Julkkistenkin suosiman suomalaisen Ouran luvut vihdoin julki – pinnisti voitolliseksi

Älysormusyhtiö Oura on toimittanut vihdoin toissa vuoden tilinpäätöksensä kaupparekisteriin. Yhtiö kasvoi vuonna 2020 voimakkaasti ja nousi voitolliseksi.

Älysormusyhtiö Oura on saanut toimitettua toissa vuoden tilinpäätöksensä kaupparekisteriin.

Tilinpäätöksestä käy ilmi, että vuonna 2020 Ouran liikevaihto yli kaksinkertaistui 58 miljoonaan euroon edellisvuoden 27 miljoonasta eurosta.

Ouran liikevaihdosta leijonanosa kertyi Euroopan ulkopuolelta. Suomen osuus oli viisi miljoonaa euroa ja muun Euroopan unionin (EU) vajaat kahdeksan miljoonaa euroa, kun EU:n ulkopuolelle myyntiä oli 45 miljoonan euron edestä.

Oura on saavuttanut mainetta kansainvälisten huipputähtien sormissa. Sormusta on käyttänyt muun muassa Kim Kardashian ja sitä on kehunut Frendit-tv-sarjasta tuttu Jennifer Aniston. Sormus on nähty myös prinssi Harryn sormessa.

Ouran liiketulos nousi toissa vuonna 1,9 miljoonaa euroa voitolliseksi, kun se vuonna 2019 oli 1,4 miljoonaa euroa tappiollinen.

Rahoituskulut yli kolminkertaistuivat 1,6 miljoonaan euroon 0,5 miljoonasta eurosta, mutta tulos ennen veroja ylsi 0,3 miljoonaa euroa plussalle edellisvuoden 1,9 miljoonan euron tappion jälkeen.

Rahoituskuluista valtaosa eli 1,1 miljoonaa euroa oli valuuttakurssitappioita.

Tilikauden tulos kohosi 0,3 miljoonaa euroa voitolle vuotta aiemmasta -1,9 miljoonasta eurosta.

Joulukuussa Oura kertoi toimitusjohtajansa vaihtumisesta. Harpreet Singh Rain jätti yhtiön ja hänen tilalleen toistaiseksi tuli Ouran operatiivinen johtaja Michael Chapp.