Omikronin leviäminen näkyy yhä selvemmin yhteiskunnan eri aloilla: ”5–10 prosenttia henkilöstöstä on sairaana”

Virusmuunnoksen nopea leviäminen ilmenee sairauspoissaoloina, jotka vaikeuttavat yhteiskunnan normaalia toimintaa. Vaikutus näkyy jo pääkaupunkiseudulla.

Koronan vauhdikas leviäminen on alkanut jo näkyä yhteiskunnan eri aloilla. Näillä näkymin on luvassa erilaisia viivytyksiä ja vajaateholla toimimista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkärin Asko Järvinen totesi eilen Ylelle, että korona vie sänkyyn ja karanteeneihin ihmisiä nyt sellaisella vauhdilla, että yhteiskunnan kannalta kriittisten alojen toiminta alkaa olla vaakalaudalla.

Korona on iskenyt esimerkiksi julkiseen liikenteeseen. Pääkaupunkiseudulla busseja liikennöivä Nobina on joutunut perumaan jopa 200 vuoroa päivässä kuljettajien koronan johdosta.

Pääkaupunkiseudulla jäi tiistaina ajamatta joitakin satoja bussivuoroja.

Helsingin seudun liikenteen viestinnän päivystäjän Joona Packalenin arvion mukaan tänään pääkaupunkiseudulla jää ajamatta joitakin satoja bussivuoroja, kun pohjana on yli kymmenentuhannen vuoron liikenne.

Kaikki pääkaupunkiseudun peruutukset eivät johdu kuitenkaan kuljettajien koronasta, vaan taustalla ovat myös tiistain lumisateet.

– Kuljettajien poissaolojen takia on jäänyt ajamatta yksittäisiä vuoroja. Syrjemmällä myös keliolosuhteet vaikuttavat liikenteeseen, Packalen sanoo.

– Koko liikenteen osalta peruutuksissa puhutaan muutaman prosentin suuruusluokasta.

Raideliikennettä operoivasta VR:stä kerrotaan, että lähijunaliikenteessä on ollut joitakin peruutuksia, mutta kaukojunaliikenteessä niitä ei ole toistaiseksi ollut.

– Kaukojunat on pystytty ajamaan normaalisti. Lähiliikenteessä on ollut muutamia vuorojen peruutuksia henkilöstön sairauspoissaolojen takia, sanoo VR:n viestintäasiantuntija Julia Stolp.

VR:n mukaan lähijunaliikenteessä on ollut yksittäisiä peruutuksia.

– Meillä on ollut enemmän sairauspoissaoloja verrattuna aikaisempaan. Muutos huomattiin joulukuussa, mutta se ei ole vielä vaikuttanut liikenteeseen.

VR:n lähiliikenteeseen kuuluu noin 900 päivittäistä junavuoroa.

– Jos niitä on jouduttu perumaan, on pyritty varmistamaan, että perumiset eivät kasaannut peräkkäisille vuoroille taikka tietylle alueelle, Stolp sanoo.

Tilannetta on pyritty toistaiseksi paikkaamaan ylitöillä taikka tarvittaessa henkilöstön koulutusten siirtämisellä.

– Junavuorojen perumiset ovat vasta viimeinen keino.

Sairauspoissaolot näkyvät myös lentoliikenteessä. Finnairin mukaan omikron-virusmuunnos ja normaali flunssakausi ovat aiheuttaneet lisääntyneitä sairauspoissaoloja. Yhtiö on tämän takia joutunut perumaan joitakin yksittäisiä lentoja ja peruutuksia on tulossa myös jatkossa.

– Lisääntyneet sairauspoissaolot näkyvät myös kumppaniemme toiminnoissa esimerkiksi maapalveluissa, ja resurssivaje hidastuttaa muun muassa koneiden purkamista ja kuormausta lentoasemilla ja aiheuttaa viivästyksiä lentoihin, kertoo viestintäpäällikkö Mari Kanerva.

Finnair on joutunut perumaan joitakin lentoja sairauspoissaolojen takia.

Finnair on varautunut koronatilanteeseen perumalla jonkin verran lentoja tammikuulta ja reitittämällä asiakkaat uudelleen toisille lennoille.

– Näin varaudumme sairauspoissaoloihin ja niiden aiheuttamaan resurssivajeeseen, Kanerva sanoo.

– Myös asiakkaamme muuttavat matkojaan pandemiatilanteen vuoksi ja pandemian aikana meillä on ollut poikkeuksellisen joustavat muutosehdot lippuihin.

Suurin osa Finnairin matkustamohenkilökunnasta jatkaa yhä määräaikaisia lomautuksia, joissa voi olla vaihtelevasti työ- ja tietyn pituisia lomautusjaksoja. Osa työskentelee kokoaikaisena.

Omikron vaikuttaa myös viranomaisten toimintaan. Helsingin poliisilaitokselta kerrotaan kuitenkin, että omikronin aiheuttamat sairauspoissaolot eivät ole suuremmin näkyneet toiminnassa.

– Ei ole vaikuttanut merkittävästi. Poliisi on valmiusorganisaatio ja luonnollisesti meidän tavoitteemme on, että pystymme hoitamaan tehtäviä, minkä eteen on tehty monia toimenpiteitä, sanoo viestintäasiantuntija Juuso Metsälä.

Toistaiseksi omikronin aiheuttamat poissaolot eivät ole näkyneet Helsingin poliisilaitoksen toiminnassa.

Helsingin pelastuslaitoksella koronan vaikutus näkyy jo selvemmin.

Pelastusjohtaja Vesa Halosen mukaan merkittävä osa henkilökunnan havaituista tartunnoista liittyy omikron-muunnokseen. Tilanne on viime päivinä pahentunut. Sairastuneita on vajaat kolmekymmentä.

– Noin 5–10 prosenttia henkilöstöstä on sairaana. Määrä on merkittävä, mutta vaikutukset ensihoidon ja pelastustyön palvelutuotantoon ovat kuitenkin rajalliset.

Halosen mukaan kokonaisuudessaan pelastuslaitos on säästynyt vielä vähällä.

Työterveyslaitos on kuitenkin ohjeistanut, että oireellinen korona aiheuttaa savusukellusta tekevälle henkilöstölle 1–2 kuukauden rajoitteen. Tämä voi vaikuttaa työvuoroihin.

– Tällä hetkellä emme vielä tiedä, kuinka montaa henkilöä tämä koskee, Halonen sanoo.

Helsingin pelastuslaitoksen henkilöstöstä kymmenet ovat sairastuneet.

Postin mukaan viruksen aiheuttamat altistumiset, karanteenit ja sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja tilannetta hankaloittaa pääkaupunkiseudun jatkuva työvoimapula.

– Korkeat sairaspoissaolot yhdistettynä työvoimapulaan alkaa näkymään, sanoo Postin poikkeustilanteiden johtaja Jarmo Ainasoja.

– Sijaisten saaminen on haasteellista eli tällä hetkellä ei tahdo sijaisiakaan löytyä. Työvoimapula näkyy meilläkin, kuten muillakin palvelualoilla. Muualla maassa henkilöstön saaminen on huomattavasti helpompaa.

Postin mukaan pääkaupunkiseudun postilähetykset on pystytty jakamaan 1–2 päivän viiveellä.

– Helsingin keskusta, Espoo, Vantaan länsiosat ovat tällä hetkellä tosi haasteellisia, Ainasoja sanoo.

Paikallisia viiveitä on Postin mukaan odotettavissa osassa pääkaupunkiseutua myös lähiviikkoina. Viiveet voivat koskea kirjeitä, aikakauslehtiä, mainoksia sekä päiväpostin mukana kulkevia sanomalehtiä ja pikkupaketteja, jotka jaetaan postiluukkuihin ja -laatikoihin.