseen kaksi suurta, aivan päinvastaista uutista.

Helmikuussa Metsä Group ilmoitti, että Metsä Fibre rakentaa uuden biotuotetehtaan Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa, ja tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Iloisten uutisten vastapainoksi saatiin murheellinen uutinen, kun metsäyhtiö Stora Enso tiedotti huhtikuussa sulkevansa Veitsiluodon tehtaan Kemissä ja Kvarnsvedenin tehtaan Borlängessä Ruotsissa.

Melkein satavuotiaaksi ehtineen Veitsiluodon tehtaan lakkauttamispäätös vei Kemistä yli 600 työpaikkaa.

Vajaassa vuodessa Perämeren pohjukan pikkukaupunki on toipunut molemmista uutisista. Biotuotetehtaan rakennusalueelle Pajusaareen on ilmestynyt 500 työmaakopin kylä. Alueella paiskii joka päivä töitä noin tuhat rakentajaa.

Kaupungin työttömyysluvut eivät ole olleet kymmeneen vuoteen niin alhaalla kuin nyt, majoituspaikat ovat täyttyneet ja parturiinkin pitää varata aika, iloitsee Kemin elinvoimajohtaja Mervi Nikander.

– Kaupunginjohtaja totesi, että ei ole aikoihin joutunut varaamaan aikaa parturissa käyntiin, mutta nyt taas pitää. Meille on avautunut pari uutta ravintolaa ja etenkin kuntosaleilla ja hyvinvointipalveluissakin kuuluu olevan jo säpinää.

– Ruokakaupat ovat varmaankin olleet suuri hyötyjä ja rakentamiseen liittyvä kauppa myös hyötyy. Alihankkijat käyttävät paikallisia yrityksiä varsin hyvin. Toki kasvunvaraa edelleen on ja iso osa kaupan ja palveluiden yrityksistä odottaakin kuumeisesti keväällä alkavaa investoinnin henkilöstöhuippua, Nikander kertoo.

Tehdasprojektissa työskentelee huippuaikana noin 3 000 henkilöä. Majoituspaikkoja on etsittävä sadan kilometrin säteeltä Oulusta, Rovaniemeltä ja Ruotsin puolelta.

– Kaupunkiin on sijoittunut useitakin pitkäaikaismajoitusta tarjoavia palveluita ja tähän saakka ei ole ollut tarjonnasta pulaa. Tahti kyllä kiihtyy ja huhtikuusta lokakuuhun se on kiivaimmillaan, Nikander sanoo.

Tehdasurakan lisäksi työväkeä tarvitaan Ajoksen sataman, uusien teiden ja katujen sekä uuden rautatieyhteyden rakentamiseen.

Veitsiluodon tehdassaari hiljentyi vuoden 2021 lopussa. Alueella tupruaa savua enää vain lämpövoimalan piipusta. Saha on edelleen toiminnassa. Siellä työskentelee noin 50 henkilöä.

Nikanderin mukaan lopettamispäätöstä on surtu pitkään, mutta samalla on tehty yhteystyötä uuden toiminnan saamiseksi saareen.

– Usko Veitsiluodon tehdasalueen uudelle käyttötarkoitukselle on vahva. Pitkin vuotta on sähköpostiin tipahdellut hyviä huomioita erilaisista toimijoista, joissa mukana on ollut varsin varteenotettaviakin toimijoita. Toivottavasti pääsemme yhdessä juhlistamaan positiivisia uutisia jo vuoden 2022 alkupuoliskolla.

Jari-Pekka Johansson arvioi, että tehtaan työväelle on löytynyt tähän asti hyvin asuntoja Kemin seudulta.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdasprojekti etenee suunnitelman mukaisesti aikataulussaan. Tällä hetkellä alueella tehdään maanrakennus- ja rakennustöitä. Alkuvuoden aikana siirrytään yhä enenevissä määrin asennuksiin, jotka alkoivat viime vuonna.

– Työmaalla työskentelee tällä hetkellä päivittäin noin tuhat eri henkilöä, heistä noin 80 prosenttia on suomalaisia. Rakennusvaiheen työllisyysvaikutus on 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä.

– Koko projektin aikana eri työntekijöitä on noin 15 000. Tällä hetkellä suurin osa työtehtävistä liittyy rakentamiseen ja asentamiseen, kertoo projektijohtaja Jari-Pekka Johansson.

Uuden tehtaan logistiikkaa rakentaa Metsä Fibre tehdasalueen raiteiden ja Sahansaarenkadun yksityisraiteen osalta. Kemin kaupunki puolestaan toteuttaa Sahansaarenkadun ja sen ympäristön katumuutokset. Väylävirasto rakentaa pääraiteen suuntaisesti kulkevan uuden lisäraiteen.

Projektissa työskentelevät yritykset ja ihmiset vuokraavat majoituksen suoraan itse. Johanssonin mukaan esimerkiksi asuntoja on ollut Kemissä ja lähikunnissa vapaana ja hyvin saatavilla tähän saakka.

– Kannustamme paikallisia toimijoita ottamaan kaiken hyödyn irti tästä omalla alueella olevasta teollisesta suurprojektistamme ja muun muassa tarjoamaan palveluita projektissa työskenteleville kunnes tehdas käynnistetään vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla.