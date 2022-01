Taloussanomat selvitti, millaisia asuntoja Suomesta saa huippuhalvalla. Valinnanvaraa on yllättävän paljon.

Vaikka pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat tuntuvat karkaavan yhä ylemmäksi, on Suomessa yhä alueita, joilla katon saa päänsä päälle selvästi halvemmalla.

Helsingin keskustassa maagisena rajana pidettiin takavuosina kymmenentuhannen euron neliöhintaa. Varsinkin yksiöiden kohdalla se on rikkoutunut ajat sitten.

Mutta entä jos sijoitettavaa on vain tuo kymppitonni, jolla saisi Kampista kerrosalaa hädin tuskin eteismaton verran?

Vastaus löytyy pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, missä asuntojen hintakehitys ei ole ollut samanlaista ylämäkeä kuin Helsingissä.

Tästä kertoo Tilastokeskuksen tuore laskelma. Kun vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat nousseet Helsingissä 29 prosenttia vuodesta 2015, on esimerkiksi Itä-Suomessa laskua ollut samaan aikaan yli 19 prosenttia.

Hintojen nousu ei rajoitu Helsinkiin. Etelä-Suomen kasvukeskukset vetävät edelleen asukkaita ja asuntojen hinnat ovat siellä nousussa. Sen sijaan työpaikkakadosta kärsineillä teollisuuspaikkakunnilla ja haja-asutusalueilla hinnat vain putoavat.

Tilanne on haasteellinen myös monelle asuntosijoittajalle.

Mitä kauemmaksi Helsingistä mennään, sitä suuremmaksi muuttuu kymppitonnilla heltiävä lattiapinta-ala. Joissakin tapauksissa se riittää kokonaiseen asuntoon.

Osassa näistä asunnoista on toki remonttitarvetta esimerkiksi vesivahingon takia. Joukosta löytyy kuitenkin myös parempikuntoisia huoneistoja. Näitä on kymmeniä sekä Etuovi.comissa että Oikotiellä.

Usein edulliset asunnot sijoittuvat erilaisille rakennemuutosalueille. Näihin kuuluu esimerkiksi muuttotappiosta kärsinyt savolainen kaupunki Pieksämäki.

Pieksämäki on rautateiden risteyskohtana periaatteessa hyvissä asemissa ja kaupungin työttömien määrä on pienin Etelä-Savossa, mutta väestökato pitäisi saada pysäytettyä.

Reilun kolmensadan kilometrin päästä Helsingin keskustasta on Pieksämäen keskusta, jossa on Oikotiellä tarjolla 29 neliön yksiö tarjoushintaan 9 900 eurolla.

– Edullinen yhtiövastike, vesimaksu kulutuksen mukaan. Olisiko tämä Pieksämäen edullisin yksiö?

Näin kohdetta esitellään. Neliöhinta ei päätä huimaa, sillä se jää reiluun 341 euroon.

9 900 eurolla Pieksämäellä myytävään yksiöön on tehty muun muassa ikkunaremontti.

Myyjä on varkautelainen Esko Hämäläinen, jolle asunto on ollut yksi useammasta sijoitusasunnosta Pieksämäellä.

– Siinä on ollut vuokralaisia. Olemme yrittäneet myydä sitä jo pidemmän aikaa. Olemme vaimon kanssa yli seitsemänkymmenen ja haluaisimme päästä näistä jo eroon, Hämäläinen sanoo.

Talvinäkymät ulos ovat kohtuullisen idylliset.

Hänen mukaansa kysyntä on ollut laimeaa alennetullakin hinnalla, vaikka hinta-laatusuhde on hänen mukaansa hyvä.

– Putki- ja ikkunaremontit on tehty eikä isompaa ole enää tiedossa. Asunnossa on kunnostettu muun muassa komerot ja uusi jääkaappi sekä liesi hankittu, Hämäläinen sanoo.

Pieksämäen keskustan läheisyydessä on myös muita samanhintaisia yksiöitä. Naarajärvellä on myynnissä vuokrakäytössä ollut 30 neliön yksiö 9 000 euron hintaan.

Myyjä kertoo kyseessä olevan sijoitusasunnon, jota myydään ilman välittäjää. Hintaan vaikuttaa sijainti.

– Se on ollut sijoitusasuntona reilut kymmenkunta vuotta. Hinta on halpa, mutta Naarajärven kaupunginosa on entistä Pieksämäen maalaiskunnan keskustaa, mikä vaikuttaa neliöhintaan, myyjä toteaa.

Savossa on muitakin edullisia kerrostaloasuntoja. Savonlinnaan kuuluvassa Savonrannassa on myynnissä 66 neliön suuruinen, kohtuullisen kuntoiselta näyttävä kaksio.

Tässä kiinteistössä olevasta kaksiosta pyydetään Savonrannassa vain 9 000 euroa.

Myyntihinta on maltilliset 9 000 euroa. OP Kodin kiinteistövälittäjän Liisa Hiltusen mukaan alhaiseen hintapyyntöön on erilaisia syitä. Tärkein niistä on kuitenkin sijainti.

” Kyselyjä on ollut muutamia.

– Savonrantaan on Savonlinnan keskustasta viisikymmentä kilometriä matkaa, joten ollaan syrjässä sen palveluista. Savonrannassa palveluita ei ole hirveästi, ruokakauppa löytyy, Hiltunen sanoo.

Myös kerrostalon hissittömyys vaikuttaa hintaan. Taloyhtiöön on tulossa joitakin remontteja. Tämän takia joulukuussa myyntiin tulleen asunnon neliöhinta, 136 euroa, on edullinen verrattuna Savonrannankin hintatasoon.

Siitä huolimatta kysyntä on ollut toistaiseksi vaisua.

– Kyselyjä on ollut muutamia, mutta näyttöjä ei ole järjestetty, Hiltunen sanoo.

Savonrannassa on ollut aiemminkin myynnissä edullisia asuntoja. Taloussanomat kertoi heinäkuussa samassa kiinteistössä sijainneesta yksiöstä, jonka hintapyyntö oli vain 6 500 euroa.

Kerrostaloasuntojen hinnat eivät Savonlinnassakaan päätä huimaa, ainakaan Helsingin vinkkelistä. Suuri isku kaupungille oli se, että Itä-Suomen yliopisto ilmoitti opettajankoulutuksen lakkauttamisesta vuonna 2016. Hiltusen mukaan kaupungin asuntomarkkinat ovat kuitenkin viime aikoina taas piristyneet.

– Pienemmät asunnot ovat menneet kaupaksi todella hyvin. Ei voi sanoa, että asunnoista olisi vielä pulaa, mutta kysyntää on ollut. Tarjontaa saisi olla ehkä enemmänkin, sanoo itse Savonlinnassa asuva Hiltunen.

– Jos asunnon hinta on kohdallaan, on kauppa käynyt tosi hyvin.

Savonlinnassa viime vuosina toteutuneiden asuntokauppojen neliöhinnoissa on näkynyt opettajankoulutuksen päättyminen. Asuntojenhinnat.fi -sivuston mukaan vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta oli heinä-syyskuussa reilut tuhat euroa.

Hiltusen mukaan kaupungin asuntojen hinnoissa ei ole toistaiseksi näkynyt merkkejä noususta.

” Aika hiljaista on ollut.

Kun siirrytään Etelä-Savosta Pohjois-Savoon, tulee vastaan Kiuruveden kaupunki. Suurena maitopitäjänä tunnettu Kiuruvesi mainostaa itseään luomu-Suomen pääkaupunkina.

Kiuruvedellä yksiöstä pyydetään 8 500 euroa. Hintaa on laskettu.

Lähellä Kiuruveden keskustaa on myynnissä 32,5 neliön peruskuntoinen kerrostaloyksiö 8 500 eurolla. Talo on rakennettu vuonna 1975 ja siihen on tehty viime vuosina useita remontteja.

– Hinta on muutaman tuhannen euroa halvempi kuin vastaavat asunnot yleensä Kiuruvedellä. Asunto ei ole hinnalla pilattu, sanoo Wikli Groupin välittäjä Valtteri Kivelä.

Wikli Group tarjoaa palveluja pääasiassa maatiloille ja yrityksille eikä kerrostaloasuntojen välittäminen ole sen ydintoimintaa. Kivelän mukaan kerrostaloasuntojen kysyntä on Kiuruvedellä ollut viime aikoina vaimeaa.

– Aika hiljaista on ollut.