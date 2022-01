Yrittäjäjärjestö palkitsi yllättäen erotiikkaliikkeen Vuoden Yrittäjänä Oulussa.

Armi Soilanterän kädessä on viime aikojen hittituote, Ruusu. Se on esteettisesti kaunis, hiljainen ja vedenpitävä vibraattori.

Oululainen yrittäjä Armi Soilanterä meni 19-vuotiaana ensimmäistä kertaa erotiikkamessuille, ja se oli menoa saman tien.

– Oulussa järjestettiin silloin ensimmäiset, isot erotiikkamessut. Pääsin sinne maistelemaan erotiikan maailmaa. Myin t-paitoja, joissa oli pikkutuhmia tekstejä. Messut säväyttivät heti. Siitä lähtien olen ollut alalla.

Soilanterän tie vei aluksi osa-aikaiseksi myyjäksi erotiikkaliikkeeseen. Vuonna 2010 hänestä tuli liikkeen osakas, ja 2012 tammikuussa oli aika avata kokonaan oma kivijalkaliike.

Seksikkäät asut ovat erotiikkaliikkeen vakiotuotteita. Valikoimassa on kaikkiaan yli 4 000 tuotetta.

Kymmenessä vuodessa Oulun keskustassa sijaitsevasta Erotiikan Aika -liikkeestä on muodostunut seksuaaliterveyden ja nautinnon tyyssija. Soilanterän mielestä suhtautuminen liiketoimintaan on muuttunut, vaikka vanhanaikaisia asenteitakin on edelleen havaittavissa.

– Kun avasin liikkeen, portaiden pieleen oli tuotu hautakynttilöitä. Onneksi nämä asenteet ovat vähentyneet vuosi vuodelta, hän sanoo.

Korona-ajan tuomien vaikeuksien jälkeen Soilanterä sai iloisia uutisia oululaisilta yrittäjäkollegoilta. Hänet palkittiin Oulun Vuoden yrittäjänä 2021.

– Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun tämän alan yrittäjä palkitaan yrittäjäpalkinnolla. Olen siitä erittäin otettu ja hurjan iloinen. Onnitteluja on tullut Suomen muilta erotiikan alan yrittäjiltä roppakaupalla.

Soilanterä on tyytyväinen myös siihen, että hänet on valittu mukaan Oulun seudun yrittäjänaisten toimintaan. Hän on hallituksen jäsen.

Vuoden Yrittäjänä 2021 palkittu Armi Solanterä on otettu ja iloinen saamastaan tunnustuksesta.

Iloisesti puhuva Soilanterä on koko uransa ajan saanut häivyttää asiakkaiden mielistä vanhahtavaa kuvaa erotiikkaliikkeistä. Vieläkin asiakkaat hämmästyvät, kun tiskin takana on ihan tavallinen perheenäiti.

Keski-ikäisten miesten pornokaupoista on hänen mukaansa muodostunut hyvinvoinnin keskuksia, joista haetaan apua monenlaisiin pulmiin.

Seksistä puhuminen ei ole enää tabu, vaan pariskunnat puhuvat aiempaa enemmän ja tulevat myös yhdessä liikkeeseen.

– Asiahan on niin, että jos et pysty puhumaan seksistä kumppanisi tai ystäväsi kanssa, sinulla on asian suhteen joku ongelma, hän sanoo ja katsoo vakavasti suoraan silmiin.

– Ilman seksiä elämä ei jatku. Se on niin luonnollinen asia. Eihän aiheesta tarvitse huutaa koko maailmalle, mutta ei sitä tarvitse tuomitakaan. Mikä on ihanampaa kuin kahden aikuisen välinen rakkaus ja seksi?

Erotiikkaliikkeen kivijalkamyymälässä asioivat kaikenikäiset asiakkaat.

Soilanterä on reipasotteinen erotiikkaliikkeen yrittäjä. Hän puhuu asioista suoraan. Asiakkaillekin hän antaa neuvoja mitään kiertelemättä.

Nuorena myyjän ja ravintola-alan töitä tehnyt erotiikan papitar on kouluttautunut yrittäjyytensä aikana seksuaalineuvojaksi. Neuvontatyötä hän sanookin tekevänsä hyvin paljon.

– Neuvonnalle on hirveästi kysyntää. Minulla on lisäksi hyvät yhteistyökumppanit. Teen yhteistyötä erikoislääkäreiden terapeuttien, fysioterapeuttien ja muiden seksuaalineuvojien kanssa.

Hänen mukaansa hupi ja nautinto ovat erotiikkaliikkeessä edelleen tärkeitä, mutta niiden rinnalle on noussut vahvasti seksuaaliterveys.

Solanterä sanoo tekevänsä työtään intohimoisesti ja rakkaudesta lajiin. Se on kannattanut ja tuonut menestystä.

Erotiikan Aika sijaitsee kahden vilkkaan kadun risteyksessä Oulun keskustassa. Violetit ikkunat näkyvät kauas. Haastattelun aikana liikkeeseen tulee ikämies, joka pysähtyy asioimaan tiskille.

– Asun yksin ja rakkauttakin joudun useimmiten kokemaan ilman kumppania. Millaista apua siihen olisi tarjolla, mies kysyy myyjältä.

Soilanterä kertoo, että erotiikkaliikkeen asiakkaat ovat kaikenikäisiä ja kaikista sukupuolista. Nelikymppiset etsivät piristystä seksielämään. Yli 60-vuotiaat tulevat liikkeeseen, kun kyvyt hiipuvat, mutta seksuaalisuus pysyy vahvana.

– Aika usein seitsemänkymppinen pariskunta tulee yhdessä hakemaan apuvälineitä yhteiseen nautintoon. Siitä huomaan, että seksuaalisuus ei ole enää heidän ikäisilleen tabu, nyt uskalletaan jo puhua omista haluista ja toiveista.