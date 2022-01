Neljä piikkiä kahden koronapassin vuoksi ja lisää luvassa – Sputnik-rokotteen ottanut kertoo kannattiko

Venäjällä toimiva suomalaisjohtaja on ottanut tuplarokotukset saadakseen koronapassin sekä Venäjälle että Eurooppaan.

Vajaa vuosi sitten Taloussanomat kertoi Venäjällä työskentelevistä suomalaisista, jotka olivat ottaneet sikäläisen koronarokotteen.

Rakennusyhtiö YIT:n Venäjän-maajohtaja Teemu Helppolainen otti ensimmäisen Sputnik-rokotuksensa helmikuussa Pietarissa. Viime talven aikana hän otti toisenkin Sputnik-rokotuksensa ja sai venäläisen koronapassin.

– Qr-koodi on voimassa vuoden, joten helmikuussa se pitää uusia. Tarkoitukseni on ottaa Sputnik light tai joku muu paikallinen rokote, jotta saan paikallisen qr-koodin, Helppolainen kertoo Taloussanomille.

Venäläistä Sputnik-rokotetta ei ole Euroopan unionissa hyväksytty. Koska Helppolainen tarvitsee myös eurooppalaisen koronapassin, on hän joutunut ottamaan myös länsimaiset rokotukset.

– Alkusyksystä otin ensimmäisen länsimaisen piikin ja nyt joululomalla toisen.

Ensimmäinen Sputnik ei juurikaan aiheuttanut ylimääräisiä tuntemuksia.

– Jälkituntemukset olivat hyvin lievät. Kuvittelin yöllä, että oli vähän lämpöä, mutta kun aamulla heräsin, en ollut varma, olinko nähnyt unta. Seuraavana päivänä oli pientä päänsärkyä, Helppolainen kertoi tuolloin.

Toinen Sputnik aiheutti jo selvemmin kuumetta. Samoin länsirokotteet.

– Mitä enemmän tässä on piikkejä ottanut, sen enemmän on ollut minulla oireita eli on tullut pientä kuumetta, hän kertoo nyt.

Alle vuoden aikana Helppolainen on ottanut neljä koronarokotetta ja lisää on luvassa. Helmikuussa kolmas Sputnik ja myöhemmin tänä vuona länsirokote. Kumpikin koronapassin voimassaolon jatkamiseksi.

– Kyllähän tässä tuntuu, että vähempikin olisi riittänyt. Eihän se hyvä tilanne ole, että vain koronapassin saadakseen pitää käydä ylimääräisillä piikeillä.

– Toisaalta näyttää siltä, ettei tässä mitään päiviteltävää ole. Siitä täytyy lähteä, että jatkossa täytyy ottaa piikki tai kaksi vuodessa, hän sanoo.