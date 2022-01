Paperipula ja hintojen nostot kurittavat paperia tarvitsevia yrityksiä

Paperin saatavuus on huonontunut nopeasti ja viiveet ovat venyneet jopa kuukausiin, sanoo konttoritarvikekaupan etujärjestö.

Paperintuotannon kapasiteettia on leikattu rajusti viime vuosina. Kuvassa Stora Enson Veitsiluodon-tehdas, joka suljettiin viime vuonna.

Erilaisten paperien kysyntä ylittää roimasti paperin tarjonnan, kun valmistuskapasiteettia on ajettu Euroopassa alas, Eikä Suomessa käynnissä oleva lakko ei paranna tilannetta, sanoo toimisto-, paperi-, koulu- ja it-tarvikealan kaupan etujärjestö Työpaikkatarvikekauppa ry.

Tämä heijastuu koko markkinoille ja viivästyttää toimituksia. Työpaikkatarvikekauppa pelkää vaikutusten ulottuvan pitkälle kevääseen.

– Ongelma on siinä, että kun jo nyt toimitusviiveet muutenkin ovat kuukauden mittaisia, lisäviiveiden kanssa puhutaankin jo huomattavan pitkistä, jopa kesään ulottuvista toimitusviiveistä, Työpaikkatarvikekaupan toimitusjohtaja Velimatti Kankaanpää sanoo Taloussanomille.

Syksyn aikana erilaisten paperien hinnat ovat nousseet nopeasti. Toimistopaperin hinta on noussut vuodentakaisesta viidenneksen ja kartongin lähes kolmanneksen, ja hintojen voimakas nousu jatkuu edelleen, Työpaikkatarvikekauppa sanoo tiedotteessaan.

Raaka-aineiden hintojen nousu on tapahtunut ennustamatta nopeasti ja luonut kovan paineen tuleviin toimituksiin ja hintoihin, etujärjestö sanoo.

Erityisen hankalaa tämä on valtiolle ja kuntiin kilpailutuksen kautta sovittuja toimituksia. Sopimuksissa hinnat ja määrät on sovittu etukäteen, eikä hankintalaki tunne joustoa yllättävien hinnanmuutosten kohdalla.

– Markkinatilanteessa, jossa raaka-aineiden hinnat nousevat parin kuukauden aikana näinkin paljon, ei tämä ole tavarantoimittajan näkökulmasta kohtuullista, Kankaanpää sanoo.

Työpaikkatarvikekaupan kannalta kyse on isoista summista. Työpaikkatarvikkeiden kaupan arvo on 600–700 miljoonan euron luokkaa, ja tästä viidennes on hankintalain piirissä olevia toimituksia valtiolle ja kunnilla, Kankaanpää laskee.